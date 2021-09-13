「六四」集会案宣判 12名泛民派被告获刑

（德国之声中文网）9月15日，香港法院对去年的「六四」集会案做出判决，泛民主派多名核心人物因为参加未经官方批准的「六四」晚会，被以「参与或煽惑他人参与未经批准集结罪」判处有期徒刑4到10个月不等。

据香港电台报道，周三被判刑的12名被告分别是何俊仁、陈皓桓、尹兆坚、郭永健、赵恩来、何秀兰、梁国雄、朱凯迪、杨森、张文光、麦海华和梁国华，但后3人获得缓刑。其中何俊仁等七人是前立法会议员。

据香港01报道，在周三法庭宣判之日，多名泛民派人士，包括黄碧云、蔡耀昌及天主教荣休枢机陈日君，均有到庭旁听。

在过去的30多年里，直到2019年，在每年的6月4日香港民众都会在维园举行烛光晚会悼念「六四」天安门事件死难者。2020年爆发新冠疫情，香港警方以公共卫生为由，拒绝为维园聚会发出不反对通知书。不过，当时仍有人进入维园点燃烛光，事后多人被起诉。

据联合新闻网报道，在区域法院上周审讯案件时，12名被告各自承认参与或煽惑他人参与未经批准集结罪。

「六四」集会案12名被告中的何俊仁还涉及与支联会相关的案件。上周，香港律政司正式以「煽动颠覆国家政权罪」起诉该组织及其主席李卓人与两名副主席何俊仁跟邹幸彤。

与此同时，香港警方国安处的人员还到支联会设立的六四纪念馆搜证，在过程中警方带走大量证据包含了六四纪念馆的展版与展品。

已经在服刑中的何俊仁9月13日声明辞去支联会、华人民主书院和维权律师关注组的所有职务，并退出这些组织。

国安法："不断移动的红线"

另据报道，香港保安局局长邓炳强周三表示，援引《香港国安法》43条实施细则，向《苹果日报》印刷公司发出了冻结令，将该公司位于将军澳的印刷厂房冻结，因为厂房属于与违反国家安全罪行相关的财产。

《苹果日报》在6月底出版最后一期报刊后宣布关闭；在《苹果日报》关闭前后，《苹果日报》及其母公司壹传媒多名高层被捕。

因被国安法通缉而被迫离开香港的壹传媒前高管Mark Simon9月初在接受德国之声采访时曾指出，香港政府对壹传媒的一连串打压所传递出来的讯息很简单，那就是如果任何媒体越过了国安法下"那条不断移动的红线"的话，港府就会以高额的法律费用与如暴风雪般的监管来"埋葬"这些媒体机构。

（路透社、联合新闻网、香港01）

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