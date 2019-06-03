"六四"记忆：天安门之外，全国60多个城市爆发抗议

（德国之声中文网）越来越多的西方舆论留意到，三十年前的"六四"民主运动，比人们印象中的规模更加宏大。它不只是以天安门为中心、北京大学生为主体的一场政治抗议，而且全中国各地大学生以及各阶层民众均卷入其中。成都、长沙和西安等地规模宏大的激烈抗争，在一定程度上遭到外界忽视。直到五年前记者、学者和作家林慕莲(Louisa Lim)《失忆人民共和国：天安门重访》(People's Republic of Amnesia: Tiananmen Revisited)一书出版，书中发掘的当年以及之后发生在成都的历史令人震惊。

"六四"三十周年前夕，该书中文（繁体）版在台湾出版。林慕莲接受德国之声采访表示，当时发生抗议并遭到镇压的城市多达60多个，而且除了大学生之外，工人、知识分子和其他社会各阶层广泛参与。但是随着时间的推移，很多人都忘记了这是一场全国规模的民主运动。

林慕莲对德国之声详细描述了她经过深入调查的成都当年的抗议情况。她说，成都的"六四"运动和北京相似，抗议者占领城市中心的天府广场，静坐绝食，并在6月4日遭到镇压。不同之处在于，据她所知，成都清场出动的是武警部队，大多使用的是警棍和催泪瓦斯，而不是像北京那样赤裸裸地使用坦克和机关枪。和北京的肃杀不同，镇压之后的连续数日，成都街上每天都有学生和民众继续抗议。

林慕莲强调说，在成都执行镇压任务的武警同样残忍地用警棍敲击抗议者头部，出现大量死伤。根据官方1989年7月出版的《成都骚乱事件始末》，四川当局称，仅有8人丧命，其中2名是学生，共有1800人受伤，其中1100人是员警。但是美国与英国的外交电报却指出，死者估计达300人。

赵紫阳的亲信，镇压时是手下留情还是更加残忍？

《纽约时报》2019年6月2日发表报道《小天安门：美国议员回忆成都"六四"》，称与北京一样，成都天府广场的示威活动遭到了政府的血腥镇压。但与北京不同的是，因为没有外国媒体在场，6月4日至6日成都暴力流血事件的目击者当中，很少能够将其昭示于世人。最早将消息带出去的目击者之一就是现任美国国会议员安迪暲澄?(Andy Levin)。当时在念博士的他，正在中国西部旅行。他目睹了广场周围的激烈战斗，以及四川锦江宾馆外的残忍殴打，他给家乡的《底特律新闻》(Detroit News)写了篇报道。他说，镇压中"人群发生踩踏，警察趁机攻击他们。我看到很多人遭到殴打和被捕"。

目前是澳洲墨尔本大学进阶新闻中心（Centre for Advancing Journalism）资深讲师的林慕莲谈到，"六四"期间同情学生、反对镇压并因此被撤职和软禁的中共前领导人赵紫阳曾在四川进行农村体制改革。当时的四川省委书记杨汝岱等人都是赵紫阳的亲信，很有可能因此没有进行更残忍的镇压。但是，也有人认为，他们更有向邓小平当局表达忠心的需要，在能够使用的镇压手段中并未手软。

《六四日记》图片集 人民日报门前抗议 1989年5月10日，北大学生柴岭（中）在人民日报社的大门前带领学生喊口号，抗议“四二六”社论。《人民日报》于1989年4月26日在发表社论，指责之前全国各地学生因悼念前中共中央总书记胡耀邦而举行的学生游行活动，并将其定性为动乱。

《六四日记》图片集 学生绝食 1989年5月13日，王丹、马少方、吾尔开希（由左至右）等绝食发起人带领绝食队伍进入天安门广场。接近一千名学生自愿参加在天安门广场绝食静坐,抗议政府拖延对话,要求政府肯定学生行动是爱国运动、推翻“四二六”社论。他们向全国发出绝食书,将民主运动推上高峰。

《六四日记》图片集 赵紫阳看望绝食学生 1989年5月19日凌晨,时任中共总书记赵紫阳在时任中共中央办公厅主任温家宝的陪同下来到天安门广场看望绝食学生,他说: "我们来晚了..."

