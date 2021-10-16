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又称天安门事件，欧美国家媒体也用“天安门大屠杀”、“六四屠杀”等词描述这一事件。
1989年4月15日，中共前高层中的改革派人物胡耀邦逝世，许多北京学生和市民发起悼念活动。在大学生的领导下，活动成为抗议政府高层腐败、经济状况不佳、问责新闻自由等问题的大规模群众抗议活动。集会和抗议地点集中在北京天安门广场。1989年6月3日晚至6月4日凌晨，中国解放军部队奉命对天安门广场进行清场，其间向民众开枪。该事件共导致多少人死伤至今没有确切统计。与这一事件有关的话题在中国大陆仍是禁忌。
一家美国的国际律师事务所将不再代表香港大学，退出了将六四纪念雕像「国殇之柱」从港大校园中移除的工作。
香港大学要求移除校园内的六四纪念雕像“国殇之柱”。这一雕塑的作者、丹麦艺术家高志活(Jens Galschiot)在接受德国之声采访时表示，港大此举形同“黑手党”，同时对代表港大的一家美国律师事务所发出严厉抨击。
香港大学校方要求支联会在五天内将校园中的一座纪念六四事件的雕塑移走，创作该作品的丹麦艺术家高志活（Jens Galschiøt）表示：「我当然知道，中国不喜欢这个雕塑。但我非常惊讶的是，他们想移除它。」
有评论认为，尽管支联会近年备受本土派批评，其实仍不减香港人支持八九民运与悼念六四事件的正当性。在新形势下，如何令香港不会失去八九民运与六四记忆，成为一道属于香港人的难题。
香港支联会被迫宣布解散。时评人、六四记忆‧ 人权博物馆总策展人长平认为，这是针对六四历史记忆的又一场屠杀。
维园烛光晚会主办方、拥有30多年历史的香港支联会通过解散议案。中国国务院港澳办发言人称，解散是“这一反中乱港组织的必然下场”。今年以来，香港已经有不少民间团体宣布解散。
因参加去年未经官方批准的「六四」维园集会，包括前支联会副主席何俊仁在内的12名泛民派人士周三被以「参与或煽惑他人参与未经批准集结罪」判处监禁，刑期从4到10个月不等，其中有3人被批准缓刑。
香港支联会副主席邹幸彤8日被港警国安处人员逮捕後，遭港府以「煽动颠覆国家政权罪」起诉，10日开庭後决议10月再讯，邹幸彤被拒保释她的未婚夫丶中国维权作家野渡直指邹幸彤与支联会受打压是「政治掌控」。
香港支联会9日证实该组织与组织的三名主要成员遭港府以「煽动颠覆国家政权罪」起诉，而港警国安处人员同日也派人去支联会创立的六四纪念馆搜证。
在中文互联网上，那些塔利班的支持者被称为“精塔”——精神上的塔利班人。时评人长平认为，塔利班上台为中共“去正义化教育”提供了有力的最新证明。
日前遭控选举舞弊的香港歌手黄耀明，港府5日主动撤控，法庭批准黄耀明签保守行为。同一天，因「六四」非法集结案被拘留的邹幸彤获得保释候审。
香港一个民主派团体周三表示，为纪念1989年中国民主运动遭血腥镇压而设立的六四博物馆，今后将以“8964博物馆”的名称以网络形式重新开放。
《中国日报》宣布成立“新时代斯诺工作室”，遭到斯诺女儿的抗议。时评人长平认为，一旦成为“中国人民的老朋友”， 可能比其他人更不会受到中共的尊重。
有评论认为， 让中国人知道未来究竟在哪里，才能够挣脱“中共不容易推倒”的迷思；应该聚集各方人士召开“圆桌会议”，而不必等到中共垮台后才措手不及。另有评论讨论台商在中国的政治风险和中国红色旅游的世代变化。
在敏感日期“七一”到来前夕，香港警方撤回了之前对邹幸彤的保释，重新将其拘留。今年“六四”当天，她以涉嫌“宣传或通知非法集结”而遭逮捕。
“大声告诉我，今天是几月几日”， “小红书”6月4日在微博上这样问道。该微博账号很快被停用。不过其App和网站仍能正常访问。
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