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公民抗命

又称公民不服从、政治不服从。为在宪政体制下处于少数地位的公民表达异议的一种方式，是一种反对权的政治权利。

此概念起源于美国哲学家亨利·大卫·梭罗的《论公民的不服从》一文。他在文中表示，1846年，他曾为了抗议美墨战争、奴隶制度拒绝付人头税，而被逮捕入狱。

People gather for a Fridays for Future global climate strike in Berlin, Germany, Friday, Sept. 24, 2021. (AP Photo/Markus Schreiber)

从“星期五为未来”到“公民不服从” 30.09.2021

从“星期五为未来”到“公民不服从”上周德国联邦议院大选举行两天前，全德国范围内成千上万的气候保护者走上街头参与“星期五为未来”运动。现在大选结束了，星期五为未来运动宣布，10月22日将举行“公民不服从”运动。这意味着阻止气候变化的运动越来越激进化了吗？
Schoolmates of form five student Tsang Chi-kin, 18, who was shot in the chest by police during violent pro-democracy protests that coincided with China's October 1 National Day, place their hands on their chests during a protest at a school in Hong Kong on October 2, 2019. - Hundreds of Hong Kongers staged a sit-in on October 2 outside the school of a protester who was shot by police as authorities said the wounded 18-year-old was now in a stable condition. (Photo by Mohd RASFAN / AFP)

《愿荣光》列校园禁歌？两办促加强国安教育 12.06.2020

香港教育界再成为政治风眼。中国国务院“两办”发表声明，叱责香港教育偏离「一国两制」，称须加强国安教育。另外，反送中歌曲《愿荣光归香港》被视为校园禁歌，有女教师疑因容许学生奏该曲不获续约，学生筑人链声援，抗议「文革2.0」。
The 9 protestors thanked to the supports of the citizen and ecnourged them to continue to strive for democracy . Author : Vivien Wong Date : 9th April , 2019 Place : West Kowloon Magistates' Courts , Hong Kong

墙外文摘：“雨伞九子”受审即是抗争 14.04.2019

有评论认为，关乎“雨伞九子”命运的审判，本身就是非常重要的抗争，因为公民抗命的目的，是要彰显制度不义，激发大多数人的正义感，从而推动社会政治改革。
In this Tuesday, Jan. 16, 2018, file photo, pro-democracy activists, from left, Joshua Wong, Nathan Law and Alex Chow, shout slogans outside the Court of Final Appeal in Hong Kong. China on Friday criticized U.S. Congress members who nominated the three student leaders of Hong Kong's 2014 Umbrella Movement along with the city's broader pro-democracy movement for the Nobel Peace Prize. (AP Photo/Vincent Yu) |

黄之锋案：上诉成功 心情沉重 06.02.2018

香港青年抗议领袖黄之锋暂时不必重回监狱。当地终审法院周二（2月6日）驳回去年夏天对这位21岁青年的监禁判决。去年8月，黄之锋因3年前爆发的“雨伞革命”被判处6个月监禁，后被保释，并提出上诉。
Protesters march along a street in Hong Kong during a pro-democracy demonstration on January 1, 2014. Tens of thousands of people rallied in Hong Kong to call for universal suffrage, as the city grapples with how its future leaders will be chosen under a long-awaited political reform. AFP PHOTO / ALEX OGLE (Photo credit should read Alex Ogle/AFP/Getty Images)

香港民阵召集人：不排除再次发生“公民抗命” 30.01.2015

占领运动落幕一个多月后，香港民间人权阵线（民阵）计划在2月1日举行游行示威，继续要求实现普选。民阵召集人陈倩莹对德国之声表示，不排除游行结束后会有民众继续“公民抗命”。
A poster of an umbrella with the words We'll be back written underneath is pictured on a wall at the main Occupy protest site at Admiralty in Hong Kong December 11, 2014. Hong Kong police cleared most of the main protest site in December, marking an end to more than two months of street demonstrations in the Chinese-controlled city, but many chanted: We will be back. Protest leaders have said they will consider other forms of civil disobedience, given Beijing's continued refusal to grant any concessions. Picture taken December 11. REUTERS/Bobby Yip (CHINA - Tags: POLITICS BUSINESS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY) ATTENTION EDITORS: PICTURE 09 OF 12 FOR WIDER IMAGE PACKAGE 'WE'LL BE BACK'. SEARCH 'HONG KONG BACK' FOR ALL IMAGES

拒共自主、国家认同与“一国两制” 28.12.2014

“占中”虽已结束，参与公民抗命者仍在继续思考运动的价值与未来。中国高官质疑港人国家认同，时事评论人认为这仅是北京使出的“障眼法”。
MACAU - APRIL 02: The Macau Tower seen from a vantage point at Penha Chapel is lit up blue for Autism Awareness and Autism Speaks on April 2, 2014 in Macau, Macau. (Photo by Callaghan Walsh/Getty Images)

澳门活动人士被盯梢，香港学生被拒入境 16.12.2014

澳门一名民主派人士表示，在中国国家主席习近平即将出席澳门回归15周年庆祝仪式之际，他的个人行踪受到"监视"。同时媒体报道称，香港来澳门的大学生入境受阻。
Singer and actress Denise Ho is taken away by policewomen from an area previously blocked by pro-democracy supporters, outside the government headquarters in Hong Kong, December 11, 2014. Hong Kong authorities started on Thursday clearing the main pro-democracy protest site that has choked roads into the city's most economically and politically important district for more than two months as part of a campaign to demand free elections. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: CIVIL UNREST ENTERTAINMENT POLITICS BUSINESS TPX IMAGES OF THE DAY)

