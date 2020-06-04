“六四”敏感日 美国軍艦穿越台灣海峽

（德国之声中文网）在六四周年的敏感时刻，美国军舰再次通过台湾海峡。根据台湾媒体统计，这是美军今年度第七次航经该海域，也是台湾总统蔡英文5月20日就职后首次通过。



美国太平洋舰队6月4日在脸书和推特上发布了军舰穿越台湾海峡以及海军执勤的数张照片，并写道："美国海军伯克级神盾驱逐舰拉塞尔号（USS Russell）周四通过台湾海峡，该军舰已部署至第七舰队，以支持印太地区的安全与稳定。"









台湾国防部周五也证实美国军舰周四由北向南航经台湾海峡，并表示美军此次"经台湾海峡执行一般航行任务"，台湾军方全程掌握相关动态，状况正常。



台湾《自由时报》指出，美军通过台湾海峡的同时，中国航空母舰"辽宁号"及五艘军舰正结束南海航训，通过巴士海峡。



美国军方在近几个月内增加了军舰通过台湾海峡的频率引发中国不满，同时加剧了美中之间因新冠疫情、贸易纠纷及人权议题导致的紧绷关系。



白宫：不应遗忘天安门"大屠杀"



美国白宫在"六四"31周年纪念日当天发表声明指出，中国1989年在天安门对抗议者的屠杀没有被遗忘，呼吁北京公开关于六四的死亡人数。



白宫新闻发言人麦肯内尼（Kayleigh McEnany ）在声明中表示："中国共产党对手无寸铁中国平民的屠杀是一场不会被遗忘的悲剧。美国呼吁中国纪念那些失去生命的人，并提供1989年6月4日天安门广场屠杀及相关事件的死难者、被拘留者或依然失踪者的完整情况。"



法新社指出，美国每年都会在六四期间发表类似声明。今年美国国务卿蓬佩奥在六四纪念日前夕接见了王丹、苏晓康、李兰菊和李恒青四名六四学生领袖。





中国领导层迄今未公开六四事件的死亡人数，并禁止民众公开讨论。与此同时，北京正收紧对香港的控制， 禁止纪念六四的大规模守夜活动。

台湾和香港周四都举办了公开的六四纪念活动。值得注意的是，30年来在香港维多利亚公园固定举行的六四纪念晚会今年首次中断。香港警方以防疫为由禁止群众集会，但周四仍有大量香港民众出席纪念活动。据香港媒体报道，香港警方在旺角以胡椒喷雾驱赶部分示威者。

