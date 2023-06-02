 “六四”临近 香港人如何悄悄纪念？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.06.2023

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时政风云

“六四”临近 香港人如何悄悄纪念？

几十年来，香港一直是中华人民共和国境内唯一一个举行大规模纪念六四活动的地方。不过，2020年香港国安法出台后，这一传统就宣告中断。香港人正通过其他方式，努力保持对六四的记忆。纪念活动的主场则悄然移向海外。

香港维多利亚公园纪念六四烛光守夜集会的情景，今后也许再也看不到

香港维多利亚公园纪念六四烛光守夜集会的情景，今后也许再也看不到

（德国之声中文网）2020年前举办六四烛光守夜集会的维多利亚公园，将在今年6月4日举行一场狂欢庆典，以庆祝香港1997年回归中国统治。据活动组织者说，庆典现场将是一个贩售中国各地美食的集市。

曾任香港支联会副主席的民主派政治人物蔡耀昌以往一直是烛光守夜集会的主要组织者之一。如今，他对美联社表示："三十多年来，我们在与遗忘作斗争；现在，我们也许不得不考虑如何保护这一信息不在香港被淹没。"

香港国安法在2020年夏天出台，随后许多反对派政治人士以及新闻出版界人士被捕，以往组织烛光守夜集会的支联会也在2021年宣告解散，其多名领导人更是被控煽动颠覆国家政权。香港的公共场合如今已经鲜见反对派政治集会，公共图书馆也撤除了许多有关六四的书籍。在国安法的阴影下，一些香港人正以私人的方式来纪念三十多年前发生在北京的惨案

香港特首李家超不久前被问及以私人身份公开纪念六四是否合法时，回答说，如果有人违法，警方"当然会采取行动"。

1989年6月4日，北京的学潮遭到暴力镇压，震惊全球

1989年6月4日，北京的学潮遭到暴力镇压，震惊全球

赠送蜡烛引发政府关注

香港知名时评人刘锐绍1989年曾作为《文汇报》驻京记者亲历六四事件。他指出，六四话题已经变成了禁忌，这促使人们去更多地思考这个议题。刘锐绍注意到，有些企业通过购买广告来庆祝一份报纸（香港《明报》）的64岁生日，并祝其顺利迈向65岁。

一名姓邱的香港年轻公务员则对美联社表示，图书馆撤下六四相关书籍时，她感觉自己必须购买一本题为"5月35日"的新书，以隐晦地纪念六四。她说，今年6月4日恰逢星期日，她计划读一本有关六四的书籍，或者看一部相关纪录片，并对这段历史进行一些思考。她强调，她纪念的不仅仅是北京的天安门，还包括曾经可以自由纪念天安门的香港。由于担心个人安危，邱女士不愿披露全名。

还有一些小型商铺宣布会在6月4日当天赠送LED电子蜡烛。不过这一宣布引起了当局的注意，部分商铺披露，已有多个政府部门上门检查。

座落于纽约曼哈顿市区的六四纪念馆

座落于纽约曼哈顿市区的"六四纪念馆"

移步海外

如今，纪念六四活动的主场已经转移到了海外。今年6月4日，包括英国在内的众多民主国家将至少举办约20场纪念活动。

就在6月2日，座落于纽约曼哈顿市区的"六四纪念馆"开幕。这是成立于2012年的香港六四纪念馆被当局强迫关闭后，现时全球唯一的常设展览。

旅居英国的香港人列明慧曾经在2019年参与组织舞台剧《5月35日》在香港首演，后来还将这部剧搬至海外。她对美联社表示，虽然该剧已经无法再于香港上演，但是在其他地方保持该剧的生命力，也是对中国专制的一种抵抗。台湾的一个剧团也在本周末上演这部舞台剧。

列明慧说，"买一本书，听一首歌，点一盏灯或穿一件衬衫，这不是毫无意义的。因为当你这样做的时候，你会发现你并不那么孤独。"

国殇之柱在德国柏林揭幕

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