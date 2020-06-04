 ″六四″死难者家属呼吁官方说出真相 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.06.2020

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时政风云

"六四"死难者家属呼吁官方说出真相

"六四"天安门民运被镇压31年后的今天，中国官方依旧对这段历史保持沉默。"天安门母亲"成员代表在北京警方的安排下到万安公墓拜祭并发表祭文，始终坚持三项诉求："真相、赔偿、问责"。香港人首次无法在维园举行烛光晚会纪念六四。

China 31. Jahrestag Tiananmen (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

2010年6月4日天安门广场

（德国之声中文网）在北京政府血腥镇压"六四"天安门民主运动31周年纪念日到来的这一天，死难者家属要求中国官方公正地重新审视中国历史上这黑暗的一幕。由遇难者家属组成的"天安门母亲"发表的"六四"31周年祭文指出，  这些遇难的家人，当年是为了要求政府清廉和社会公正而走上街头，和平请愿，是关心国家前途及社会民生的正义行为，也是宪法赋予公民的合法权利，但政府动用国防军屠杀手无寸铁的人民。 

遇难者家属"始终坚持三项诉求：真相、赔偿、问责"，要求"政府与'天安门母亲'对话，说出真相，拒绝遗忘，寻求正义，呼喊良知"。



据德新社报道，1989年夏天，北京高层在动用军队镇压天安门和平民主运动时，造成数百人死亡。确切的死亡人数直到今天都不为人所知。31年后的今天，"六四学运"在中国依旧是禁忌话题。

美国总统特朗普近期曾威胁动用军队平息美国国内的骚乱，这不禁让人想起31年前天安门学运遭镇压的悲惨后果。

这些年来中国官方一直禁止大陆民间举行悼念活动，而今年香港也首次禁止举行维园烛光纪念晚会。虽然香港警方给出的理由是防止新冠疫情扩大，但是批评人士都认为这背后隐藏的是政治因素。香港活动人士决定采用其它形式纪念"六四"民主运动。

香港前民主党副主席蔡耀昌说："我们早就有这种感觉，不久之后我们就会像在内地一样，不能再参加这样的活动。" 

Hongkong Legislativrat Oppositioneller leert gefährliche Flüssigkeit aus (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

香港立法会通过国歌法草案后，防爆人员进入大厅清理现场

今天（6月4日），香港立法会审议《国歌条例草案》期间，议会阵线成员朱凯迪在会议厅内洒泼有机肥料，发出剧烈的臭味。 他表示，今日是六四事件31周年，同时是政府强迫为《国歌条例草案》立法的日子，要向中共表明不会接受国歌法，形容政权将会遗臭万年，希望阻止恶法钳制自由。 

据香港电台报道，一批天安门母亲成员4日在警方的安排下到万安公墓拜祭并发表祭文，悼念7名在事件中遇难的家人，以及5名已经去世的遇难者家属。

 



报道称，这些家属祭拜的时候， 约40名公安及便衣人员在远处观察。" 至少2名日本记者尝试进入墓地，但被公安驱赶离开"。

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评论分析

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