六四週年之際 王丹陷性騷風暴

（德國之聲中文網）六四34週年前夕，中國六四學運領導人、知名民運人士王丹遭一名台灣男子指控，9年前在美國對他性騷擾。指控者週日（6月4日）出面召開記者會，說明當年事發經過，並提出當年與王丹在美國相處的有關證據。

「為什麼王丹你可以為了那位當年站在坦克車面前的人為他發聲，繼續帶著這樣的光環，踏著那些曾經在中共強權強暴之下犧牲的人們的靈魂，站在這裡？你可以看到他們的人權，你可以關注他們的人權，追求這些民主自由，可是我現在面對你，面對王丹你，我就像是那個站在坦克車面前的人。」臉書化名為李援軍的台灣男子在六四34週年的這天，召開記者會指控。

李援軍續道：「我很害怕，因為我覺得如果我一個不小心，我有可能就會被你這台坦克打死，你比我有太多的權勢，你有太多的光環，你的手甚至可以伸到政治或是學術圈對我進行打壓，但是我只能告訴我自己我不害怕。」

李援軍曾為台灣政治工作者，擔任無黨籍台北市議員林亮均的助理。他在林亮君與律師的陪同下，於台北市議會召開記者會。除了陳述當年經歷之外，他也出示當年與王丹臉書對話的截圖，以及自己在王丹美國住所拍下的照片佐證。

李援軍指，在遭到王丹性騷擾後，他因為害怕，後續在美國與王丹共處時都有錄音。要求王丹在台灣時間6月6日結束之前，公開向他道歉，否則將對他正式提告。

王丹同日稍晚於臉書發文回應：「歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相。」

王丹性騷疑案始末

李援軍2日於臉書發文公開指控王丹，2014年6月6日晚上，在紐約法拉盛地區的某間飯店，王丹對當時20歲的他「強吻」、「強暴未遂」。

他在臉書貼文自述，當年剛開始參與社運的他，某次聚會認識了王丹與他的謝姓助理。「『王丹』這個曾經出現在我的歷史課本的人物，還有他過往被人歌功頌德的經歷，讓我對他非常憧憬，就像是看到名人一樣。」後來，王丹邀約他共同赴美「見見世面」。

在紐約法拉盛的飯店房間，王丹與他獨處時，在窗邊從後方用力環抱他，並對他強吻。「一時之間我還沒反應過來，王丹便把我推到床上，持續強吻，並試圖解開自己的衣褲，我當時嚇到不知該作何反應，情急之下，我將王丹推開。」李援軍寫道。

李援軍指，自己隨即表示來美國前肛門廔管才剛開刀完，還沒復原，請他不要這樣。「雖然王丹確實收手了，但接下來的一週，我卻持續面臨他時不時的言語挑逗、性騷擾笑話，以及持續明示暗示我，希望我跟他一起睡。」向謝姓助理反應後，只得到「老師是在開玩笑，不要當真，他只是在玩玩而已」等回覆，並未得到協助。

李援軍表示，自己隱忍了9年，「每次到了六四這個王丹會需要發言出面的日子，我都感到非常噁心與不安，我害怕這個人、我害怕聽到他的聲音、我害怕看到他的樣子。」

王丹：性騷之事完全不存在

李援軍指控後，目前人在紐約的王丹3日在臉書發文做出3點回應。他寫道：「第一，這位作者所說的什麼『性騷』之事完全不存在。第二，以上已經清楚說明。我還有很多事情要忙，不會再做什麼回應。第三，我的政治活動不會受到任何影響，繼續推進。今天『六四紀念館』正式開幕，請大家多多關注。謝謝。」

王丹還指：「作者自己說特意選擇『六四』這個時間點，以及他特別強調的，希望政治圈人士對我如何如何，這樣的表述，其實已經說明了問題。」

王丹回應遭輿論質疑未能正面回應，他同日稍晚再發文指，「很驚訝地發現很多網友還是認為我沒有正面回應。實在無奈。」他表示，「對方的指控，與我的認知和記憶有巨大的落差。再加上，與我互動過的學生，工作夥伴眾多，有些也許久未聯絡，我的確難以就他們單方面的文字描述，有進一步的回應。」

針對王丹影射他在六四時機公開此事，別有用心，李援軍4日在記者會回應媒體時表示，過去9年自己完全不敢看王丹的訊息，甚至不知道6月2日當天王丹在紐約要參加六四紀念館的開幕，「發文時間完全是個巧合」，自己是因為近期台灣社會出現多起政治工作者出面指控職場性騷擾事件，受到鼓舞，才決定發聲。

台灣「#Metoo」風暴

台灣近期爆出多起性騷擾指控。先是執政黨民進黨連環爆出4起黨內性騷擾案，引發地方輿論廣泛討論。對此，台灣總統蔡英文2日透過臉書公開表示，「「身為前任黨主席，我責無旁貸。我要向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意。」

此外，長居台灣的中國流亡作家貝嶺，日前也遭台灣知名作家、台劇《人選之人》編劇之一簡莉穎指控，在她還是大學生時，在貝嶺住處遭到性騷擾，包含抓住她的手觸摸男性性器官、隔著褲子磨蹭等。

貝嶺隨後在接受台灣中央社採訪時，稱指控「這完全是一個杜撰」，指對方「把她在別人身上發生的事情，或者沒有的事情安置在我的身上」，並表示他將「在法律上保留自己聲譽的權利」。

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