《六四日记》图片集 上车避雨 1989年5月20日,70多辆联通式公交车停在天安门广场北部,为绝食同学避雨之需。

《六四日记》图片集 李鹏颁布《戒严令》 1989年5月20日，时任中华人民共和国国务院总理李鹏颁布《戒严令》：自1989年5月20日10时起，在北京市部分地区实行戒严。图为直升飞机在天安门广场上盘旋，撒下宣布戒严的传单。

《六四日记》图片集 “飞虎队” 1989年5月20日，戒严后，数百辆摩托组成的“飞虎队”风驰电掣地在长安街上行驶，为民主运动传递信息，其成员多为个体户和待业青年。

《六四日记》图片集 广场上的婚礼 1989年5月21日，绝食团指挥部“批准”该团副总指挥李禄与其女友赵敏结婚，并在广场上举行隆重的婚礼。

《六四日记》图片集 污损毛像事件 1989年5月23日，三名不明身份的年轻人把水彩颜料装在空鸡蛋壳里，扔到毛泽东画像上，当场被市民和学生抓住.。图中巨幅毛像遭泼污后被盖住,城楼下打出横幅“这不是人民/学生干的”。

《六四日记》图片集 记者会上宣布撤出广场 1989年5月27日，绝食指挥部的柴玲、吾尔开希和王丹(从左至右)在记者会上宣布5月30日撤出广场。

《六四日记》图片集 香港运来的物资 1989年5月29日，从香港运来的帐篷架设在纪念碑和纪念堂之间的空地上，每顶约有五平米.。此外，当时的香港支援大陆民运物资联络站还向学生提供面包,卫生用品和药物等。

《六四日记》图片集 绑架 6月1日，保卫广场指挥部召开临时记者会，柴玲讲述，凌晨4时左右，她和封从德正在广场帐篷入睡，有人冲进来绑架。李禄等人闻讯赶来，她与封才获救。图中，封和柴正在演示被绑架的情景。

《六四日记》图片集 广场四君子 1989年6月2日，青年学者刘晓波、高新、周舵和台湾歌星侯德健“四君子”来到广场大学生中间，宣布展开72小时绝食。吸引大量民众到广场。

《六四日记》图片集 缴获的枪械交给公安局 1989年6月3日，学生和民众收集了一批军人遗弃的军鞋、钢盔、菜刀、匕首，并将其交给公安局。在6月2日和6月3日的晚间，中共的大量戒严部队便装徒步，集结在市内的人民大会堂，地铁车站，各个军事和政府机关的大院内。广大学生和市民在北京交通要道设置路障，围堵劝说前来戒严的官兵。

《六四日记》图片集 六四事件 1989年6月4日，凌晨6点20分，坦克扬长而去，烟雾弥漫。从6月3日深夜起至次日凌晨，荷枪实弹的军队在各地段与没有武装的学生与市民激烈冲突。北京城彻夜枪声不断，血流遍地。

《六四日记》图片集 退党 1989年6月4日，学生领袖熊炎当天愤然宣布退党,并号召"丢下幻想，准备战斗"。 作者: 安静



"六四"前后中国出现很多感人的情景。林慕莲也举例说，镇压之后，成都一位党内干部访问了若干家医院，仔细记录了受害者的档案，包括他们的姓名、工作单位或者学校及其遭遇，留下长达30页的手稿。在去世之前，这位老干部将手稿交给他人带往海外，辗转达到 林慕莲手中，成为书中的材料。"我能想象这位党内干部经历的长时间的精神抗争，" 林慕莲说，"对我来说，仿佛突然拿到当年埋下的时间胶囊（Time Capsule）。"

被写进"四二六"社论的长沙抗议

"六四"抗争是一次全民的政治权利唤醒运动。约翰霍普金斯大学东亚研究学者吴玉婷（Andrea Worden）对德国之声讲述了当年长沙的抗议情景。吴玉婷回忆说，她当时任教的湖南中医药大学学生向来被认为政治冷感，但是1989年5月17日的游行队伍中，该校学生有1500名，占了全部人数的一半。他们穿上象征人道主义的白衣大褂，令人印象十分深刻。

和北京、成都一样，抗议者们也进行了静坐绝食，并要求与当地政府领导人对话。5月18日到19日，长沙的抗议活动出现一些激烈行为，被写进了著名的人民日报"四二六"社论："在悼念活动期间，也出现了一些不正常情况。……在西安、长沙发生了一些不法分子打、砸、抢、烧的严重事件。"

吴玉婷说，"四二六"社论给长沙的抗议运动带来压力，从此以后组织者十分小心，不要给当局以镇压的口实。北京的血腥屠杀发生之后，长沙的学生和市民都表达了极大的愤怒，甚至试图卧轨拦截火车。官方也有些不知所措，小心翼翼不犯错误，最终没有酿成更大的事件。

"六四"期间，吴玉婷在长沙街头看到，很多市民手持相机拍摄学生的游行示威，甚至用磁带录下抗议者的演讲。她相信，当时留下了大量的珍贵资料。但是，血腥镇压之后，保留这些资料十分危险，想必大多已经被销毁。

1989年6月11日，吴玉婷和她的外国同事撤离中国。她的中国朋友请求她"一定要告诉世界这里发生了什么，否则没有人会知道"。但是，她说，由于能够在北京之外的地方工作的外国人相对较少，媒体又主要聚焦于北京，其他城市的抗议活动还是没有得到应有的关注。