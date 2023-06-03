六四香港：六千警防街頭悼念 多人被帶走

（德國之聲中文網）6月4日，白天的香港維園熙來攘往，陸續有民眾趁週日假期來參與由親北京同鄉會舉辦的「家鄉市集嘉年華」。公園入口設置了安檢通道，保安人員逐個檢查入場人士的隨身物品。場內一片歡慶氣氛，有過百過代表中國各省的美食和購物攤位，也有警員巡邏。維園內架設了大量鐵馬和圍板，有多隊警員駐守，看到記者停步採訪便上前詢問身份。



同一時間，維園所在的銅鑼灣一帶亦保安嚴密，警方這天派遣6000名警員到維園和政府機關等全港多個地方戒備，並進行「高姿態巡邏」。就現場所見，光是維園附近區域沿路停泊了十多輛警車、裝甲車，大量穿著戰術背心的警員、反恐特勤組在街上來回巡視，不時截停搜查行人，並封閉部分行人專用區。

下午時份開始，警方加強截查，多人並未涉足維園已被帶走。社民連陳寶瑩手持電子蠟燭和小黃花到銅鑼灣，旋即被帶上警車。有身穿黑衣黃裙的女子被查問期間舉起寫著「良知」的紙牌，隨後被帶上警車。有人向在場記者展示六四舞台劇本《5月35日》劇本集；也有人用手機播放六四相關歌曲，在街上喊「我們要自由」「香港人不要怕」，最終也被帶離開。



三名前支聯會主席及副主席被控煽動顛覆國家政權罪，現正在獄中候審。有關注組專頁發帖指，前支聯會副主席鄒幸彤會在獄中絕食34小時。

六千警力戒備 維園一帶多人被帶走

而在6月3日，警方在維園附近拘捕了4人，指他們展出具煽動字句的示威物品、在公眾地方叫囂等，涉嫌干犯「在公眾地方擾亂秩序」或「作出具煽動意圖的作為」罪；並另外帶走4名涉嫌「破壞社會安寧」的人士到警署調查。



被捕或帶走的人士當中，包括前支聯會義工關振邦和天安門母親運動成員劉家儀，他們在維園高舉寫著「堅守良知與追求自由的人」、「哀悼六四死難者 向天安門母親致敬」、「禁食89643.4秒」等內容的紙張。劉手持紅白玫瑰，向媒體稱他們兩人計劃禁食24小時以示悼念。兩人到場後不久，警員很快便封鎖現場及進行搜查，期間兩人把紅色膠帶貼在嘴上，在沒反抗下被帶走。



數名往年曾經到維園附近鬧市表演行為藝術的藝術家，昨晚也照樣出現，但在嚴密的嚴力佈防下寸步難行。其中，藝名「三木」的陳式森被警員帶走時，沿途高喊「勿忘六四」、「打倒暴政」、「香港人不要怕」，遭多次警告。有一對年輕男女的袋子裡放有白色鮮花，同被查問後帶走。

六四、天安门—不能忘却的记忆 民主女神 天安门晨曦下，抗议者用塑料泡沫和石膏材质在金属支架上树立起一座高约10米的民主女神像，女神所处位置正对天安门城楼上的毛泽东像。在6月4日清晨，士兵动用坦克和武装车辆推倒了这座塑像。

六四、天安门—不能忘却的记忆 唱歌的女警 在中国政府六四镇压之前，局势已经趋于紧张，但市民们经常会向士兵和警察送东西。有时候，入城部队会与示威者一起高唱爱国歌曲。图中这位女警在天安门广场上引吭高歌，而几天之后，军队进驻，民主运动遭到武力镇压。

六四、天安门—不能忘却的记忆 挣扎 1989年6月3日，六四镇压一天之前，人民大会堂附近，一位妇女被夹在了民主派示威者和军队中间。当天午夜，第38军向手无寸铁的民众开火，最终夺取了被示威者占领数周的天安门广场。

六四、天安门—不能忘却的记忆 缴获的武器 镇压之前一天，数千名示威者围绕在一辆公共汽车周围，一张摆在车顶的桌子上摆放着缴获的武器。在政府宣布戒严之后，士兵和示威民众之间曾一度关系微妙。示威者有时向士兵送上礼物慰问，而部队也曾暂时退却。

六四、天安门—不能忘却的记忆 为民主而抗争 6月3日深夜，一辆装甲运兵车刚刚冲破了示威者搭建的路障，便在人民大会党门前被示威者团团围住。与此同时，不远处的戒严部队士兵正在准备对示威者开火。

六四、天安门—不能忘却的记忆 燃烧着的运兵车 6月3日晚间，示威者在天安门长安街上点火焚烧一辆装甲运兵车。这是摄影师威德内尔（Jeff Widener）当晚拍摄的最后一幅照片，此后不久他便被示威者掷出的砖头意外击中。虽然遭受剧烈脑震荡，但由于手中相机的外壳抵消了大部分冲击力，威德内尔逃过一劫，没有生命危险。

六四、天安门—不能忘却的记忆 镇压 6月4日，学生领导的民主运动遭血腥镇压之后第一天，一辆装载着士兵的卡车在北京宾馆门前的长安街上巡逻。当天，一辆类似卡车上的士兵向北京宾馆大堂内站立的旅游者开枪。

