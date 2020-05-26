六四当天郝海东宣读“新中国”成立宣言

（德国之声中文网）2020年六月四日，90年代中国国足主力、近期因公开批评中共体制与中国网友多次对怼的"郝大炮"，与"爆料革命"领导人物郭文贵、美国白宫前战略顾问班农等人共同宣布成立"新中国联邦"。郝海东还宣读了"新中国联邦宣言"。

在Youtube上发布的一条视频中，郝海东表示："我们因'爆料革命'凝聚在一起，为实现新中国法制、民主和自由而组成喜马拉雅监督机构。"他指出：三年来，郭文贵先生，斯蒂芬·班农先生和亿万战友发起的"爆料革命"运动，向中国人民和国际社会，揭露了中国共产党的非法、邪恶本质与欺骗行径。

在中国的举国体制下成为足球明星的郝海东表态称："消灭中共，是正义的需要。中共是共产国际资助的，颠覆了中国合法政府的恐怖组织。其在中国的极权统治已发展为彻底的反人类暴行：无视人权、摧毁人性、践踏民主、违背法制、撕毁合约、血洗香港、杀害藏民、输出腐败、危害全球。"

郝海东在"新中国联邦宣言"序言中还指出：中共以"新冠状病毒对全世界发动生化袭击战，严重威胁人类健康与生存。其罪恶至极，天理难容！"

郝海东前队友确认视频真实性

"消灭中共，是打碎中国人民的奴隶枷锁和真正实现世界和平之必需。没有中共的新中国联邦，是全体人民和世界繁荣之必需"，做出上述表态后，郝海东宣布了建立新中国联邦的愿景，称该联邦将参照西方民主法治体系和相应国际法，在国际机构和喜马拉雅监督机构的共同监督下，制定宪法，建立三权分立政体，"一人一票"产生新政府。并表示选举将与弹劾制度并存。郝海东表示，宣言的发起和制定者是"全球亿万爆料革命战友"，愿意在国际社会合法机构的严格监督下建立"新中国"，并准备为此制定相应的宪法。

郝海东曾经的队友向德国之声证实了上述视频的真实性，称视频中所见确实是郝海东本人。并对他如今的做法感到"震惊"。此队友表示，如今生活在中国国内的郝海东队友对他最新宣布"建国"的举动感到不理解，更有些人直言他"疯了吧"。另外有一些居住在海外的郝海东前队友表示他勇气可嘉。其中一位感叹道："他在中国社会是有地位的人，如今他能走出来，还是挺了不起的。"

"新中国联邦宣言"的视频发表后，网络上还出现了一段长达50多分钟，有郝海东和妻子叶钊颖共同出镜宣布支持成立"新中国"的视频。作为曾经世界排名第一的羽毛球选手，叶钊颖表示支持、赞同丈夫郝海东的决定和行动。

微博全面封杀郝海东

截至发稿，在新浪微博上已经找不到"郝海东"的微博，点击这位前中国国足队员的微博链接，得到的提示信息为："该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定，现已无法查看。"

新浪微博是郝海东发表个人言论，评论时政的最重要的信息平台。在不受屏蔽的新浪微博搜索网站"自由微博"上，"郝海东"已经成为6月4日这天实时热搜索的第一名。而同时需要接受审查的新浪微博"热搜榜"上，"呷哺呷哺被列为被执行人"以及"上海冰柜藏尸案罪犯被执行死刑"是当天热搜话题的第一二名。

郝海东的直言不讳使其圈粉无数，被一些网民誉为"中国足球的良心，中国的良心"，与此同时，对其口诛笔伐的也大有人在，批评他"扔掉球鞋拿起笔杆子假扮公知"。

在宣布成立"新中国"以及推出"新中国联邦宣言"之前，生活在美国的"爆料革命"发起者郭文贵就表示2020年的6月4日是中国共产党灭亡的日子。而郭文贵以及他领导的"爆料革命"近些年得到了包括白宫前战略顾问班农以及郝海东的支持。为此，郭文贵和班农成立了名为"法治基金"的组织，公开吸纳捐款。郭文贵2020年还推出了以自己姓名命名的网络加密货币G-Dollar。多年来，在不断通过网络直播爆料的同时，郭文贵也需要不断面对针对他本人的质疑，指向包括他所乐于提及的个人财富以及爆料内容是否有严重的夸张成分。