最后的清场 11.12.2014

香港警方对占领运动最后的阵地进行清场。部分示威人士拒绝离开，有消息称，100多人被拘捕。“占领运动”虽然已被迫终止，但“公民抗命”仍在继续。
Workers remove a barricade at an area blocked by pro-democracy protesters near the government headquarters building at the financial Central district in Hong Kong December 11, 2014. Hong Kong authorities started on Thursday clearing the main pro-democracy protest site that has choked roads into the city's most economically and politically important district for more than two months as part of a campaign to demand free elections. REUTERS/Tyrone Siu (CHINA - Tags: CIVIL UNREST POLITICS BUSINESS TPX IMAGES OF THE DAY)

香港抗议运动最后堡垒被清场 11.12.2014

数以万计的示威者此前再度聚集在毗邻金融、商业及行政区金钟的抗议运动中心，当局坚持清场。“占中”运动转入“公民不服从”？
Student leaders Alex Chow (C), Nathan Law (L) and Eason Chung (R) are surrounded by pro-democracy protesters at the Hong Kong international airport before their scheduled flight to Beijing on November 15, 2014. Pro-democracy protest leaders say they will head to Beijing in hopes of bringing their demands for political reform to Chinese authorities. AFP PHOTO / ALEX OGLE (Photo credit should read Alex Ogle/AFP/Getty Images)

香港学联一周内决定是留是退 04.12.2014

香港学联学生领袖周四表示，一周内须决定占领运动是留是退。
HONG KONG - NOVEMBER 19: Pro-democracy protesters stand off with police officers outside the Legislative Council building after clashes with pro-democracy activists on November 19, 2014 in Hong Kong. Yesterday Baliffs oversaw the removal of some barricades blocking access to Citic Tower after an injunction was requested by the owners. Hong Kong's high court has authorized police to arrest protesters who obstruct bailiffs on the three interim restraining orders.The court order comes as democracy protests enter their eighth week. (Photo by Anthony Kwan/Getty Images)

"需要认清如何履行公民抗议的精神" 19.11.2014

11月19日凌晨香港发生示威者冲击立法会大楼的事件，警方拘捕了4名年龄在18至24岁之间的男子。事件发生后，包括香港学联代表在内的抗议学生领袖谴责冲击行为不符合公民抗命运动的非暴力原则，并呼吁占领者严格坚持和平非暴力，做一个有责任感的雨伞运动的参与者。香港学联常委之一、城市大学学生会代表丁家祺接受德国之声采访。
Szenen aus den Protestcamps in Hongkong Copyright: Dai Kailin

占领区下的“见义勇为” 15.11.2014

香港的占领区人数众多，要顺利运作，其实一点不易。有赖一群义工的帮忙，占领区得以保持了其卫生和安全。
Leaders of the Hong Kong Federation of Students (L-R) Yvonne Leung, Eason Chung, Nathan Law, Alex Chow, Lester Shum and Nathan Law look on before long-awaited talks between the student leaders and senior government officials in Hong Kong on October 21, 2014. Hong Kong's leader Leung Chun-ying has said open elections would result in the city's many poor dominating politics, as he ruled out democratic reforms before crucial talks aimed at ending three weeks of protest rallies. AFP PHOTO / Philippe Lopez (Photo credit should read PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images)

香港学联暂定周六上京 13.11.2014

香港学联13日宣布，暂定周六按原定计划上京。
A general view shows an art installation featuring a giant umbrella made up of umbrellas, on a road occupied by pro-democracy protesters in the Causeway Bay district of Hong Kong on October 11, 2014. A Hong Kong pro-government group said Saturday demonstrators occupying main roads to protest for full democracy would find themselves surrounded if the city's administration failed to clear the barricades. AFP PHOTO / Ed Jones (Photo credit should read ED JONES/AFP/Getty Images)

遍地开花的示威艺术 23.10.2014

在街上争取民主的同时，形形色色的示威艺术品在香港应运而生。为了不让这些艺术品随着时间流逝，或因清场而受到破坏，一群致力于艺术的学者及艺术家正努力守护着这些历史的记录。
A pro-democracy demonstrator reacts during a speech after the government cancelled talks scheduled for Friday as protesters block areas around the government headquarters office in Hong Kong October 9, 2014. Hong Kong called off talks with protesting students on Thursday, dealing a heavy blow to attempts to defuse a political crisis that has seen tens of thousands take to the streets to demand free elections and calling for leader Leung Chun-ying to resign. REUTERS/Carlos Barria (CHINA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

港府突改变决定 香港何去何从？ 10.10.2014

香港政府周四单方面宣布取消与学生本来定于周五的对话。双方的冲突本来露了一线曙光，但现在，情况再次变得不稳定。
A student speaks as protesters block the main street to the financial Central district outside of the government headquarters building in Hong Kong October 5, 2014. Some Hong Kong pro-democracy protesters, many in tears, began leaving the Mong Kok area of the city late on Sunday, pulling back from the scene of recent clashes with those who back the pro-Beijing government. Fearing a police crackdown may come within hours, other protesters who have paralysed parts of the Asian financial hub with mass sit-ins also pulled back from outside Hong Kong Chief Executive's office, with police removing barricades nearby. REUTERS/Carlos Barria (CHINA - Tags: CIVIL UNREST POLITICS BUSINESS)

港人上街头 英国为何沉默？ 10.10.2014

最近几周，包括前港督彭定康及前政务司司长陈方安生在内的一些政治人物先后撰文，对英国在处理香港普选问题上的冷漠态度表达不满。两人均表示英国有历史和道德责任为香港发声。到底英国为何选择沉默？英国诺丁汉大学的中国政策研究所主任曾锐生教授与德国之声分享了他的看法。
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