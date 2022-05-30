 六四悼念的最後避風港——香港教會陷兩難 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.06.2022

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新闻广角

六四悼念的最後避風港——香港教會陷兩難

六四33週年，在燭光難以燃點的香港，教會成為少數仍舉辦悼念活動的地方。香港的天主教和基督教素來是最積極為六四事件發聲的宗教，但如今難度愈來愈高，仍然希望以信仰紀念六四的教徒如何自處？

支聯會曾經連續30年在維園舉行大型燭光晚會，被視為香港容納異見的標誌（照片拍摄与2011年6月4日）

支聯會曾經連續30年在維園舉行大型燭光晚會，被視為香港容納異見的標誌（照片拍摄与2011年6月4日）

（德國之聲中文網）多年以來，由五月下旬到六四前夕，香港天主教和基督教部分教會和團體，會各自舉辦悼念六四聚會。自從2020年起，政府以疫情為由禁止支聯會在維園舉行晚會後，這些以往不太受公眾注目的教會聚會，成為極少數仍可較安全地集體哀悼的地方，甚至吸引非信徒出席。

有消息显示香港警方在如今六四33年纪念日到来的前一天，以“有人透過不同途徑，煽動其他人在維多利亞公園一帶非法集結，可能利用有關場地進行非法活動”为由，宣布关闭维园部分范围。踏入第三個沒有維園燭光晚會的年頭，教會由避風港變為風眼中一員。

天主教香港教區傳播處在五月下旬表示，今年不會舉辦六四追思彌撒，因為前線同工及天主教正委對該活動會否觸犯國安法感到憂慮。傳播處稱根據天主教信仰，可用不同方式紀念亡者，私下為亡者祈禱也非常有意義。

同一天早上，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機到法庭應訊，晚上他在教堂親自主持年度的「為中國教會祈禱日」彌撒，數百信眾早早到場排隊，坐滿教堂，媒體蜂擁而至。「我們仍要受點磨練、受點苦，是為了忠於我們的信仰。」90歲的陳日君在講道時如此勉勵會眾：「可能是在黑暗中，但不要緊，我們等待黎明的到來。」

李先生（化名）是正接受神職人員培訓的修生，他接受德國之聲訪問時說，參加這次彌撒有更深切的感受：「（陳日君）樞機被捕一定會憤慨，有火燒眉毛的感覺，但也更激勵教友堅持信心。」對於教區不辦六四彌撒，他坦言感到有點愕然但表示理解。「去年六四彌撒的字眼已經很隱晦，今年的情況反映白色恐怖惡化，是有壓力的。這是一個警號，當局雖然不是硬性禁止做某些事，但所用的方法正在影響宗教自由。」

今年六四適逢星期六，是不少教堂舉辦恆常彌撒的日子，信徒王小姐說會在當天的彌撒中自行悼念。她向德國之聲表示：「因為紅線不明朗，不希望聖堂為我們蒙上風險或犧牲，實在太多人被捕了，空間已經收得很窄。」

陳日君身為「612人道支援基金」信託人之一，早前因涉嫌串謀勾結外國或境外勢力，被國安處拘捕。獲保釋後，他與一眾信託人被指沒有為基金註冊社團而遭票控。

  • Hongkong Protest anlässlich des Tiananmen-Massakers 1989

    香港和台湾曾经这样紀念六四

    一周年纪念

    1990年6月4日，香港民众首次走上街头，纪念天安门大屠杀一周年。这一年起，香港支联会每年组织大规模悼念活动。由于1989年民主运动在中国大陆是禁忌话题，香港逐渐成为各类与六四有关的追思活动的中心。

  • Hongkong Gedenken Tiananmen Massaker

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    维园烛光

    自1990年以来，每年6月4日晚，香港维多利亚公园都举行烛光晚会，悼念六四死难者，表达自由民主诉求。参加人数少则数万人，多则十多万人（据组织方支联会数字，一般高于警方公布数字），为全球规模最大的六四纪念活动。（2015年资料图片）

  • China Protest Liu Xiaobo Tiananmen Jahrestag

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    天安门的故人

    2013年，台北民众举行烛光晚会，纪念六四，声援狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波是89民运代表人物之一、与周舵、高新、侯德健一同被成为“天安门四君子"。

  • Taiwan Taipeh | Gedenken an Massaker von Tiananmen in Peking 1989

    香港和台湾曾经这样紀念六四

    遥望台北

    2019年，六四30周年之际，台北举办了专题纪念活动。此前还在台北中正纪念堂前放置了由台湾艺术家雪克（Shake）搭建的充气“坦克人”艺术装置，亲历六四的王丹、周锋锁等民运人士到场参与。

  • Taiwan Taipeh Gedenkveranstaltung an Massaker am Tian’anmen-Platz

    香港和台湾曾经这样紀念六四

    两岸三地成唯一

    台湾的六四纪念活动，规模和历史远远不及香港，但近年来开始得到更多关注。2020年，尽管受到疫情影响，仍有三千多人参加了在台北的烛光悼念晚会。由于这一年香港和澳门都以防疫为由禁止六四集会，台湾成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。

  • China Hongkong Wiedereröfnung Gedenkmuseum der Tiananmen-Platz-Proteste von 1989 in Peking

    香港和台湾曾经这样紀念六四

    六四纪念馆

    香港六四纪念馆2012年起临时设址九龙，先后迁至城市大学和尖沙咀，在物色新馆址过程中屡遭挫折，被迫多次关闭。2018年支联会在旺角购买房产作为新址，2019年4月重新开馆。2021年4月休馆翻新后，5月底重新开放，但数日后被当局以“证照不全”为由再度关闭。

