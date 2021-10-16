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六四事件

又称天安门事件，欧美国家媒体也用“天安门大屠杀”、“六四屠杀”等词描述这一事件。

1989年4月15日，中共前高层中的改革派人物胡耀邦逝世，许多北京学生和市民发起悼念活动。在大学生的领导下，活动成为抗议政府高层腐败、经济状况不佳、问责新闻自由等问题的大规模群众抗议活动。集会和抗议地点集中在北京天安门广场。1989年6月3日晚至6月4日凌晨，中国解放军部队奉命对天安门广场进行清场，其间向民众开枪。该事件共导致多少人死伤至今没有确切统计。与这一事件有关的话题在中国大陆仍是禁忌。

HONG KONG, CHINA - OCTOBER 11: Visitors and students takes photos of the eight-meter 'Pillar of Shame' statue that commemorates the victims of the 1989 Tiananmen Square crackdown in Beijing, at the University of Hong Kong (HKU) in Hong Kong, on October 11, 2021. The sculpture by Danish artist Jens Galschiot was given on permanent loan in 1997, the university has ordered the removal of the statue before 5pm on 13 October 2021 or it would deemed abandoned. Miguel Candela / Anadolu Agency

美国律所中止代表香港大学移除「国殇之柱」 16.10.2021

一家美国的国际律师事务所将不再代表香港大学，退出了将六四纪念雕像「国殇之柱」从港大校园中移除的工作。

“国殇之柱”作者：港大做法犹如“黑社会” 15.10.2021

香港大学要求移除校园内的六四纪念雕像“国殇之柱”。这一雕塑的作者、丹麦艺术家高志活(Jens Galschiot)在接受德国之声采访时表示，港大此举形同“黑手党”，同时对代表港大的一家美国律师事务所发出严厉抨击。
Studenten reinigen die Säule der Schande (Pillar of Shame)-Statue des dänischen Künstlers Galschiöt. Die Statue gedenkt der Opfer des Massakers am Tian'anmen-Platz, am 4. Juni 1989. In der Nacht zum 4. Juni 1989 schlugen Truppen die Demokratiebewegung in Peking blutig nieder. Mehrere hundert Menschen kamen ums Leben. Einige Forscher sprechen von mehr als 2000. Die genaue Zahl ist unbekannt. Tausende wurden verletzt und inhaftiert. +++ dpa-Bildfunk +++

港大要求支联会移除六四「国殇之柱」 09.10.2021

香港大学校方要求支联会在五天内将校园中的一座纪念六四事件的雕塑移走，创作该作品的丹麦艺术家高志活（Jens Galschiøt）表示：「我当然知道，中国不喜欢这个雕塑。但我非常惊讶的是，他们想移除它。」
Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China Vice Chairperson Chow Hang-tung speaks to media outside a court in Hong Kong, Thursday, May 6, 2021. High-profile Hong Kong activist Joshua Wong will face an additional 10 months in jail for participating in an unauthorized Tiananmen vigil held last year to commemorate the 1989 crackdown on protesters in Beijing, as Hong Kong authorities continue tightening control over dissent in the city. (AP Photo/Rafael Wober)

墙外文摘：从维园烛光到巧克力与鱿鱼丝 03.10.2021

有评论认为，尽管支联会近年备受本土派批评，其实仍不减香港人支持八九民运与悼念六四事件的正当性。在新形势下，如何令香港不会失去八九民运与六四记忆，成为一道属于香港人的难题。

Spokesperson of Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, Richard Tsoi speaks to media after the group announced that it's disbanded in Hong Kong, Saturday, Sept. 25, 2021. (AP Photo/Kin Cheung)

长平观察：支联会解散，历史记忆再遭屠戮 02.10.2021

香港支联会被迫宣布解散。时评人、六四记忆‧ 人权博物馆总策展人长平认为，这是针对六四历史记忆的又一场屠杀。
In this aerial view, participants gather for a vigil to remember the victims of the 1989 Tiananmen Square Massacre, despite permission for it being officially denied, at Victoria Park in Causeway Bay, Hong Kong, Thursday, June 4, 2020. China is tightening controls over dissidents while pro-democracy activists in Hong Kong and elsewhere try to mark the 31st anniversary of the crushing of the pro-democracy movement in Beijing's Tiananmen Square. (AP Photo/Vincent Yu) |

香港支联会解散 北京：须对其依法追究到底 25.09.2021

维园烛光晚会主办方、拥有30多年历史的香港支联会通过解散议案。中国国务院港澳办发言人称，解散是“这一反中乱港组织的必然下场”。今年以来，香港已经有不少民间团体宣布解散。
HONG KONG, CHINA - APRIL 01: Pro-democracy activist and former lawmaker Albert Ho leaves the West Kowloon Magistrates Courts following a hearing on April 1, 2021 in Hong Kong, China. Seven prominent democratic figures, including Apple Daily founder Jimmy Lai, former lawmaker and barrister Martin Lee and Margaret Ng, were convicted of unauthorized assembly in relation to a peaceful protest on Aug. 18 in 2019. (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)

「六四」集会案宣判 12名泛民派被告获刑 15.09.2021

因参加去年未经官方批准的「六四」维园集会，包括前支联会副主席何俊仁在内的12名泛民派人士周三被以「参与或煽惑他人参与未经批准集结罪」判处监禁，刑期从4到10个月不等，其中有3人被批准缓刑。
HONG KONG, CHINA - SEPTEMBER 05: Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China vice-chairwoman Chow Hang-tung speaks during a press conference on September 5, 2021 in Hong Kong, China. The alliance behind Hong Kong's annual 04 June Tiananmen Square vigil announced that it will not comply with a national security police request to give over details of its membership and funding sources. (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)

