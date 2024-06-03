六四前夕 港警共逮捕八名社媒发帖民众

香港警方6月3日再次以涉嫌“煽动意图的相关罪行”为由逮捕了一名在社媒平台上发帖纪念六四事件的民众。最近一个星期，港警总共逮捕了8名这样的嫌疑人。这也是香港特区政府首次依照《维护国家安全条例》逮捕嫌疑人。

（德国之声中文网）香港警方6月3日表示，当天被捕的62岁男子涉嫌"具有煽动意图的相关罪行"。根据今年3月底的按基本法第23条订立发布的《维护国家安全条例》，此类罪行最高可判7年监禁。

在上周被批捕的人士中，包括曾领导香港支联会的邹幸彤。她在2021年因试图公开纪念六四而被控"未经授权集会"等罪名，现已入狱30多个月。香港曾经是中国领土上唯一允许公开纪念六四事件的地方，而支联会则曾长年组织年度六四守夜纪念活动。此项延续了三十年的传统在2020年中止：港府先是以疫情防控为由不允许此类集会，当年7月更是出台了港区《国安法》，进一步限缩言论自由与集会自由。

香港保安局上周表示，被逮捕的几名嫌疑人在网上发帖"试图煽动对中央政府、香港政府和司法机构的不满和不信任，甚至仇恨"。警方称，已有六人获得保释，但受到"行动限制令"的约束。

香港维多利亚公园曾经是年度六四守夜纪念活动的举办地 图像来源: Alex Hofford/dpa/picture alliance

今年6月3日晚间，数十名警察在香港维多利亚公园附近巡逻。这里曾经是年度六四守夜纪念活动的举办地。在刚刚过去的周末，香港基督教周报《时代论坛》（Christian Times）以大量留白（亦称"开天窗"）作为最新一期的头版，并刊发社论指出"惟有将段段文字化作空格子与一片白，以应对当前局势"，并表示社会已变得"形格势禁"。

还有一家大学生刊物6月1日在其官方社媒页面上发帖子称，由于"无法抗拒的因素"，该刊物取消了收集人们对六四镇压记忆的活动。另一家独立书店6月2日在社媒上表示，几名警察在店内待了一个小时，记下了顾客的姓名，这主要是因为店员在窗户上写上了5.35--这是6月4日的暗号。

（法新社）

鲍家父子的六四记忆 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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