 “六四”前夕，“四通桥”从中国地图应用程序消失 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.06.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

“六四”前夕，“四通桥”从中国地图应用程序消失

“六四”34周年前夕，在地图应用程序百度地图、高德地图和腾讯地图上用在中国大陆普遍使用的简体中文搜索“四通桥”，将出现 “未找到相关地点”的信息。此前一直挂在四通桥上写有桥名的路牌也被拆除。

China | Sitong Brücke in Peking im Vorfeld zum Parteitag der Kommunistischen Partei

（德国之声中文网）周六（6月3日），中国警方加强了对去年发生罕见抗议活动的北京四通桥的戒备，拆除了写有该桥名的路牌，并在国内地图应用上禁止搜索。

去年10月13日，在中共二十大召开前夕，抗议者彭载舟在北京四通桥上挂起两条横幅并播放扩音设备，公开反对中国疫情封锁政策，要求民主自由，称习近平为"独裁国贼"，受到全球关注。彭载舟被誉为"四通桥勇士"（Bridgeman）。

周六，在地图应用程序百度地图、高德地图和腾讯地图上用在中国大陆普遍使用的简体中文搜索"四通桥"，将出现 "未找到相关地点"的信息。

法新社记者周六目睹至少有四辆警车停在北京四通桥的各个角落，此前一直挂在桥上写有"四通桥"的路牌也被拆除。

北京惊现反习标语？

这些审查发生在天安门镇压周年纪念日的前一天。1989 年 6 月 4 日，中共命令全副武装的军队将坦克开进北京城，武力镇压了天安门广场的抗议活动，结束了长达两个月的遍及全中国的民主抗议运动。

至少数百人、也有估计超过 1,000 名抗议者在镇压中遇难。

1989 年天安门广场抗议活动的细节已从中国的历史书籍中抹去，审查人员通常会在事件周年纪念日前封锁更多网站或社交媒体账户。

去年"六四"纪念日前一天，直播销售网红李佳琦向观众展示了一种冰淇淋，其两边点缀着奥利奥饼干，上面有一个巧克力球和一根巧克力棒，状似坦克，直播因此被切断，李佳琦被禁播数月。

在北京于 2020 年实施国安法镇压香港的民主运动之后，包括维园烛光晚会在内的长达三十年的"六四"纪念活动消失殆尽

中国最大的搜索引擎运营商百度没有回复法新社有关何时或为何屏蔽"四通桥"搜索的询问。

网络科技巨头腾讯也拒绝回应类似的询问。

（法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

六四紀念館紐約開幕 特設香港民運展區

由八九民運領袖籌辦的六四紀念館，正式在美國紐約開幕，展出34年前六四事件的歷史物品。香港曾經作為支援中國民運的集中地，今天也成為展館的一個特別元素。

专访：觉醒的“小粉红”更加爱憎分明

中国今年爆发的“白纸运动”以及在北京四通桥抗议，被海外民主人士视为年轻一代的“政治觉醒”。中国民主教育基金会理事赵昕在接受德国之声采访时表示，中国代代传承，从来不缺少勇士和具有反抗精神的人。

长平观察：四通桥勇士在哪里？白纸青年在哪里？

“白纸运动”立竿见影地改变了中国最高领导人“亲自部署、亲自指挥”的防疫大计，选择官方宣传曾经“大力反对”的与病毒共存的“躺平防疫”。时评作家长平问道，四通桥勇士在哪里？白纸青年在哪里？

专访: “他们是无辜的，历史会证明，也会记录”

中国的清零防疫政策已经一百八十度急转弯，春节期间，不少三年没回过家的人得以和家人团聚，许多人在忙着出游和走亲访友。但一些在去年11月底抗议中国清零防疫策略的年轻人却面临着被逮捕、被取保候审、或者下落不明的命运，辛赏就是其中一位。德国之声记者与这位抗议者的好友进行一番对话。

相关内容

BEIJING, CHINA - DECEMBER 24, 2020 - The Alibaba logo is seen in front of Alibaba's Wangjing office in Chaoyang district, Beijing, China, Dec. 24, 2020. Alibaba's Beijing headquarters is expected to achieve a structural cap in August.

新一批反垄断罚单：阿里、腾讯等又上榜 20.11.2021

北京对中国科技巨头的监管力度只增不减，阿里巴巴、百度、腾讯、京东、滴滴和美团等互联网企业又被处以新的罚款。

Supporters raise white paper to avoid slogans banned under the national security law as they support arrested anti-law protester outside Eastern court in Hong Kong, China July 3, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

国安法一年 香港的十个巨变 30.06.2021

《国安法》立法一年，香港进入了「二次回归」，北京不断「完善」各种制度，并宣称香港已经「由乱变治」。但对很多香港人而言，这座城市已变得陌生，社会弥漫着恐惧丶不安与哀愁。

广告

媒体看中国

来自中国的蔚来汽车已经在欧洲上市

德语媒体：中国是否会摧毁德国工业？

《商报》担忧，中国凭借廉价大生产优势，将会威胁到德国产业的根基，德国政界必须尽快采取行动避免去工业化。《新苏黎世报》则刊发客席评论，指出尽管专制中国屡次打击民主运动，但是人类的自由的渴求永远不会被扼杀。