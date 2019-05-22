六四临近 中国审查机器人开足马力

（德国之声中文网）有关行业互联网公司的员工表示，甄别和屏蔽有关八九年天安门运动被镇压内容的应用工具，其细致缜密达到了前所未有的的程度，并得到智能学习以及声音和图像识别技术的辅助。

北京字节跳动公司一位不愿具名的工作人员对路透社表示，"我们有时说，人工智能就像手术刀，而人（操作）像大砍刀。"

该公司的两位员工说，涉及天安门事件以及如台湾和西藏等其他敏感议题内容的审查，目前大多已实现自动化。贴文如果包含让人联想到与抗议运动相关的日期、名称和图像，就会自动被拒绝上传。

分别就职于字节跳动、微博和百度的四名删贴专业人士告诉路透社，他们平均每天删除约5000到1万条信息，相当于每分钟5到7条，其中大部分是色情或暴力内容。其中有一位说，尽管人工智能发展很快，但有时也会误删例如游客在天安门广场的留影。

仅仅围绕6月4日这个日期，网民和审查者之间就上演着猫捉老鼠的游戏，人们在社交媒体上花样翻新地用各种替代说法。2012年，上海股市偏偏在6月4日这一天经历了一次跳水。尽管这是个偶然的巧合，审查方却依然在微博上屏蔽了"上海股市"，甚至股票指数图表。

游客在天安门前的留影也会被误删

审查季 皆敏感

在商业应用的审查软件日臻完善、精准的同时，分析人士、学者和网民则表示，粗暴的审查政策也意味着，敏感日期和重大政治活动之前的时段已成为对更为广泛的敏感话题进行审查的契机。在今年六四前夕，审查部门在社交媒体上也特别关注LGBT群体、非政府组织以及劳工维权和环保活动分子。

审查技术不断升级，也是中央网络安全和信息化委员会办公室（CAC，简称网信办）有关政策的结果。去年11月，网信办推出新规，对在网络上"扭曲党的历史"的平台和个人予以惩罚。新规定要求，所有网络平台都要实行用户实名登记、记录网络地址、使用时间、聊天和通话记录。

网信办一名官员对路透社表示，最近一段时间网络审查的收紧很有可能与"六月份的敏感时期"临近有关。他说，这段时间网信办与互联网公司一直保持着联系。他还透露，公司一般不会从网信办得到直接的具体指示，而是自己负责在内部制定审查标准。

如果未能有效执行审查，可能带来严重后果。据网信办称，过去6周里，网易新闻、腾讯的天天快报和新浪网都曾受到少则数日、多则数周的下架处罚，程序在应用商店无法下载或网页干脆打不开。

互联网用户也可能受到处罚，从罚款到刑事拘留不等。"我们已经习惯于获知一些东西并明白它们是不能被分享的"，Andrew Hu对路透社记者说，"它们是不能说出的事实"。

2015年，这位互联网用户在家乡内蒙古被拘留3天。之前他在微博上在一张疑似影射天安门事件的照片下发了一条有关空气污染的贴子。他说，当警察来到他父母家时，他很意外，但并不害怕，"负责执法的部门和网络用户同样不知所云"，这位不愿透露真实姓名的网民说，"虽然这种执法是不合法的，但他们知道最简单的方法是加大压力。"

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叶宣/石涛（路透社）