 六四期间中方發言人袁木病逝 官方延后半月公佈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.12.2018

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时政风云

六四期间中方發言人袁木病逝 官方延后半月公佈

中国国务院前發言人袁木病逝半個月后，官方终于证实死讯，处理颇为低调。1989年北京爆發学运直到遭血腥镇压，袁木一直以官方代言人身份应对媒体，其争议言论令他成为六四镇压的其中一位象徵性人物。

Screenshot Xinhua China Genosse Yuan Mu Sprecher des Staatsrates während Tiananmen-Proteste 1989 gestorben ( Xinhua news agency)

新華社通稿發佈袁木的遗像。

（德国之声中文网）中国官媒新华社在12月25日發稿证实，国务院前發言人袁木「因病医治无效」，12月13日在北京逝世，终年91岁。

通稿附上袁木的遗像，并指他病重期间和去世后，「中央有关领导同志以不同方式表示慰问和哀悼」。新华社在袁木去世近两週后才公佈消息，也没有着墨评价他的生平，仅罗列他历年出任的职位。

媒体早前报导，袁木的告别仪式12月23日在北京八宝山革命公墓举行。香港电台和星岛日报报导，包括李克强、胡锦涛、江泽民、李鹏等现任和前任领导人致送花圈，现场派發的生平没有提及六四事件，但描述他「特别在关键时刻，立场坚定、旗帜鲜明，为促进社会大局稳定作重要贡献」。

Zum Buch Die Republik auf dem Platz des Volkes – Tagebuch Mai / Juni 1989 FLASH-GALERIE (64memo)

袁木曾說﹕「戒严部队6月4日凌晨在天安门广场清场行动中一枪未發，广场没有死一个人。」圖為1989年6月4日，天安门清场后长安街上的景象。

六四言论惹争议

袁木是中国江苏兴化人，曾在中国官方通讯社新华社常年担任编辑和记者。1980年代起，历任中国国务院新闻發言人、秘书长助理、研究室主任，中共中央财经领导小组副秘书长，中国全国政协常委等职。外界普遍认为袁木系前中国国家总理李鹏「亲信」。

1989年四月中旬，前中共领导人胡耀邦的逝世引發大规模学潮后，北京一时间成为全球关注的焦点。当时担任中国国务院發言人的袁木，时常需要代表中国政府回答国内外记者的提问，因此袁木本人也成为当时的「新闻人物」。示威学生曾以「袁木求愚」讥讽当时官方封锁新闻的做法。

六四事件两天后的中国官方新闻發布会上，袁木称「平息反革命暴乱」过程中，受伤的大部分是解放军官兵，「也包括罪有应得的歹徒、误伤群众和23名北京高校学生」。同年6月17日，袁木接受美国NBC电视台记者汤姆·布罗卡夫（Tom Brokaw）采访时再度强调：「戒严部队6月4日凌晨在天安门广场清场行动中一枪未發，广场没有死一个人。」他又说「中国没有新闻检查制度」。

Ehemaliger chinesischer Premierminister Li Peng (AP)

袁木在八九民运期间担任国务院研究室主任，被视为时任总理李鹏（圖）的「亲信」。

晚年低調

六四后袁木逐渐淡出媒体视线。1992年中共十四大时落选中央委员，1993年辞去国务院发言人一职，改任政协常委。2000年离休后，还曾任中国政策科学研究会会长、中华人民共和国国史学会会长。1999年曾出版八卷本《袁木文集》。

2012年5月，时年已84岁高龄的袁木接受美国自由亚洲电台记者电话采访时表示：「电话上也说不清楚，三言两语也说不明白，他们的事我不太清楚，你别问我，找了解情况的人去问。」

