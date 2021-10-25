六中全会在即 中国单日确诊达3个月新高

（德国之声中文网）中国本轮新冠疫情持续延烧，11月2日新增的本土确诊案例上升到近三个月的新高。随着由中国共产党最高级别成员召集的第19届六中全会将于11月8日举行，北京可能面对更严格的疫情防控措施。

中国国家卫健委3日公吿，11月2日有93个新的本土确诊病例，比前一天的54个有所增加，是自8月9日中国上一次大规模的本土疫情以来的最高单日确诊数。北京则是通报了9个新的本土病例，是1月19日以来的新高。

虽然中国每日累积的新病例与其他国家相比少了许多，但中国对疫情的零容忍政策意味着当局将持续实施严格措施，不惜一切代价遏制病毒的传播。

在11月8日，300多名共产党中央委员会成员准备在11月8日至11日举行重要的闭门会议「六中全会」在会议上，中国国家主席习近平预计将通过一项决议，以巩固他的权威和个人定位，并加强他从明年开始的第三个任期。

虽然目前北京市仅有1个高风险地区、2个中风险地区，且全部都集中在一个区（昌平区）内，北京当局仍旧绷紧神经。路透社报道，在北京，购物中心、超市、酒店、电影院和地铁站的入口处都设置了体温检查，同时地面上有大量人员通过手机检查来访者的健康状况。北京市政府还多次告诫居民不要出城旅行、推迟婚礼、简化葬礼安排，并减少所有非必要的聚会。

在北京大兴机场3日的预定航班中，截至上午，60.4%的航班已被取消。而北京首都机场49.8%的航班已被取消。

疫情传播17省市

在北京以外，此轮疫情也已传播到全国各地共17个省市。中国北部、东北部和西北部的省份，包括黑龙江、河北、甘肃、内蒙古、宁夏和青海等，都有新的本地感染个案。西南部的重庆市以及四川省、云南省，也都传出了新病例。东南方的江西省则报告了两个新病例。

中国国家传染病医学中心主任张文宏在微博上表示，疫情仍在高危运行期，他呼吁所有民众配合政府防疫部队，「及时在触发高危风险时上报，接受快速检测，让防疫部队能有机会第一时间动态清零」。

截至11月2日，中国大陆累计有97,423个确诊病例。

（路透社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。