 六中全会在即 中国单日确诊达3个月新高 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.11.2021

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时政风云

六中全会在即 中国单日确诊达3个月新高

中国共产党第19届六中全会即将在11月8日登场，但中国疫情却不断延烧，3日的单日新增病例更达3个月来的新高。虽相较其他国家仍旧不多，但疫情对当局的疫情零容忍政策带来更大压力。

China | Coronavirus | Desinfektion per Drohne

在甘肃兰州，当局利用无人机来喷洒消毒剂。随着疫情延烧多个省市，当局的「清零政策」也受到极大考验。

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当今世界，令各国政要头疼的事不少。这一方面跟政治人物的领导力有关，另一方面也是其身处环境的各个因素集合造成。而对中国来说，由于政治制度不同，头疼的事也不同，起因也不一样。政治学者张俊华尝试就此进行一番梳理。

中国新一轮疫情波及到上海迪士尼乐园，游客31日离园时须做核酸检测，且须遵循相关防疫政策，落实自主管理。

截至11月1日，全球新冠死亡病例总数超过500万，其中一半死亡病例是在过去8个月里发生的。目前多国正试图遏制传染性更强的德尔塔变种病毒。而疫苗接种的不平等现象仍然存在，并危及全球抗疫进程。

（德国之声中文网）中国本轮新冠疫情持续延烧，11月2日新增的本土确诊案例上升到近三个月的新高。随着由中国共产党最高级别成员召集的第19届六中全会将于11月8日举行，北京可能面对更严格的疫情防控措施。

中国国家卫健委3日公吿，11月2日有93个新的本土确诊病例，比前一天的54个有所增加，是自8月9日中国上一次大规模的本土疫情以来的最高单日确诊数。北京则是通报了9个新的本土病例，是1月19日以来的新高。

虽然中国每日累积的新病例与其他国家相比少了许多，但中国对疫情的零容忍政策意味着当局将持续实施严格措施，不惜一切代价遏制病毒的传播。

在11月8日，300多名共产党中央委员会成员准备在11月8日至11日举行重要的闭门会议「六中全会」在会议上，中国国家主席习近平预计将通过一项决议，以巩固他的权威和个人定位，并加强他从明年开始的第三个任期。

虽然目前北京市仅有1个高风险地区、2个中风险地区，且全部都集中在一个区（昌平区）内，北京当局仍旧绷紧神经。路透社报道，在北京，购物中心、超市、酒店、电影院和地铁站的入口处都设置了体温检查，同时地面上有大量人员通过手机检查来访者的健康状况。北京市政府还多次告诫居民不要出城旅行、推迟婚礼、简化葬礼安排，并减少所有非必要的聚会。

在北京大兴机场3日的预定航班中，截至上午，60.4%的航班已被取消。而北京首都机场49.8%的航班已被取消。

China | Coronavirus | Testungen

在北京，民众排队等待接受核酸检测。

疫情传播17省市

在北京以外，此轮疫情也已传播到全国各地共17个省市。中国北部、东北部和西北部的省份，包括黑龙江、河北、甘肃、内蒙古、宁夏和青海等，都有新的本地感染个案。西南部的重庆市以及四川省、云南省，也都传出了新病例。东南方的江西省则报告了两个新病例。

中国国家传染病医学中心主任张文宏在微博上表示，疫情仍在高危运行期，他呼吁所有民众配合政府防疫部队，「及时在触发高危风险时上报，接受快速检测，让防疫部队能有机会第一时间动态清零」。

截至11月2日，中国大陆累计有97,423个确诊病例。

（路透社）

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