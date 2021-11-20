“六四”前夕，“四通桥”从中国地图应用程序消失

（德国之声中文网）周六（6月3日），中国警方加强了对去年发生罕见抗议活动的北京四通桥的戒备，拆除了写有该桥名的路牌，并在国内地图应用上禁止搜索。

去年10月13日，在中共二十大召开前夕，抗议者彭载舟在北京四通桥上挂起两条横幅并播放扩音设备，公开反对中国疫情封锁政策，要求民主自由，称习近平为"独裁国贼"，受到全球关注。彭载舟被誉为"四通桥勇士"（Bridgeman）。

周六，在地图应用程序百度地图、高德地图和腾讯地图上用在中国大陆普遍使用的简体中文搜索"四通桥"，将出现 "未找到相关地点"的信息。

法新社记者周六目睹至少有四辆警车停在北京四通桥的各个角落，此前一直挂在桥上写有"四通桥"的路牌也被拆除。

北京惊现反习标语？

这些审查发生在天安门镇压周年纪念日的前一天。1989 年 6 月 4 日，中共命令全副武装的军队将坦克开进北京城，武力镇压了天安门广场的抗议活动，结束了长达两个月的遍及全中国的民主抗议运动。

至少数百人、也有估计超过 1,000 名抗议者在镇压中遇难。

1989 年天安门广场抗议活动的细节已从中国的历史书籍中抹去，审查人员通常会在事件周年纪念日前封锁更多网站或社交媒体账户。

去年"六四"纪念日前一天，直播销售网红李佳琦向观众展示了一种冰淇淋，其两边点缀着奥利奥饼干，上面有一个巧克力球和一根巧克力棒，状似坦克，直播因此被切断，李佳琦被禁播数月。

在北京于 2020 年实施国安法镇压香港的民主运动之后，包括维园烛光晚会在内的长达三十年的"六四"纪念活动消失殆尽。

中国最大的搜索引擎运营商百度没有回复法新社有关何时或为何屏蔽"四通桥"搜索的询问。

网络科技巨头腾讯也拒绝回应类似的询问。

（法新社）

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