  • Hongkong Gedenken zum 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers

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    国殇之柱

    2019年六四30周年之际，香港大学生清洗丹麦艺术家高智活（Jens Galschiøt）的作品“国殇之柱”。它曾在香港各间大学巡回展出，现矗立在香港大学黄克竞楼平台。传统上，支联会每年都会派人在六四前夕洗刷该雕塑。

  • Hongkong | Gedenken an das Tian’anmen-Massaker

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    疫情下的追思

    新冠疫情下的2020年，因有防疫限聚令，当局31年来首次未批准维园六四集会。但仍有数万港人来到维多利亚公园燃烛默哀。

  • Hongkong | Gedenken an das Tian’anmen-Massaker

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    再度遭禁

    2021年，香港当局再度禁止六四纪念晚会。一年前香港国安法生效后，香港社会的言论、集会自由空间受到进一步挤压。同时，澳门的民间六四纪念活动也连续第二年遭禁。


「每一次當作最後一次」

至於基督教，相關主題的聚會也大幅減少，或以更低調方式進行。其中，舉辦六四祈禱會多年的循道衛理教會，今年以「為國民求平安」為題，舉行僅限數十名教友參加的閉門祈禱會。活動簡介指五四運動和六四事件，都在人民心中留下難以磨滅的印記，他們祈願上主彌補撕裂、醫治創傷。

與會者阿豪告訴德國之聲：「現實是在香港已經沒什麼其他渠道表達哀悼，其他活動都冇沒了，祈禱會彷彿變成唯一。」他認為祈禱會的內容很溫和，但擔心這些少數仍會關注敏感議題的教會，日後面對的危險會愈來愈大。他慨嘆：「現在參與的心態是，每一次都當作最後一次。國安法實施後，曾經以為很慣常的事情，都有心理準備它忽然會成為禁忌。」

支聯會曾經連續30年在維園舉行大型燭光晚會，被視為香港容納異見的標誌。陳日君樞機、朱耀明牧師等，以往都高調為平反六四發聲。經歷公民組織瓦解潮，今年是支聯會解散後首個六四紀念日，亦是第一次沒有團體申請在維園辦悼念活動。

昔日每逢五月底，支聯會領袖們總是忙於籌辦活動，今年此時卻因被控煽動顛覆國家政權罪身陷囹圄，前副主席鄒幸彤只能在法庭犯人欄中高喊「毋忘六四」口號。座落於大學校園的六四地標，包括香港大學的國殤之柱、中文大學的民主女神像等，已一一被移除。

今年在六四前一週，318名基督教領袖和信徒實名聯署刊登紀念禱文，稱：「悼念這個不能忘記，不能磨滅的歷史記號。好讓渴求和平，公義與自由的初心與熱忱，不在危難和壓力下消散。」禱文寫道：「我們的眼涙並未流乾，我們的憂思仍未抹除。每當記起八九年的景象和面容，在那個傷心的六月天，夢斷京華，天涯路遠，我們豈能沉默閉口。我們哭泣，我們忐忑，但我們仍能堅持，期待著化苦難為祝福的黎明來臨。」

由陳日君樞機（右一）被捕，到蔓延教會的寒蟬效應，梵蒂岡的取態備受關注（资料图片）

由陳日君樞機（右一）被捕，到蔓延教會的寒蟬效應，梵蒂岡的取態備受關注（资料图片）

大局意識主導教廷取態

教會是否敢於悼念六四，被評論者視為香港宗教自由狀況的風向標之一。《明報》報導，立法會議員、香港聖公會教省前秘書長管浩鳴近期表示，他不認為國安法為教會帶來壓力，若只為個別事件祈禱毋須太擔心，但「當中不是鼓吹什麼，不是要翻舊帳」。

不過事實上，國安法在香港實施接近兩年，它對教會的影響也漸漸浮現。投入天主教群體多年的信徒余小姐認為，普遍教會關心政治的意識並不強，本來也不太多神父會觸碰相關問題。可是在國安法下，教會內僅餘的敢言聲音都慢慢消減。她向德國之聲表示：「大家都默默地感受到，禱文少了社會議題，神父講道時更加忌諱。」

部分天主教團體以往積極關注公共政策，並走在前線組織行動。余小姐指，教區內的關社小組、勞工小組等轉趨不活躍，當中很多成員因社會局勢而移民他國。她舉例：「甚至有支援求職的小組都解散了，除了成員離開，也有恐懼的因素，因為不清楚禁區在哪而解散，即使工作不敏感，也為求安全至上。」她認為，香港政治環境急速轉變，教會作為其中一員不可能獨善其身，現在教會的社會參與，更加側重社會和慈惠服務，例如派物資、探訪弱勢，而非政策倡議。

由陳日君樞機被捕，到蔓延教會的寒蟬效應，梵蒂岡的取態備受關注，尤其中梵主教任命臨時協議將於今年9月到期。

浸會大學新聞系高級講師呂秉權分析，中國的大政策是要把宗教非政治化，令宗教的面向只維持在教理層面。他告訴德國之聲：「梵蒂岡想保持宗教政策的便利，就要慢慢向非政治化一途靠攏。而中國定下的遊戲規則--不干涉內政、不影響國家安全、不勾結外國勢力，這些眾多紅線，相信教廷都會計算和避開。」他認為即使中梵協議再續約都只是表面文章，真正主導中梵關係的是這種「大局意識」。

受訪的信徒都異口同聲表示，對宗教自由前景不感樂觀，他們可以做只是把握每一天活出信仰。余小姐說：「信仰給我們的不一定是平安，可能是困難重重。你背著十字架生活，跟你把它掛在胸口當裝飾是兩回事，如果你真的做前者，它本來就是個很沉重的信仰。」 

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上万港人限聚令下悼念六四

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