六四广告惹议 徕卡微博遭中国网民灌爆

(德国之声中文网) 就在全球各地准备展开六四天安门30周年的纪念活动之际，Youtube上出现一个与六四天安门事件有关的宣传广告，其片名跟片尾都有德国相机大牌徕卡的踪迹。这部名为 「Leica - The Hunt」的广告除了包含与全球其他地区的战争相关之情节外，主要剧情却是围绕着一名试图用相机记录1989年六四天安门事件的西方记者。根据南华早报报导，这支广告是由巴西广告公司 F/Nazca Saatchi Saatchi 所制作，而这间公司过去几年曾替徕卡拍过数支得奖影片。

这段约5分钟的广告纪录了这名摄影记者在匆忙离开饭店房间时，遇上前来执行搜索任务的中国军官。 军官凶狠的逼记者拿出证件，并以抄家方式砸毁他房内所有陈设。 记者被放走后，原本打算拿着相机到外头拍摄景象，但他却再次遇上其他中国军官。 他最后将自己反锁于房内，并从房间窗户朝天安门广场拍下著名的「坦克人」一幕。广告结尾处，屏幕上出现「献给那些用他们的眼睛让我们看见的人」以及加上徕卡的官方标志。

此广告一出，立即在中国、台湾及香港等地引起广大回响。 大批中国网友纷纷到徕卡的官方微博留言，批评徕卡此举不仅是「吃里扒外」的表现，更会害到合作伙伴华为。 一名网友形容徕卡是「华为猪队友」，其他人则耻笑徕卡此举为「螳臂挡车」。 与徕卡相关的中英文关键词，也在周四晚间遭微博审查，任何含有「徕卡」或「Leica」的贴文都会因违反微博社群的相关规定而无法成功发送。

一名徕卡的发言人周四透过电邮向南华早报表示，徕卡并未授权让该广告被公开播放，且已确保他们不会透过官方社群媒体宣传该影片。 徕卡发言人强调: 「徕卡必须与这个广告的内容做切割。 我们对此广告可能制造的误会或错误结论深表遗憾。 」

旅美六四学生领袖周锋锁告诉德国之声，他认为徕卡的广告真实表现了1989年六四天安门事件发生时的景象。他指出，许多当时不幸丧命的人，都是因为用相机纪录当时发生的事，而成为中国政府攻击的对象。 周锋锁表示: 「我认为这个广告名(The Hunt)不仅代表追寻真相的人，也体现出这些人如何成为当权者追杀的对象。 」

然而，他也表示徕卡不愿力挺这个广告的做法，突显了中国政府对外国公司仍有很大的影响力。 不过，周锋锁认为中国政府应该不至于大动作对徕卡进行报复。 他说即便这个广告现在引起争议，未来还是能产生很大的影响。 他强调: 「中国政府对真相的害怕便是这个广告能产生巨大影响的根本，我相信未来会有很多类似的东西陆续产出。 」