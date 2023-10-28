“六四”研究学者何晓清续签被拒，遭香港中大解雇

（德国之声中文网）香港中文大学解雇了一位研究中国1989年天安门广场血腥镇压事件的知名加拿大籍华裔学者，因为香港当局拒绝了她的签证延期。

据香港中文大学历史系网页信息，何晓清（Rowena He）是该校历史系副教授，2014年曾出版关于"六四"天安门屠杀流亡者的著作《天安门流亡：中国民主抗争的声音》。

1989年6月4日，中国政府命令军队镇压北京要求政治变革的和平示威运动，香港曾是中国领土上唯一可以公开悼念1989年6月4日死难者的地方。

但随着中国加强控制，这个前英国殖民地的"六四"纪念活动已转入地下。香港自2020年起禁止了此前每年举行的维园烛光纪念晚会。

香港中文大学发言人向法新社证实，有关何晓清被"立即解聘"的报道是准确的。

中大发言人说，"非永久性居民的就业以持有有效签证为条件"。

该发言人补充说："签证决定由香港入境事务处负责，中大无法影响签证结果，也不了解个案的具体情况。"

香港入境事务处没有立即回应置评请求。

据报道，何晓清于2019年在中大任教，并正在寻求签证延期。

长年研究“六四”

她在多伦多大学获得博士学位，曾在哈佛大学任教，开设"六四"研究课程。她目前在德克萨斯大学奥斯汀分校从事研究。据该网站信息，她在中国出生和长大。

对中共来说，讨论天安门镇压事件是高度敏感的话题，而且中国大陆长期以来一直禁止纪念"六四"遇难者（据估计，遇难者超过1000人）。

2020年，北京对香港全面实施国安法。在此之前，这个金融中心城市发生了长达数月的大规模、有时甚至便随着暴力的民主抗议活动。

随后，香港当局逮捕了部分前香港支联会成员、一年一度维园烛光纪念活动的组织者，大学校园里的"国殇之柱"等"六四"纪念雕塑也被移走。

（法新社）

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