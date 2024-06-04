六四网禁：德国大使馆的蜡烛再次被“吹灭”

六四35周年纪念日之际，中国当局对网络的监控再度升级。德国驻华使馆在六四前夜发微博，以烛光的图像纪念35年前发生的那场流血。同往年一样，微博贴图旋即被删除。

（德国之声中文网）德国驻北京大使馆6月3日晚在其官方微博账号上贴出烛光影像视频，但很快就被删除。多位推特用户转发了德国使馆在X平台发布的这段不到30秒的视频，可以看到，夜幕下大使馆建筑的3扇窗户内分别投影出一支点燃的白色蜡烛。

多年来，每到六四，德国使馆都会在微博上发蜡烛的图片或视频。使馆工作人员2022年年曾对德国之声证实 "每年都发，十分钟之内被删。"6月4日北京时间16时许，记者看到德国驻华使馆微博重新贴出烛光视频，并配文字："昨晚，我们在使馆的窗台上点燃星星点点的烛光。"该贴在十多分钟后即不可见。

德国驻华大使帕特里夏·弗洛尔（Patricia Flor）3日在X平台上还发了另外一帖："邹幸彤是因香港新实施的《维护国家安全条例》而被捕的人之一。她曾获2023年法德人权及法治奖。该法条款笼统、定义宽泛，特别是有关外来干涉和国家机密的规定尤其令人担忧。"帖文中，弗洛尔同法国人权大使伊莎贝尔·罗姆一道，再次呼吁香港当局保障香港人民能够行使其权利和自由。

上周，香港前支联会副主席邹幸彤等6人被逮捕，成为依据《维护国家安全条例》（即《香港基本法》第23条）被捕的首批人士。有舆论认为，他们获罪也与纪念六四的脸书贴文有关。

禁改头像、昵称

六四35周年纪念日来临之际，依照以往的模式，中国当局加大了网络审查的力度。不仅一切于此相关的网络内容、敏感词一概被屏蔽，连最隐蔽的可能出现"意外"的渠道都被堵死。

据美国之音报道，中国多个社交媒体网站和网络游戏平台禁止用户更换头像和昵称，防止用户通过这种方式来纪念六四。

报道称，微博、微信、小红书等中国社媒平台都关闭了头像和昵称的修改功能。用户会被提示系统正在维护或是升级当中。而"坦克世界"等多个热门的网络游戏则公开宣布暂时关闭修改昵称等功能。一些不了解六四事件背景的年轻用户对此的解释是，这一规定与即将到来的高考有关。但也有人指出这是"历史原因，每年这个时候都改不了。"

由于中国网络严密的信息和言论封锁，要了解有关六四的事实或对这一历史事件公开发表看法几无可能。人们只能通过极为隐晦和间接的方法进行旁敲侧击的影射。

在6月3日和4日，德国驻华大使馆连续在微博发帖纪念卡夫卡逝世100周年。在评论这位德语世界最重要的文学家之一的时候，一则贴文说："我们相信，他的作品比以往任何时候都更具现实意义。卡夫卡的作品有时具有强烈的批判性，有时，他用充满哲思的文字批判完美而冷酷的官僚机器是如何夺走我们的自主性，让我们产生对自己的怀疑，泯灭我们的人性。"

（综合报道）

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