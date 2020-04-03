六四晚会恐中断 港警或防疫为由拒批

今年是六四事件31周年。香港以往每年在维园举行烛光晚会悼念，数以十万计民众出席，从未间断，但今年情况可能有变。主办方担心当局借疫情打压集会权利。
（德国之声中文网）港府因应新冠疫情颁布的「限聚令」届满后，当局仍有可能以防疫之名继续禁止集会，或影响今年六四晚会。《明报》今日（22日）引述香港警方内部消息称，警方会谘询律政司意见，在《公安条例》下的「公共安全」是否包括「卫生安全」考虑，作为日后执法参考。
消息人士称，六四烛光集会是否获批不反对通知书，将视乎整体疫情，强调即使届时「限聚令」撤销，警方也可基于公共安全理由拒绝申请，「不批准就不批准，你（申请人）要纪念，有其他方法，你亦可以上诉，不可以说六四就不可以不批」，又指执法单位要理性，否则变成人治。
港府日前宣布由于疫情反复，延长「限聚令」至5月7日，该禁令限制超过4人以上聚集。报道指警方将不会批准5月1日劳动节的游行，若主办方坚持游行将会违法。而就七一游行，消息称警方已表明现阶段不会处理有关申请。
支联会：有后备方案 但坚持集会权利
若今年六四晚会无法举行，将是31年来首次。支联会每年都在港岛维园举办烛光晚会，也是全球唯一一个每年都举行纪念晚会的地方，去年有18万人出席。延伸阅读：18萬人齐聚维园悼六四 民运人士现身台北
支联会主席李卓人对德国之声表示，暂未与警方商讨安排，内部有商讨后备方案，但未有细节，现阶段仍希望如期举办烛光晚会，「我们必须为牺牲的人悼念，每年都用记忆对抗遗忘，不能够停下来，而且六四有当代意义，中国、香港的民主自由倒退，现在每一天也像六四」。
他不认同警方将公共安全扩阔到公共卫生，认为若届时已撤销「限聚令」，就没有理据以防疫之名禁止集会，「如果确实有疫情问题，我们当然理解，最怕是政府借疫情打压集会权利。如果六四让步，那七一游行呢？往后的集会怎样？」
他直言在目前政治气候下，不排除会遇上更多阻挠，「北京已经撕破脸，扭曲一国两制，有一天以国家安全威胁为由打压也不奇怪」，但表明会坚持集会权利。