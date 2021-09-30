又称公民不服从、政治不服从。为在宪政体制下处于少数地位的公民表达异议的一种方式，是一种反对权的政治权利。

此概念起源于美国哲学家亨利·大卫·梭罗的《论公民的不服从》一文。他在文中表示，1846年，他曾为了抗议美墨战争、奴隶制度拒绝付人头税，而被逮捕入狱。