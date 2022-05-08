 六四前夕 北大筑隔离墙引发学生抗议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

六四前夕 北大筑隔离墙引发学生抗议

北京收紧防疫措施坚持“清零”目标之际，传出北大周日晚间在万柳校区筑起隔离墙引发学生不满的消息。网络视频显示，数百名北大学生晚间聚集在宿舍周围抗议，要求校方拆墙。

China Peking Universität

（德国之声中文网）北京当局继续收紧防疫措施，周日（5月15日）宣布朝阳区、房山区等四区继续实行居家办公和点对点闭环管理，禁止餐厅堂食服务，缩减公交地铁运营，加剧人民的不满情绪。 

与此同时，网传北京大学周日晚间在未通知学生的情况下在万柳校区筑起“隔离墙”，将学生宿舍与教职工区域隔开，快递点、理发店等设施在教职工区域内，而教职工及家属可以自由进出，学生区域出入受限而且不允许点外卖，引发学生不满。 

彭博社报道称，北大校友会成员在私人聊天室里讨论周一发生的事件，有成员表示，该校区的北大学生受限于新冠限制措施，无法离开宿舍区，这意味着他们无法前往主校区里的图书馆、实验室或参与社交生活。

社交媒体上流传的视频显示，部分北京大学学生深夜在宿舍下的马路和露天廊道聚集抗议，要求校方拆除隔万柳公寓周围的隔离墙。视频中，北京大学党委书记、副校长陈宝剑拿起大喇叭自报姓名，他表示将为大家解决问题，会前往各个楼层与学生沟通，请学生先回到宿舍，但台下的学生发出嘘声。 

在陈宝剑说话的同时，后方有学生动手拆掉金属墙，引起台下学生欢呼鼓掌。此时陈宝剑继续发言说，“请大家把手机放下，保护北大。” 视频中有学生质疑：“这叫保护吗？我们的权益呢？”  

不愿具名的北大学生对法新社表示，周日晚间至少有300名学生聚集在万柳校区的宿舍楼外抗议。

一名学生表示：“看到校区夜间立起隔离墙，每个人都相当生气并出门抗议。”该名学生还补充说，限制措施“完全摧毁了每个人的正常生活”，而且对学生的规定比教职员工严格。

网上消息指出，晚间11点左右隔离墙被拆除，学生逐渐散去。有学生代表在学生离去后请校领导签署不追究学生的承诺书，但不确定校方是否签署。也有学生在网上称，辅导员鼓励学生根据现场照片互相举报。 

法新社报导称，在抗议学生散去后，校方同意让学生更容易从万柳校区前往大学其他地方，并且提供杂货配送。

法新社记者周一目击两辆警车停在一个安静的校区外。

该社记者联络北大校方询问有关昨夜的情况，北大表示该事件不是抗议，“只是学生表达诉求“。中国媒体没有针对该事件进行报导。

相关话题很快在微博上受到审查，该起事件令人回想起1919年爆发的大规模学运“五四运动“。此外，北京大学也是天安门广场抗议运动的发源地。

不少网民在推特等社媒上赞赏北大学生的勇气，称“北大不愧是五四运动的发源地”、“五四精神在北大”。也有人将北大的这起事件与“六四”做连结，在推特上表示：“五四精神来了，六四就不远了”、“北大本身就是六四运动起源之一，北大牛逼！”、“这是六四的前夜”。 

伦敦大学亚非学院教授曾锐生（Steve Tsang）对法新社表示，北大具有政治重要性，政府会“迅速、强烈地做出反应，在抗议势头形成前结束抗议活动“。

他指出，北大学生是中国最精英的学子，学生中有很高的比例是高级干部后代。“即使当前事件只是集中在具体的不满上，例如封锁措施，也会被领导层认真对待。“

中国知名公众人物、如今身在美国的方舟子在推特上讽道：“北大才封校，学生就闹事，把万柳公寓的围墙拆了，去劝说的副校长只好和学生打成一片，跟着拆。北大学生没有上大学生好管的。干脆一直封到6月4日，然后再出动坦克进城。” 

(综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

DW.COM

世衛籲中國改變「清零」 北京：勿发表「不负责任的言论」

中國堅持「動態清零」，但疫情仍在肆虐。世衛組織總幹事罕見表態稱，中國的「清零」政策無法持續，應改變作法。與此同時，中國及美國科學家的一项研究指出，在沒有保障措施的情況下放棄清零，恐危及百萬人性命。中国外交部也回应称，希望有关人士「不要发表不负责任的言论」。  

德国防疫学家：奥密克戎不可被清零 中国应推动疫苗接种

德国罗伯特-科赫研究所所长对中国面对奥密克戎实行的清零政策表示难以理解。德国政府疫情专家小组成员施特雷克也认为清零政策没有出路，并建议中国推动施打第三针科兴疫苗。  

解封在望？上海：6月全面恢復正常生產生活

上海週一（5月16日）上午宣布，6月要「全面恢復全市正常生產生活秩序。」此前，胡錫進才稱經濟「觸目驚心」，怎能讓大城市反覆封控。坐困圍城數月餘的上海人，終於要迎來解封了嗎？社群網絡的輿論反應卻是既期待又怕受傷害。  

相关内容

An aerial view shows highways and buildings amid a lockdown to contain the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Shanghai, China March 30, 2022. Picture taken with a drone. REUTERS/Aly Song

上海收紧防疫 北京核酸筛查成常态 08.05.2022

虽然上海的新增感染人数继续下降，但当局似乎再度收紧全市范围内的新冠防疫措施。该市的封控措施预计将延长至五月下旬。北京则极力避免如上海般封城，开始将大规模筛查变成每日例行公事。

28.04.2022 SHANGHAI, CHINA - APRIL 28, 2022 - An empty street is seen after rain on Zhoujiazui Road in Yangpu District, Shanghai, China, April 28, 2022.

德语媒体：疫情趋缓 措施趋紧 12.05.2022

过去两周来，上海的新增感染病例数量在不断下降。但德语媒体注意到，政府的防疫政策非但没有放松，反而变得更加严苛，一些新出台的措施更是令人瞠目结舌。

Workers in protective suits prepare to disinfect a residential compound in Huangpu district, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Shanghai, China April 20, 2022. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT. TPX IMAGES OF THE DAY

德语媒体：中国高层的政策不再理性？ 10.05.2022

中国政府迄今坚持以“清零”为目标的防疫政策，近日领导层更强调“不容怀疑”，让经济界人士感叹理性何在。同时中国与所罗门群岛的安全协议也引起德国舆论的注意。

广告

德国新闻

肩并肩出现在社民党选举海报上：北威州首席候选人库恰提（Thomas Kutschaty）和联邦总理肖尔茨

评论：若“交通灯”发的是黑绿光

北威州议会选举是德国联邦政府权力更迭以来的第一次真正民情测验。社民党和自民党双双大跌。德国之声评论员Christoph Strack认为，尤其是总理肖尔茨所在的社民党有充分理由忧虑。  