六四事件即将满30周年之际，袁木的逝世也引起了有关这一历史事件的讨论。中文网站《多维新闻网》發表的评论称：「在中国改革开放迎来40周年，中共领导人习近平欲带领中国进入现代化建设新时代之机，正适合重新审视历史问题，做出新的决断，从而卸下这一历史争议的包袱，轻装上阵。六四问题作为中共老一辈领导人遗留的历史问题，确实到了要解决的时刻。」

达扬/李芊 (综合报导)

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    民主女神

    天安门晨曦下，抗议者用塑料泡沫和石膏材质在金属支架上树立起一座高约10米的民主女神像，女神所处位置正对天安门城楼上的毛泽东像。在6月4日清晨，士兵动用坦克和武装车辆推倒了这座塑像。

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    唱歌的女警

    在中国政府六四镇压之前，局势已经趋于紧张，但市民们经常会向士兵和警察送东西。有时候，入城部队会与示威者一起高唱爱国歌曲。图中这位女警在天安门广场上引吭高歌，而几天之后，军队进驻，民主运动遭到武力镇压。

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    挣扎

    1989年6月3日，六四镇压一天之前，人民大会堂附近，一位妇女被夹在了民主派示威者和军队中间。当天午夜，第38军向手无寸铁的民众开火，最终夺取了被示威者占领数周的天安门广场。

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    缴获的武器

    镇压之前一天，数千名示威者围绕在一辆公共汽车周围，一张摆在车顶的桌子上摆放着缴获的武器。在政府宣布戒严之后，士兵和示威民众之间曾一度关系微妙。示威者有时向士兵送上礼物慰问，而部队也曾暂时退却。

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    为民主而抗争

    6月3日深夜，一辆装甲运兵车刚刚冲破了示威者搭建的路障，便在人民大会党门前被示威者团团围住。与此同时，不远处的戒严部队士兵正在准备对示威者开火。

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    燃烧着的运兵车

    6月3日晚间，示威者在天安门长安街上点火焚烧一辆装甲运兵车。这是摄影师威德内尔（Jeff Widener）当晚拍摄的最后一幅照片，此后不久他便被示威者掷出的砖头意外击中。虽然遭受剧烈脑震荡，但由于手中相机的外壳抵消了大部分冲击力，威德内尔逃过一劫，没有生命危险。

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    镇压

    6月4日，学生领导的民主运动遭血腥镇压之后第一天，一辆装载着士兵的卡车在北京宾馆门前的长安街上巡逻。当天，一辆类似卡车上的士兵向北京宾馆大堂内站立的旅游者开枪。

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    “坦克人”

    6月4日，一个拿着购物袋的孤身男子站在长安街的正中间，试图阻挡坦克编队的去路。二十五年之后，此人的最终命运依然不为人所知。这一场景成为了天安门民主运动最具象征意义的图像之一。

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    死去的英雄

    6月5日，一群民众在长安街上展示一张据称摄于当地一处太平间的图片，画面上的死者据称都是38军士兵在抢占天安门广场过程中枪杀的示威者。死者身上巨大的创口显示士兵动用了达姆弹。大赦国际组织认为，至少300名平民被杀。

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    清扫

    军队镇压民主运动后，两位妇女正在打扫广场，她们身后是一辆已经被烧毁的公共汽车。抗议运动中多辆汽车和军车被烧毁，一些士兵因此身亡或受伤。

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    保卫毛泽东

    镇压之后几天，紫禁城前始终有士兵和坦克守护。

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    六四、天安门—不能忘却的记忆

    兄弟并肩

    1989年5月下旬，美联社摄影记者威德内尔（左）和友人在紫禁城前留影纪念。当时可能他们都没有想到，几天之后中国政府便动用武力镇压了天安门民主运动。

    作者: Jeff Widener/石涛


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六四、天安门—不能忘却的记忆

中国当局试图抹杀一切有关1989年天安门民主运动的记忆。但是，类似美联社摄影师威德内尔(Jeff Widener) 等少数记者还是成功地留下了一些历史画面。 (30.05.2014)  

外部链接

新华社：袁木同志逝世

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