六四、天安门—不能忘却的记忆 “坦克人” 6月4日，一个拿着购物袋的孤身男子站在长安街的正中间，试图阻挡坦克编队的去路。二十五年之后，此人的最终命运依然不为人所知。这一场景成为了天安门民主运动最具象征意义的图像之一。

六四、天安门—不能忘却的记忆 死去的英雄 6月5日，一群民众在长安街上展示一张据称摄于当地一处太平间的图片，画面上的死者据称都是38军士兵在抢占天安门广场过程中枪杀的示威者。死者身上巨大的创口显示士兵动用了达姆弹。大赦国际组织认为，至少300名平民被杀。

六四、天安门—不能忘却的记忆 清扫 军队镇压民主运动后，两位妇女正在打扫广场，她们身后是一辆已经被烧毁的公共汽车。抗议运动中多辆汽车和军车被烧毁，一些士兵因此身亡或受伤。

六四、天安门—不能忘却的记忆 保卫毛泽东 镇压之后几天，天安门城楼前始终有士兵和坦克守护。

六四、天安门—不能忘却的记忆 兄弟并肩 1989年5月下旬，美联社摄影记者威德内尔（左）和华人摄影师刘香成在紫禁城前留影纪念。当时可能他们都没有想到，几天之后中国政府便动用武力镇压了天安门民主运动。 作者: Jeff Widener/石涛



行會成員：悼念令人聯想結束專政

以往港府曾以新冠疫情為由禁止燭光集會，今年是取消防疫措施後首個六四週年， 但在政治低氣壓下，沒有團體申請任何公開悼念活動。數名社運人士告訴德國之聲，他們在六四前多次被國安警接觸，有人表示「因不可告之的理由」無法接受訪問。有前區議員透露，會在自己的店內派電子蠟燭。

天主教香港教區主教周守仁在社交媒體上發文指，「為不少香港人這是一個特別發人深省的日子」。除了亡者，他也為「那些硬了的心」祝禱希望他們從深層恐懼及焦慮中得到釋放，「願聖三永恆的慈愛帶給我們社會及國家療癒之恩」。

六四週年前夕，行政長官李家超及一眾高官被記者多次問及純粹悼念是否違法，但皆沒有明確地正面回答。行政會議成員湯家驊在6月4日在商業電台受訪時則表示，不建議有組織地悼念。他說：「悼念六四不是問題，但悼念六四一向都與支聯會過往一些口號有很密切關連，令人聯想到悼念六四就是要結束一黨專政。我覺得我們要有警惕之心，就是我們要活在當下，不可永遠活在過去。」

香港和台湾曾经这样紀念六四 一周年纪念 1990年6月4日，香港民众首次走上街头，纪念天安门大屠杀一周年。这一年起，香港支联会每年组织大规模悼念活动。由于1989年民主运动在中国大陆是禁忌话题，香港逐渐成为各类与六四有关的追思活动的中心。

香港和台湾曾经这样紀念六四 维园烛光 自1990年以来，每年6月4日晚，香港维多利亚公园都举行烛光晚会，悼念六四死难者，表达自由民主诉求。参加人数少则数万人，多则十多万人（据组织方支联会数字，一般高于警方公布数字），为全球规模最大的六四纪念活动。（2015年资料图片）

香港和台湾曾经这样紀念六四 天安门的故人 2013年，台北民众举行烛光晚会，纪念六四，声援狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波是89民运代表人物之一、与周舵、高新、侯德健一同被成为“天安门四君子"。

香港和台湾曾经这样紀念六四 遥望台北 2019年，六四30周年之际，台北举办了专题纪念活动。此前还在台北中正纪念堂前放置了由台湾艺术家雪克（Shake）搭建的充气“坦克人”艺术装置，亲历六四的王丹、周锋锁等民运人士到场参与。

香港和台湾曾经这样紀念六四 两岸三地成唯一 台湾的六四纪念活动，规模和历史远远不及香港，但近年来开始得到更多关注。2020年，尽管受到疫情影响，仍有三千多人参加了在台北的烛光悼念晚会。由于这一年香港和澳门都以防疫为由禁止六四集会，台湾成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。

香港和台湾曾经这样紀念六四 六四纪念馆 香港六四纪念馆2012年起临时设址九龙，先后迁至城市大学和尖沙咀，在物色新馆址过程中屡遭挫折，被迫多次关闭。2018年支联会在旺角购买房产作为新址，2019年4月重新开馆。2021年4月休馆翻新后，5月底重新开放，但数日后被当局以“证照不全”为由再度关闭。

香港和台湾曾经这样紀念六四 国殇之柱 2019年六四30周年之际，香港大学生清洗丹麦艺术家高智活（Jens Galschiøt）的作品“国殇之柱”。它曾在香港各间大学巡回展出，现矗立在香港大学黄克竞楼平台。传统上，支联会每年都会派人在六四前夕洗刷该雕塑。

香港和台湾曾经这样紀念六四 疫情下的追思 新冠疫情下的2020年，因有防疫限聚令，当局31年来首次未批准维园六四集会。但仍有数万港人来到维多利亚公园燃烛默哀。

香港和台湾曾经这样紀念六四 再度遭禁 2021年，香港当局再度禁止六四纪念晚会。一年前香港国安法生效后，香港社会的言论、集会自由空间受到进一步挤压。同时，澳门的民间六四纪念活动也连续第二年遭禁。



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