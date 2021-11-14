公益组织「中南屋」 是反华团体？

（德国之声中文网）中南屋将自己定位为「一家帮助中国青年在全世界开展学术调研与公益活动的社会企业」，称「一方面，中南屋致力于消除其他国家对中国的偏见，向世界讲好中国故事；另一方面，中南屋通过开展学术调研和公益活动，助力全球可持续发展。」

创办人黄泓翔毕业于复旦大学新闻学院，之后在美国哥伦比亚大学公共事务管理国际发展专业取得硕士学位。他于2014年在肯尼亚创办了"中南屋"，随后在上海复旦创业园正式注册。

数千名中国青年曾参与

根据中南屋官网信息，至今已经有数千名中国青年透过该组织在数十个国家开展学术调研和公益活动，项目包含了野生动物与环境保护、弱势群体赋权、一带一路可持续发展等领域。

「文章抹黑中国、描述负面问题」

不过，一名在视频平台哔哩哔哩拥有近一百万粉丝的频道赛雷话金却在10月26号发布视频称要「捋一捋背后的猫腻」，赛雷称中南屋帮助广州非洲人融入中国的项目是不恰当的、不尊重当地人；并指中南屋许多关于环保的文章都在描述中国的负面问题或是详细介绍西方媒体对中国的抹黑言论。

而中南屋的合作专家奥兰得（Eric Olander）则因为曾在CNN等国际媒体工作过，且在社群媒体上发布中国环境污染、种族歧视等议题的文章，被赛雷称为「反华」、「颠倒黑白」、「致力于挑拨中非关系」。

随着中国制造业而来的空气污染问题

中南屋官网上指出，其绝大部分收入来自学生参与学术调研和公益活动的费用，少部分来自与中国政府部门、企业、大学等共同合作的项目。目的是透过此种向参与者收取费用的方式，以达到「三赢」：「公益组织获得开展学术调研和公益活动的资金、资源支持」、「参加者得到经验与能力提升」、「中南屋从中盈利从而实现自我造血，从而实现可持续发展」。

但在《知乎》上则有自曾经参与活动的学员「守拙」公开中南屋向参与者收取的费用约为数万元人民币，指中南屋让学生拿着父母血汗钱，「在不知情情况下，被利用成反华走狗，被支配着写很多摔下碗骂娘的文章。」

没有拿过西方反华势力一分钱

对于这些指责，中南屋在微博上称赛雷断章取义，并发布声明表示从没有拿过西方反华势力一分钱。仅仅希望通过国际交流、调研等工作，减少外界对中国的误解与偏见，在国际上讲好中国故事。也表示他们所做的工作经常得到中国驻外使馆等有关部门的支持和鼓励。不过，中南屋也指出，由于事件发生后工作人员和其家人都被「网暴」甚至遭遇人身威胁，因此已经在近日搜集证据并向警方报案。目前中南屋官网、哔哩哔哩、微信公众号等平台已经下架部分有争议的内容。

（综合报导）

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