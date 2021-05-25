“六四”前夕 陆委会呼吁北京“还权于民”

（德国之声中文网）周五是六四天安门事件的32周年纪念日。在中国大陆，当局禁止民众公开纪念这一事件。台湾陆委会6月3日发布新闻稿，批评中共当局迄今仍未正视六四事件的历史启示，回避反思暴力治理的错误，没有坦诚道歉。陆委会在新闻稿中呼吁北京，"具体落实以人民为中心的政治改革、勿再钳制人民民主要求并早日还权于民"。

2020年台湾自由广场的六四纪念活动

据中央社报道，陆委会在新闻稿中称，唯有中共当局严肃思考与落实民主改革，"专制与民主"形成的两岸制度差异才能逐渐趋近，化解分歧。此外，陆委会也批评北京当局一党专政、高压管控人民、进行言论审查以及社会监控、打压异议人士、以"再教育营"等强制手段压迫宗教人权自由、毁弃对香港"一国两制"的承诺。

陆委会还表示，北京当局的做法违反基本人权，"完全背离普世价值及国际规则，不但加深其内部社会的深层矛盾、徒增制度改革困境，更对外制造冲突风险、影响区域安全稳定"。同时要求北京放弃对台湾的强制性政治主张、军事外交的威吓打压，并"正视台湾提出的'和平、对等、民主、对话'的两岸良性互动"。

对于台湾陆委会的喊话，中国国台办发言人马晓光做出回应。据台湾联合报报道，马晓光在6月3日晚间称，民进党当局面对台湾不断增加的染疫死亡人数，不把心思放在如何科学防疫上，反而"还在上演污蔑攻击大陆、制造两岸对立的政治闹剧"。

马晓光指民进党当局"在台湾不断打击异已、钳制言论，编织谎言、欺骗民众，有何资格拿民主人权说事"。

六四、天安门—不能忘却的记忆 民主女神 天安门晨曦下，抗议者用塑料泡沫和石膏材质在金属支架上树立起一座高约10米的民主女神像，女神所处位置正对天安门城楼上的毛泽东像。在6月4日清晨，士兵动用坦克和武装车辆推倒了这座塑像。

六四、天安门—不能忘却的记忆 唱歌的女警 在中国政府六四镇压之前，局势已经趋于紧张，但市民们经常会向士兵和警察送东西。有时候，入城部队会与示威者一起高唱爱国歌曲。图中这位女警在天安门广场上引吭高歌，而几天之后，军队进驻，民主运动遭到武力镇压。

六四、天安门—不能忘却的记忆 挣扎 1989年6月3日，六四镇压一天之前，人民大会堂附近，一位妇女被夹在了民主派示威者和军队中间。当天午夜，第38军向手无寸铁的民众开火，最终夺取了被示威者占领数周的天安门广场。

六四、天安门—不能忘却的记忆 缴获的武器 镇压之前一天，数千名示威者围绕在一辆公共汽车周围，一张摆在车顶的桌子上摆放着缴获的武器。在政府宣布戒严之后，士兵和示威民众之间曾一度关系微妙。示威者有时向士兵送上礼物慰问，而部队也曾暂时退却。

六四、天安门—不能忘却的记忆 为民主而抗争 6月3日深夜，一辆装甲运兵车刚刚冲破了示威者搭建的路障，便在人民大会党门前被示威者团团围住。与此同时，不远处的戒严部队士兵正在准备对示威者开火。

六四、天安门—不能忘却的记忆 燃烧着的运兵车 6月3日晚间，示威者在天安门长安街上点火焚烧一辆装甲运兵车。这是摄影师威德内尔（Jeff Widener）当晚拍摄的最后一幅照片，此后不久他便被示威者掷出的砖头意外击中。虽然遭受剧烈脑震荡，但由于手中相机的外壳抵消了大部分冲击力，威德内尔逃过一劫，没有生命危险。

六四、天安门—不能忘却的记忆 镇压 6月4日，学生领导的民主运动遭血腥镇压之后第一天，一辆装载着士兵的卡车在北京宾馆门前的长安街上巡逻。当天，一辆类似卡车上的士兵向北京宾馆大堂内站立的旅游者开枪。

六四、天安门—不能忘却的记忆 “坦克人” 6月4日，一个拿着购物袋的孤身男子站在长安街的正中间，试图阻挡坦克编队的去路。二十五年之后，此人的最终命运依然不为人所知。这一场景成为了天安门民主运动最具象征意义的图像之一。

六四、天安门—不能忘却的记忆 死去的英雄 6月5日，一群民众在长安街上展示一张据称摄于当地一处太平间的图片，画面上的死者据称都是38军士兵在抢占天安门广场过程中枪杀的示威者。死者身上巨大的创口显示士兵动用了达姆弹。大赦国际组织认为，至少300名平民被杀。

六四、天安门—不能忘却的记忆 清扫 军队镇压民主运动后，两位妇女正在打扫广场，她们身后是一辆已经被烧毁的公共汽车。抗议运动中多辆汽车和军车被烧毁，一些士兵因此身亡或受伤。

六四、天安门—不能忘却的记忆 保卫毛泽东 镇压之后几天，紫禁城前始终有士兵和坦克守护。

六四、天安门—不能忘却的记忆 兄弟并肩 1989年5月下旬，美联社摄影记者威德内尔（左）和友人在紫禁城前留影纪念。当时可能他们都没有想到，几天之后中国政府便动用武力镇压了天安门民主运动。 作者: Jeff Widener/石涛



自民进党上台以来，台北在六四之际批评中国已经成为常态。2020年六四之际，陆委会也曾发表新闻稿，呼吁北京当局应"正视人民对自由民主的期盼，早日启动合乎民主正义程序的政治改革，并重新审视"六四事件"历史真相与真诚道歉"。台湾总统蔡英文2020年六四当日还在脸书上贴出一张6月4日月历，并且写道："在地球上其他地方，每一分钟就有60秒过去。可是在中国，每一年却只有364个日子，有一天被遗忘掉了。"她在该贴文中期许，这世界上每一个角落、每一片土地，都不要再有消失的日子。

台北的做法一再激怒北京。中国外交部发言人汪文斌在6月3日的例行记者会上驳斥了台湾当局的说法。据路透社报道，汪文斌表示，"新中国成立70多年来所取得的伟大成就充分表明，中国对发展道路的选择是完全正确的"。

据路透社报道，活动人士周五将在台北举行至少一场纪念六四的公共活动。不过，鉴于近日台湾的新冠感染病例明显增加，活动规模会小于往年。

（路透社，中央社，联合报等）

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