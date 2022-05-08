 六四前夕 北大筑隔离墙引发学生抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.05.2022

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六四前夕 北大筑隔离墙引发学生抗议

北京收紧防疫措施坚持“清零”目标之际，传出北大周日晚间在万柳校区筑起隔离墙引发学生不满的消息。网络视频显示，上百名北大学生晚间聚集在宿舍周围抗议，要求校方拆墙。

China Peking Universität

（德国之声中文网）北京当局继续收紧防疫措施，周日（5月15日）宣布朝阳区、房山区等四区继续实行居家办公和点对点闭环管理，禁止餐厅堂食服务，缩减公交地铁运营，加剧人民的不满情绪。 

与此同时，网传北京大学周日晚间在未通知学生的情况下在万柳校区筑起“隔离墙”，将学生宿舍与教职工区域隔开，快递点、理发店等设施在教职工区域内，而教职工及家属可以自由进出，学生区域出入受限而且不允许点外卖，引发学生不满。 

彭博社报道称，北大校友会成员在私人聊天室里讨论周一发生的事件，有成员表示，该校区的北大学生受限于新冠限制措施，无法离开宿舍区，这意味着他们无法前往主校区里的图书馆、实验室或参与社交生活。

社交媒体上流传的视频显示，部分北京大学学生深夜在宿舍下的马路和露天廊道聚集抗议，要求校方拆除隔万柳公寓周围的隔离墙。视频中，北京大学党委书记、副校长陈宝剑拿起大喇叭自报姓名，他表示将为大家解决问题，会前往各个楼层与学生沟通，请学生先回到宿舍，但台下的学生发出嘘声。 

在陈宝剑说话的同时，后方有学生动手拆掉金属墙，引起台下学生欢呼鼓掌。此时陈宝剑继续发言说，“请大家把手机放下，保护北大。” 视频中有学生质疑：“这叫保护吗？我们的权益呢？”  

网上消息指出，晚间11点左右隔离墙被拆除，学生逐渐散去。有学生代表在学生离去后请校领导签署不追究学生的承诺书，但不确定校方是否签署。也有学生在网上称，辅导员鼓励学生根据现场照片互相举报。 

微博上有关北大万柳公寓的话题目前已被屏蔽。中国媒体没有针对该事件进行报导；北大校方没有公开表态，也没有立即回应彭博社的问询。

同时，不少网民在推特等社媒上赞赏北大学生的勇气，称“北大不愧是五四运动的发源地”、“五四精神在北大”。也有人将北大的这起事件与“六四”做连结，在推特上表示：“五四精神来了，六四就不远了”、“北大本身就是六四运动起源之一，北大牛逼！”、“这是六四的前夜”。 

中国知名公众人物、如今身在美国的方舟子在推特上讽道：“北大才封校，学生就闹事，把万柳公寓的围墙拆了，去劝说的副校长只好和学生打成一片，跟着拆。北大学生没有上大学生好管的。干脆一直封到6月4日，然后再出动坦克进城。” 

(综合报道）

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