六四纪念日前夕，“国殇之柱”落户柏林

（德国之声中文网）周一（5月22日）在柏林揭幕的“国殇之柱”是丹麦艺术家高志活（Jens Galschiot）相关作品的复制品。高达八米、重达两吨的“国殇之柱”曾长年在香港展出，并在过去20年间，多次更换展出地点，最终则落户于香港大学校园。

2021年，香港大学校方宣以“基于大学的最佳利益，根据外部法律建议和风险评估”拆除并移走了这座雕像。从那以后，它一直保存在大学拥有土地上的一个货柜中。 今年五月初，香港警方扣押了这座雕塑作品，称其为涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”的证物。

周一，丹麦艺术家高志活为矗立在柏林阿克塞尔·斯普林格出版集团门前的“国殇之柱”亲自揭幕，出席揭幕式的还包括德国联邦议员、文化届以及人权组织的代表。

“国殇之柱”（the Pillar of Shame 又译“耻辱柱”）是艺术家高志活创作的全球性艺术项目，分布世界多个国家。

这些由金属或混凝土制成的雕塑展示数十个叠加交织在一起的躯体，象征个人在争取自由过程中所受到的压迫。艺术家高志活希望以此警示世人，一些历史事件绝不应重演。

在巴西，国殇之柱用来纪念那些没有土地的农民。在罗马，国殇之柱在警示世界性的饥饿问题。在墨西哥，国殇之柱则是为了纪念1997年恰帕斯州大屠杀中的54名死难者，当时民兵武装袭击了一个原住民社区。

高志活最初曾希望在柏林建立“国殇之柱”，以纪念犹太大屠杀的死难者，但因支持有限，最终不了了之。

（德新社，图片报）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。