专访：邹幸彤盼以自身道义换取未来可能的改变 10.09.2021

香港支联会副主席邹幸彤8日被港警国安处人员逮捕後，遭港府以「煽动颠覆国家政权罪」起诉，10日开庭後决议10月再讯，邹幸彤被拒保释她的未婚夫丶中国维权作家野渡直指邹幸彤与支联会受打压是「政治掌控」。
Police officers take away a cardboard featuring pictures of annual candlelight vigil from the June 4th Museum as an evidence, in Hong Kong. Thursday, Sept. 9, 2021. 12 A dozen Hong Kong pro-democracy activists pleaded guilty on Thursday to participating and inciting others to take part in last year's unauthorized candlelight vigil to mark the bloody Tiananmen Square crackdown, amid an ongoing crackdown on dissent in Hong Kong which has seen dozens of activists arrested. (AP Photo/Kin Cheung)

支联会干部遭控煽颠罪 港警搜六四纪念馆 10.09.2021

香港支联会9日证实该组织与组织的三名主要成员遭港府以「煽动颠覆国家政权罪」起诉，而港警国安处人员同日也派人去支联会创立的六四纪念馆搜证。
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 19: Taliban delegation headed by Abdul Ghani Baradar (R), the groupÄôs deputy leader, are seen leaving the hotel after attending the meeting on Afghan peace with the participation of delegations from Russia, China, the US, Pakistan, and Afghan parties and Qatar as an honorary guest in Moscow, Russia on March 19, 2021. Sefa Karacan / Anadolu Agency

长平观察: 中共“精塔”还是塔利班“精共”？ 19.08.2021

在中文互联网上，那些塔利班的支持者被称为“精塔”——精神上的塔利班人。时评人长平认为，塔利班上台为中共“去正义化教育”提供了有力的最新证明。

June 9, 2019 - Hong Kong, Hong Kong, China - Singer Anthony Wong Yiu-ming (Left) and Denise Ho Wan-see (Right) seen at the demonstration against the extradition bill..Hundreds of thousands of demonstrators took to the street of Hong Kong to protest against the extradition bill being put forward by the Hong Kong government which the people of Hong Kong fear it could be used as a political tool by the Beijing central government to arrest and transfer political activists who are against the Chinese government to the mainland. (Credit Image: © Alvin Chan/SOPA Images via ZUMA Wire

港府撤告歌手黄耀明 邹幸彤获保释候审 06.08.2021

日前遭控选举舞弊的香港歌手黄耀明，港府5日主动撤控，法庭批准黄耀明签保守行为。同一天，因「六四」非法集结案被拘留的邹幸彤获得保释候审。
26.04.2019 A photo showing the sign of the June 4th Museum in Hong Kong, China. 26 April 2019. The June 4 museum opened today in Hong Kong, the museum commemorates the June 4th Crack down in BeijingÄôs Tiananmen Square 30 year ago . (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

“六四博物馆”移师网络重新开放 05.08.2021

香港一个民主派团体周三表示，为纪念1989年中国民主运动遭血腥镇压而设立的六四博物馆，今后将以“8964博物馆”的名称以网络形式重新开放。
ARCHIV - 1970, China, Peking: US-Journalist Edgar Snow (l-r), Mao Tsetung, damaliger Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas, Lois Wheeler Snow, Witwe von Edgar Snow, Schauspielerin und China-Kritikerin, und Zhou Enlai, damaliger chinesischer Premierminister, unterhalten sich. Lois Wheeler Snow ist tot. (nur s/w, zu dpa China-Kritikerin Lois Wheeler Snow stirbt mit 97 Jahren vom 12.04.2018) Foto: -/CPA Media/Pictures From History/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

长平观察：斯诺留给西方记者的启发 25.07.2021

《中国日报》宣布成立“新时代斯诺工作室”，遭到斯诺女儿的抗议。时评人长平认为，一旦成为“中国人民的老朋友”， 可能比其他人更不会受到中共的尊重。

Stacheldraht mit Schatten vor einer chinesischen Flagge | Verwendung weltweit

墙外文摘：不必等到中共垮台后才措手不及？ 18.07.2021

有评论认为， 让中国人知道未来究竟在哪里，才能够挣脱“中共不容易推倒”的迷思；应该聚集各方人士召开“圆桌会议”，而不必等到中共垮台后才措手不及。另有评论讨论台商在中国的政治风险和中国红色旅游的世代变化。

May 6, 2021*** Vice-chairwoman of Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, Chow Hang-tung speaks to media after activist Joshua Wong was jailed for participating on June 4 assembly to commemorate the 1989 crackdown on protesters in and around Beijing's Tiananmen Square, outside the court in Hong Kong, China May 6, 2021. REUTERS/Tyrone Siu

支联会副主席邹幸彤保释遭撤销 重新被捕 30.06.2021

在敏感日期“七一”到来前夕，香港警方撤回了之前对邹幸彤的保释，重新将其拘留。今年“六四”当天，她以涉嫌“宣传或通知非法集结”而遭逮捕。
Security Police officers check people at the Tiananmen Square in Beijing, China on May 21, 2020, one day before National Peopel's Congress takes place. The congress was spposed to be held on March 5 and it was postponed due to the Covid-19 spread in the country. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images ) |

六四提问后 “小红书”微博账号被停用 06.06.2021

“大声告诉我，今天是几月几日”， “小红书”6月4日在微博上这样问道。该微博账号很快被停用。不过其App和网站仍能正常访问。
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