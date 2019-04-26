六四纪念馆重开 支联会守护记忆

（德国之声中文网）"六四纪念馆" 本周五重开，选址在旺角一座商厦，建馆期间曾遭多个团体反对，开幕前有近20名自称街坊的示威者，到纪念馆楼下抗议，质疑纪念馆内电力系统有安全隐患。正式开馆后一小时内，有消防员接报怀疑大厦有气体泄漏而上门调查。4月初装修期间，纪念馆曾被人闯入破坏，插座和总电掣箱被淋盐水。

4月26日重开纪念当年民主运动的重要节点

香港支联会 (市民支持爱国民主运动联合会) 副主席蔡耀昌接受德国之声访问时表示，选择 4月26日重开六四纪念馆，是因为在30年前的北京，《人民日报》发表《必须旗帜鲜明地反对动乱》的社论，把学生运动定性为动乱。由于这个定性，掀起了学生大规模的抗争及絶食运动；当局态度持续强硬，终于演化成为一场全民争取的民主运动。最后官方选择站在人民的对立面，施以军队镇压，因而出现"六四屠杀"事件。蔡耀昌指出，4月26日是整个北京民主运动的一个重要转折点，因此支联会选择在这天重新开设纪念馆，希望把这一段重要的历史，展示给香港及国际社会。

蔡耀昌表示，新"六四纪念馆"和位于尖沙咀的旧馆在面积上都同样在1000平方尺左右。今次新馆特别找了一位才23岁的年青人来做设计，希望从年青人的角度出发，选出这一段历史的最重要片段，从而展现给观众。年轻策展人用了64张黑白相片重现八九年北京学生反贪腐、反官倒、争民主的运动过程。

展出40件六四死难者和幸存者证物

此外，新纪念馆入口设有 "六四定时器"，展示"六四"屠杀距今时间；蔡耀昌表示，虽然不想回忆，但人民不会忘记。馆内一共摆放了40件展品，展出"六四"死难者和幸存者证物，包括由两位"天安门母亲"张先玲和徐珏捐出遇难儿子王楠和吴向东的遗物，分别是染血了的头盔、子弹壳和集会照片。而馆内亦展出刚于周三逝世、终年48岁的民主中国阵线副主席张健于六四当晚被解放军打中大腿骨的子弹。

此外，新馆内亦增了VR﹙Virtual Reality虚拟现实﹚，让参观者在民运歌声中恍如置身"六四"烛光集会现场。

蔡耀昌指出，纪念馆有三个主题 :"记忆、公义、希望"，表达的是他们这一代人的愿景，除了不遗忘历史，还要争取公义，包括追究八九民运屠城责任的公义，亦要争取真正民主的中国。蔡耀昌强调，相信目前的道路仍很曲折，但是深信公义必会到临，他们仍然抱有希望。

蔡耀昌表示，纪念馆欢迎任何年龄丶背景、包括香港以及海外人士参观。年轻一代观众他们特别重视，因为八九民运时他们还未出生丶不能从自己亲身的经历去了解这段历史。蔡强调，他深信"六四事件"与香港包括年青新一代有紧密关系，因为"六四"所引伸的专制问题，仍然影响着今日的香港。蔡认为年青人若参观"六四纪念馆"，相信会得到一些新的启示。

一九八九年，蔡耀昌还是一名大学生及香港专上学生联会一名核心成员。当年4、5月期间，当国内的学生已展开运动的火幔，他在香港组织学生参加游行声援北京学生。在6月3日当晚，他跟学联成员在学联会所彻夜没睡，整晚盯着电视的最新报导，以及频频电话联络已赴北京现场支持的同学。对整个六四镇压，到现在还是很深刻。由此，"我立志穷一生精力去推动中国民主运动，这是我毕身的奋斗目标。"由八九年组织学生游行、及后成为学联秘书长争取"平反六四"丶二十多年参予支联会工作、十年前起成为支联会副主席….三十年来，"六四"的活动丶烛光晚会以至六四纪念馆的筹建，蔡耀昌都从没缺席。

民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆 为了不忘却 筹办该纪念馆的香港支联会在接受媒体采访时曾表示，这个纪念馆的存在“非常重要”，这是在告诉北京，香港人没有忘却那段历史。

民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆 一波三折 香港六四纪念馆在2019年4月26日重新开馆，此前该纪念馆因法律、迁址等一系列因素而数次处于关闭状态。地址也从九龙尖沙咀柯士甸路3号，迁至旺角艺旺商业大厦。

民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆 唯一的一家 这是中国唯一一家针对天安门事件的纪念馆。香港六四纪念馆汇集了大量照片、文件、影像、学生遗物等历史资料，讲述六四事件的经过。

民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆 历史报道 图中的是六四天安门广场镇压事件发生时《香港时报》和《南华早报》的报道。

民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆 曾遭恶意破坏 在开馆前数周，纪念馆曾遭到恶意破坏。警方对此进行了调查，但是没有查出作案人的背景和动机。

民运三十载 香港六四纪念馆重新开馆 政治敏感 2019年是八九民运30周年。在这个敏感的时间点，该馆再次向公众开放，免费入场。 作者: 王凡



"六四"传承薪火相传

面于昔日共同支持"六四"运动、今天却全然变了脸的一些政要及议员，蔡耀昌对德国之声坦言，感到非常可惜、伤感及遗憾。他表示，八九年"六四"是香港一个全民运动，当时包括亲中的左派、建制人士都支持八九民运，一起谴责"六四"的镇压，"无奈有些人因为利益的关系而转变"。最令他感到可耻的是，这些变脸不单是态度上的改变，他们甚至扭曲事实，因而感到失望；然而，另一方面，蔡重申看到许多香港人其实没忘记历史，大家透过各种方法，包括参加"六四"集会丶烛光晚会丶甚至用宣传教育下一代，这一种传承，能薪火相传，使"六四"历史不被遗忘。

蔡耀昌表示，"六四纪念馆"永久馆址原本位于九龙尖沙咀，于2014年设立， 但不断遭受大厦业主立案法团的诉讼缠扰，以及管理处经常滋扰参观者，加上纪念馆受面积所限，于2016年，经支联会出售物业，另觅更大面积地方重建纪念馆。蔡指出，今次纪念馆重开比5年前更艰巨，除了多次有团体到大厦反对纪念馆重开，声称纪念馆涉违反大厦公契，4月初展馆又被人破门而入损毁，至今仍未有人被捕。蔡表示，他们面对的似乎是一个国家级的攻击，他们只能够步步为营，每一步都要小心应对；与此同时，更重要的是坚定信念及步伐，无论如何困难也不会退缩。