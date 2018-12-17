“六四”期间中国官方發言人袁木北京病逝

中国国务院前发言人袁木,上周四在北京病逝，享年91岁。 1989年北京爆发学运直到遭血腥镇压，袁木一直以国务院发言人身份应对媒体，因此成为当时一位出镜率很高的中国官员。

（德国之声中文网）袁木是中国江苏兴化人，曾在中国官方通讯社新华社常年担任编辑和记者。1980年代起，历任中国国务院新闻发言人、秘书长助理、研究室主任，中共中央财经领导小组副秘书长，中国全国政协常委等职。海外普遍认为袁木系前中国国家总理李鹏"亲信"。

1989年四月中旬，前中共领导人胡耀邦的逝世引发大规模学潮后，北京一时间成为全球关注的焦点。当时担任中国国务院发言人的袁木，时常需要代表中国政府回答国内外记者的提问，因此袁木本人也成为当时的"新闻人物"。示威学生曾以"袁木求愚"讥讽当时官方封锁新闻的做法。

"六四"事件两天后的中国官方新闻发布会上，袁木称"平息反革命暴乱"的过程中，受伤的大部分是解放军官兵，"也包括罪有应得的歹徒、误伤群众和23名北京高校学生。"同年六月17日，袁木接受美国NBC电视台记者汤姆·布罗卡夫（Tom Brokaw）采访时再度强调："戒严部队6月4日凌晨在天安门广场清场行动中一枪未发，广场没有死一个人"，"中国没有新闻检查制度"。

89年6月4日，天安门“清场"后长安街上的景象。

"六四"后，袁木逐渐淡出媒体视线。1992年中共十四大时落选中央委员，1993年辞去国务院发言人一职，改任政协常委。2000年离休后，还曾任中国政策科学研究会会长、中华人民共和国国史学会会长。1999年曾出版八卷本《袁木文集》。

2012年5月，时年已84岁高龄的袁木接受美国自由亚洲电台记者电话采访时表示："电话上也说不清楚，三言两语也说不明白，他们的事我不太清楚，你别问我，找了解情况的人去问"。

六四事件即将满三十周年之际，袁木的逝世也引发了有关这一历史事件的讨论。中文网站《多维新闻网》发表的一篇评论称："在中国改革开放迎来40周年，中共领导人习近平欲带领中国进入现代化建设新时代之机，正适合重新审视历史问题，做出新的决断，从而卸下这一历史争议的包袱，轻装上阵。六四问题作为中共老一辈领导人遗留的历史问题，确实到了要解决的时刻。"