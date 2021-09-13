 「六四」集会案宣判 12名泛民派被告获刑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2021

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时政风云

「六四」集会案宣判 12名泛民派被告获刑

因参加去年未经官方批准的「六四」维园集会，包括前支联会副主席何俊仁在内的12名泛民派人士周三被以「参与或煽惑他人参与未经批准集结罪」判处监禁，刑期从4到10个月不等，其中有3人被批准缓刑。

Hong Kong | Albert Ho

何俊仁资料照片

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香港民主党前主席何俊仁9月13日发声明，宣布从即日开始辞任支联会、华人民主书院和维权律师关注组的所有职务，并退出这些组织。目前正在服刑中的何俊仁15日将面临新的判刑。

香港支联会9日证实该组织与组织的三名主要成员遭港府以「煽动颠覆国家政权罪」起诉，而港警国安处人员同日也派人去支联会创立的六四纪念馆搜证。

香港支联会副主席邹幸彤8日被港警国安处人员逮捕後，遭港府以「煽动颠覆国家政权罪」起诉，10日开庭後决议10月再讯，邹幸彤被拒保释她的未婚夫丶中国维权作家野渡直指邹幸彤与支联会受打压是「政治掌控」。

（德国之声中文网）9月15日，香港法院对去年的「六四」集会案做出判决，泛民主派多名核心人物因为参加未经官方批准的「六四」晚会，被以「参与或煽惑他人参与未经批准集结罪」判处有期徒刑4到10个月不等。

据香港电台报道，周三被判刑的12名被告分别是何俊仁、陈皓桓、尹兆坚、郭永健、赵恩来、何秀兰、梁国雄、朱凯迪、杨森、张文光、麦海华和梁国华，但后3人获得缓刑。其中何俊仁等七人是前立法会议员。

据香港01报道，在周三法庭宣判之日，多名泛民派人士，包括黄碧云、蔡耀昌及天主教荣休枢机陈日君，均有到庭旁听。

在过去的30多年里，直到2019年，在每年的6月4日香港民众都会在维园举行烛光晚会悼念「六四」天安门事件死难者。2020年爆发新冠疫情，香港警方以公共卫生为由，拒绝为维园聚会发出不反对通知书。不过，当时仍有人进入维园点燃烛光，事后多人被起诉。

据联合新闻网报道，在区域法院上周审讯案件时，12名被告各自承认参与或煽惑他人参与未经批准集结罪。

「六四」集会案12名被告中的何俊仁还涉及与支联会相关的案件。上周，香港律政司正式以「煽动颠覆国家政权罪」起诉该组织及其主席李卓人与两名副主席何俊仁跟邹幸彤。

Hong Kong I June 4th Museum

与此同时，香港警方国安处的人员还到支联会设立的六四纪念馆搜证，在过程中警方带走大量证据包含了六四纪念馆的展版与展品。

已经在服刑中的何俊仁9月13日声明辞去支联会、华人民主书院和维权律师关注组的所有职务，并退出这些组织。

国安法："不断移动的红线"

另据报道，香港保安局局长邓炳强周三表示，援引《香港国安法》43条实施细则，向《苹果日报》印刷公司发出了冻结令，将该公司位于将军澳的印刷厂房冻结，因为厂房属于与违反国家安全罪行相关的财产。

《苹果日报》在6月底出版最后一期报刊后宣布关闭；在《苹果日报》关闭前后，《苹果日报》及其母公司壹传媒多名高层被捕。

因被国安法通缉而被迫离开香港的壹传媒前高管Mark Simon9月初在接受德国之声采访时曾指出，香港政府对壹传媒的一连串打压所传递出来的讯息很简单，那就是如果任何媒体越过了国安法下"那条不断移动的红线"的话，港府就会以高额的法律费用与如暴风雪般的监管来"埋葬"这些媒体机构。

（路透社、联合新闻网、香港01）

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