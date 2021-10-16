又称天安门事件，欧美国家媒体也用“天安门大屠杀”、“六四屠杀”等词描述这一事件。

1989年4月15日，中共前高层中的改革派人物胡耀邦逝世，许多北京学生和市民发起悼念活动。在大学生的领导下，活动成为抗议政府高层腐败、经济状况不佳、问责新闻自由等问题的大规模群众抗议活动。集会和抗议地点集中在北京天安门广场。1989年6月3日晚至6月4日凌晨，中国解放军部队奉命对天安门广场进行清场，其间向民众开枪。该事件共导致多少人死伤至今没有确切统计。与这一事件有关的话题在中国大陆仍是禁忌。