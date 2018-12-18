六四期间中方發言人袁木病逝 官方延后半月公佈

（德国之声中文网）中国官媒新华社在12月25日發稿证实，国务院前發言人袁木「因病医治无效」，12月13日在北京逝世，终年91岁。

通稿附上袁木的遗像，并指他病重期间和去世后，「中央有关领导同志以不同方式表示慰问和哀悼」。新华社在袁木去世近两週后才公佈消息，也没有着墨评价他的生平，仅罗列他历年出任的职位。

媒体早前报导，袁木的告别仪式12月23日在北京八宝山革命公墓举行。香港电台和星岛日报报导，包括李克强、胡锦涛、江泽民、李鹏等现任和前任领导人致送花圈，现场派發的生平没有提及六四事件，但描述他「特别在关键时刻，立场坚定、旗帜鲜明，为促进社会大局稳定作重要贡献」。

袁木曾說﹕「戒严部队6月4日凌晨在天安门广场清场行动中一枪未發，广场没有死一个人。」圖為1989年6月4日，天安门清场后长安街上的景象。

六四言论惹争议

袁木是中国江苏兴化人，曾在中国官方通讯社新华社常年担任编辑和记者。1980年代起，历任中国国务院新闻發言人、秘书长助理、研究室主任，中共中央财经领导小组副秘书长，中国全国政协常委等职。外界普遍认为袁木系前中国国家总理李鹏「亲信」。

1989年四月中旬，前中共领导人胡耀邦的逝世引發大规模学潮后，北京一时间成为全球关注的焦点。当时担任中国国务院發言人的袁木，时常需要代表中国政府回答国内外记者的提问，因此袁木本人也成为当时的「新闻人物」。示威学生曾以「袁木求愚」讥讽当时官方封锁新闻的做法。

六四事件两天后的中国官方新闻發布会上，袁木称「平息反革命暴乱」过程中，受伤的大部分是解放军官兵，「也包括罪有应得的歹徒、误伤群众和23名北京高校学生」。同年6月17日，袁木接受美国NBC电视台记者汤姆·布罗卡夫（Tom Brokaw）采访时再度强调：「戒严部队6月4日凌晨在天安门广场清场行动中一枪未發，广场没有死一个人。」他又说「中国没有新闻检查制度」。

袁木在八九民运期间担任国务院研究室主任，被视为时任总理李鹏（圖）的「亲信」。

晚年低調

六四后袁木逐渐淡出媒体视线。1992年中共十四大时落选中央委员，1993年辞去国务院发言人一职，改任政协常委。2000年离休后，还曾任中国政策科学研究会会长、中华人民共和国国史学会会长。1999年曾出版八卷本《袁木文集》。

2012年5月，时年已84岁高龄的袁木接受美国自由亚洲电台记者电话采访时表示：「电话上也说不清楚，三言两语也说不明白，他们的事我不太清楚，你别问我，找了解情况的人去问。」

六四事件即将满30周年之际，袁木的逝世也引起了有关这一历史事件的讨论。中文网站《多维新闻网》發表的评论称：「在中国改革开放迎来40周年，中共领导人习近平欲带领中国进入现代化建设新时代之机，正适合重新审视历史问题，做出新的决断，从而卸下这一历史争议的包袱，轻装上阵。六四问题作为中共老一辈领导人遗留的历史问题，确实到了要解决的时刻。」

达扬/李芊 (综合报导)