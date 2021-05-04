六四报导提案遭否决 港台《铿锵集》监製离职

(德国之声中文网) 综合多家港媒报导，继本周传出香港电台记者利君雅传出不获续聘後，昨日再传香港电台节目《铿锵集》的监製李贤哲因被告知节目日後只能报民生议题，所以萌生退意，递信请辞。

在距离六四周年不到一个月之际，《香港01》称据悉《铿锵集》的团队尚未开始制作与六四跟「721元朗攻击事件」相关的报导。根据报导，李贤哲在6日开会时向管理层提出关於媒体定义丶六四事件与「721元朗攻击事件」相关的主题，但遭高层否决。此外，高层还告诉李贤哲，《铿锵集》往後只能报导民生相关议题，让过往会制作与六四天安门事件相关专题的《铿锵集》团队感觉到，制作相关题材的空间恐被抹杀。

对於李贤哲请辞一事，香港电台发言人6日向多家港媒表示，该台的节目内容及播放安排，属港台内部编辑事宜，不作个别评论，根据《香港电台约章》，港台编辑自主，希望各界尊重港台的编辑决定。他还说，香港对台不对员工离任做任何评论。

遭锁定记者皆获人权新闻奖肯定

《立场新闻》报导指出，李贤哲原为香港电台业务公共事务组监製，除了为《铿锵集》的监製外，李贤哲也是《铿锵集》的《7.21谁主真相》的监製，该作品在6日揭晓的「人权新闻奖」中，获得中文纪录片的大奖。该作品针对2019年7月21日在港铁元朗站发生的白衣人攻击事件做调查报导，由香港电台的自由记者蔡玉玲跟其他5位新闻工作人员共同制作。由国际特赦组织香港分会丶香港记者协会及香港外国记者协会主办的「人权新闻奖」的评审称该节目：「追踪最细微线索，无畏无惧，诘问强权。调查报道经典。」

虽然该作品已多次获得国内外的新闻奖项，但蔡玉玲却因在报导过程中使用了车牌查册，上个月被香港法院判两项虚假陈述罪成。法院的控罪称蔡玉玲「为着取得道路交通条件下的证明书，明知而作出在要项上的虚假陈述」。她於本周宣布将对该判决做出上诉。

蔡玉玲在5日宣布要上诉判决结果後，於推特上写道：「选择踏上这条路不是草率的决定，无论赢或输，案件最终或须上移至终审法院，我已有一定的心理准备。身为传媒人，我一直以报道事实丶说真话为志业，在我城崩坏之时，我期许自己『活在真实中』，真诚丶善良丶正直地活着。」

除了《铿锵集》的《7.21谁主真相》在6日公布的「人权新闻奖」中获得大奖外，香港电台的节目《视点 31》也夺得两项优异奖，这两个奖项的制作团队都包含了已确定不获续聘的利君雅。利君雅是在2019年「反送中」运动期间，因在元朗攻击事件後隔日的香港政府记者会上，质问香港特首林郑月娥，甚至要求她「讲人话」，所以被政府的支持者投诉，也让她成为各界关注的焦点。

在「人权新闻奖」公布得奖名单前，主办单位曾表示香港电台要求退赛，但由於已进入评审阶段，加上退赛只能以个人的名义申请，所以主办单位表示不会抽起香港电台的参赛作品。香港电台则表明，不会领取相关奖项。

本周初，传出香港电台要开始将其Youtube频道上播放超过12个月的影片下架，里面包含41集《铿锵集》的节目，迫使香港网民纷纷尝试将这些节目备份到其他的网域，确保这些重要的「历史纪录」能继续存在网路上。

自从今年初香港政务官李百全出任香港广播处处长後，香港电台内部便经历了一场很大的变动。德国之声日前报导里面访问香港电台内部员工，称香港电台内部目前呈现「腥风血雨丶人人自危」的情况。

(综合报导)

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