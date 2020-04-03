六四晚会恐中断 港警或防疫为由拒批

（德国之声中文网）港府因应新冠疫情颁布的「限聚令」届满后，当局仍有可能以防疫之名继续禁止集会，或影响今年六四晚会。《明报》今日（22日）引述香港警方内部消息称，警方会谘询律政司意见，在《公安条例》下的「公共安全」是否包括「卫生安全」考虑，作为日后执法参考。

消息人士称，六四烛光集会是否获批不反对通知书，将视乎整体疫情，强调即使届时「限聚令」撤销，警方也可基于公共安全理由拒绝申请，「不批准就不批准，你（申请人）要纪念，有其他方法，你亦可以上诉，不可以说六四就不可以不批」，又指执法单位要理性，否则变成人治。

维园烛光追思:人民不会忘记 凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声 香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）是每年维多利亚公园纪念八九民主烛光晚会的主办者。支联会表示，三十年前今夜，北京市民以死掩护在场的香港学生和记者，请求他们安全离开，把真相告诉全世界。香港市民谨记30年前内地同胞的嘱托，“三十年来，我们凭借仅有的自由，为大陆被灭声的人民发声，为被消失的屠杀事实，维护历史真相”。

维园烛光追思:人民不会忘记 载入历史的时刻，大陆历史书中不见踪影 组织方称，今年的活动有超过18万人参加，警方的数字为3万7千人。法新社报道说， 一些内地人今年也来到维园参加烛光晚会。一位来自北京的女性表示，当年她被家人带到天安门广场参加抗议活动，人们都说这一时刻会被载入历史，但如今，大陆历史书里根本不提“六四”。

维园烛光追思:人民不会忘记 沉重的追思 据报道，当地时间晚上8点20分左右，组织方带领在场人士向纪念碑三鞠躬，之后支联会主席何俊仁和年轻人一起点燃火炬。全体默哀一分钟后，会场播出了六四死难者王楠母亲张先玲的讲话。

维园烛光追思:人民不会忘记 洗刷国殇之柱 洗刷国殇之柱是每年香港六四纪念活动的一个重要环节。这尊由丹麦雕塑家高志活（Jens Galschiøt）创作的雕塑高约7米，刻有多个身躯扭曲面容痛苦的人，象征着血腥镇压的死伤者。基座正面刻有中文“六四屠杀”以及“老人岂能够杀光年轻人”，背面刻有相应的英文字句。

维园烛光追思:人民不会忘记 不忘历史 国殇之柱现永久性矗立在香港大学黄克兢楼平台。这一雕塑原本是铁锈色，2008年4月被漆上橙色，与乌克兰的橙色革命相呼应。

维园烛光追思:人民不会忘记 民主女神 维园烛光晚会现场也竖起一尊民主女神像。1989年5月30日， 一尊高约10米的民主女神被立于天安门城楼南300米处，与毛泽东肖像遥相对望。数天后的六月四日，作为天安门事件标志的这件艺术品被戒严部队推倒。

维园烛光追思:人民不会忘记 坐满六个足球场 维园烛光晚会上，人们高举烛光，倾听歌手黄耀明演唱的《回忆有罪》等歌曲。大会还播放短片《我是记者》。大会公布晚会出席人数超过总计18万人，创10年新高。



港府日前宣布由于疫情反复，延长「限聚令」至5月7日，该禁令限制超过4人以上聚集。报道指警方将不会批准5月1日劳动节的游行，若主办方坚持游行将会违法。而就七一游行，消息称警方已表明现阶段不会处理有关申请。

支联会：有后备方案 但坚持集会权利

若今年六四晚会无法举行，将是31年来首次。支联会每年都在港岛维园举办烛光晚会，也是全球唯一一个每年都举行纪念晚会的地方，去年有18万人出席。延伸阅读：18萬人齐聚维园悼六四 民运人士现身台北

支联会主席李卓人对德国之声表示，暂未与警方商讨安排，内部有商讨后备方案，但未有细节，现阶段仍希望如期举办烛光晚会，「我们必须为牺牲的人悼念，每年都用记忆对抗遗忘，不能够停下来，而且六四有当代意义，中国、香港的民主自由倒退，现在每一天也像六四」。

他不认同警方将公共安全扩阔到公共卫生，认为若届时已撤销「限聚令」，就没有理据以防疫之名禁止集会，「如果确实有疫情问题，我们当然理解，最怕是政府借疫情打压集会权利。如果六四让步，那七一游行呢？往后的集会怎样？」

他直言在目前政治气候下，不排除会遇上更多阻挠，「北京已经撕破脸，扭曲一国两制，有一天以国家安全威胁为由打压也不奇怪」，但表明会坚持集会权利。