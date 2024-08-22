六四政治犯遭指中国特务 唐元隽是谁？

中国民运人士唐元隽曾因声援“六四”而被中国政府判刑20年，后来游泳逃到台湾，在台湾协助下到美国定居。在美持续从事民主运动的他，如今却被发现跟中国国安部有往来，甚至接收指令、监控海外异议人士。

（德国之声中文网）参与过“六四”、曾逃到台湾的中国民运人士唐元隽，週三（8月21日）在美国纽约被捕。美国司法部指控唐元隽是替北京服务的特工，在中国国安部的指示下，监视海外民主派与异议人士。

根据美国司法部声明 ，唐元隽在美期间持续参与反共与民主倡议活动；然而，2018年至2023年6月，他却成了中国特务，透过电子邮件、加密信息和语音与视讯通话等方式接收指令，且至少曾3次与中国国安部官员实际见面，又帮助其渗透进民主人士的聊天群组。

美方称从唐元隽的电子装置和帐户找到许多证据，显示唐元隽曾搜集影像与文件，传送给中国国安部。

此外，唐元隽还被控向美国联邦调查局（FBI）做虚假陈述，声称他已不再能存取他涉嫌用来跟中国国安部通信的电子信箱。

除了虚假陈述之外，唐元隽背上的指控还包含“未事前通知美国，担任外国政府代理人”。若所有罪名都成立，他最高可能面臨20年刑期。

唐元隽是谁？

67岁的唐元隽出生于中国吉林省长春，曾是汽车厂工人和工程师；闲暇之余，他与其他工人共同组织“民主沙龙”，讨论政治与社会民主化议题。他曾接受自由亚洲电台等媒体采訪，自述在1989年“六四”事件前夕，从电视上看到北京的学运，便与其他工人发起游行，“主要是抗议政府用暴力的手段镇压和平示威的学生”。

因为声援“六四”，唐元隽遭控“反革命罪”，重判20年徒刑；1997年，他的刑期减轻为8年，同年获释。从唐元隽出狱到2002年这段期间，他继续在中国从事民主运动，还参与筹办“中国民主党”，因而时常遭受政府人员的关切与骚扰。

2002年10月，唐元隽选择游泳偷渡到金门大胆岛“投奔自由”，向台湾寻求政治庇护。

金门：昔日“反共前线”如今两岸窗口 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

非政府组织“台湾人权促进会”当时积极声援唐元隽 ，并以彭明敏、史明等台湾民主倡议人士也曾受惠于他国政治庇护为例，呼吁台湾政府提供唐元隽政治庇护，而非将他遣送回中国。不过，由于台湾缺乏难民庇护机制，最初仅以偷渡客处置方式，将他安置在收容中心。

此案曾在台湾掀起“反共义士”与“偷渡客”的定调之争；台湾人权促进会抛出质疑：台湾以“人权立国”，“对于逃避迫害而来的人们，我们是否愿意并有能力给予适当的人权保障？”

最后，在台湾的协调、加上王丹、胡平等海外异议人士发声与游说之下，唐元隽在台湾大约1个月后，便转往美国定居，随后归化美国。

民运人士变成中国特务？

据美国哥伦比亚广播公司（CBS）报道，美国调查人员发现唐元隽曾在2018年尝试返回中国探亲，随后被引荐认识一名中国情资官员。该官员要求唐元隽搜集中国异议人士的资讯；在两人确立伙伴关系之后，该官员还曾付钱给唐元隽的亲友。

美国检方称，唐元隽涉嫌把2021年一场在纽约举办、纪念天安门事件的活动资讯，透露给中国官员；2022年，他遭控把一位在美国参选国会议员的华裔人士竞选团队和募款信息，告诉中方。

在2023年6月3日的一封短信中，中国情资官员还曾要求唐元隽“这个月再认真一点”、“最大限度优先寄一些新的东西过来”。

2019年至2023年，唐元隽据称曾三度在澳门跟中国官员会面。美国检方称，他的手机甚至被安装了特殊程式，会把所有照片、截图、语音备忘录都立即传送给该中国官员。

据路透社报道，中国驻美大使馆回应“不了解此案细节”，称中国要求其公民在海外应遵守对方国家的法律，且中方“坚决反对针对中国的无理诽谤和抹黑”。

海外民主倡议人士怎么看？

唐元隽被捕一事，在海外民运社群掀起一阵波澜。民运人士王丹在X平台表示“震惊”；另一位民运人士徐水良则称：“我相信唐元隽应该是在国内就向中共屈服，然后渗透海外。否则，不可能仅仅为了一个探亲问题，就去当中共特务线人。”

曾替“709大抓捕”案被捕律师辩护的人权律师陈建刚写道：“又是一个头顶光环、挂满各种名誉标签的人物。不要怪中共邪恶，背叛与出卖绝对来自于个人的无耻下贱与卑劣。”

事实上，近期不只一位海外民运圈人士被美国起诉。今年7月底，76岁的华裔美籍男子王书君在纽约受审；美国检方认为，王书君过著“双重人生”，表面上是支持民主的学者、民运人士，实际上却利用自身在纽约侨界的影响力，搜集海外倡议者的资讯，把他们出卖给中国政府。

根据美国检方，王书君在2005年到2022年间受中国国安部指示，以香港民主人士、台独人士、维吾尔和西藏倡议者为监控对象。他的律师替他辩白，主张他跟中国情报官员往来，目的是争取这些人支持民主运动。

近年来，美国政府多次批评北京透过跟监、恐吓、骚扰等方式，“跨境镇压”海外民主倡议者和留学生。去年还有一位曾任职于纽约的警察，因协助中国政府恐吓、追捕“逃犯”而被美国定罪。

（综合报道）

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