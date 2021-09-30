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又称公民不服从、政治不服从。为在宪政体制下处于少数地位的公民表达异议的一种方式，是一种反对权的政治权利。
此概念起源于美国哲学家亨利·大卫·梭罗的《论公民的不服从》一文。他在文中表示，1846年，他曾为了抗议美墨战争、奴隶制度拒绝付人头税，而被逮捕入狱。
从“星期五为未来”到“公民不服从”上周德国联邦议院大选举行两天前，全德国范围内成千上万的气候保护者走上街头参与“星期五为未来”运动。现在大选结束了，星期五为未来运动宣布，10月22日将举行“公民不服从”运动。这意味着阻止气候变化的运动越来越激进化了吗？
香港教育界再成为政治风眼。中国国务院“两办”发表声明，叱责香港教育偏离「一国两制」，称须加强国安教育。另外，反送中歌曲《愿荣光归香港》被视为校园禁歌，有女教师疑因容许学生奏该曲不获续约，学生筑人链声援，抗议「文革2.0」。
有评论认为，关乎“雨伞九子”命运的审判，本身就是非常重要的抗争，因为公民抗命的目的，是要彰显制度不义，激发大多数人的正义感，从而推动社会政治改革。
香港青年抗议领袖黄之锋暂时不必重回监狱。当地终审法院周二（2月6日）驳回去年夏天对这位21岁青年的监禁判决。去年8月，黄之锋因3年前爆发的“雨伞革命”被判处6个月监禁，后被保释，并提出上诉。
占领运动落幕一个多月后，香港民间人权阵线（民阵）计划在2月1日举行游行示威，继续要求实现普选。民阵召集人陈倩莹对德国之声表示，不排除游行结束后会有民众继续“公民抗命”。
“占中”虽已结束，参与公民抗命者仍在继续思考运动的价值与未来。中国高官质疑港人国家认同，时事评论人认为这仅是北京使出的“障眼法”。
澳门一名民主派人士表示，在中国国家主席习近平即将出席澳门回归15周年庆祝仪式之际，他的个人行踪受到"监视"。同时媒体报道称，香港来澳门的大学生入境受阻。
香港警方对占领运动最后的阵地进行清场。部分示威人士拒绝离开，有消息称，100多人被拘捕。“占领运动”虽然已被迫终止，但“公民抗命”仍在继续。
数以万计的示威者此前再度聚集在毗邻金融、商业及行政区金钟的抗议运动中心，当局坚持清场。“占中”运动转入“公民不服从”？
香港学联学生领袖周四表示，一周内须决定占领运动是留是退。
11月19日凌晨香港发生示威者冲击立法会大楼的事件，警方拘捕了4名年龄在18至24岁之间的男子。事件发生后，包括香港学联代表在内的抗议学生领袖谴责冲击行为不符合公民抗命运动的非暴力原则，并呼吁占领者严格坚持和平非暴力，做一个有责任感的雨伞运动的参与者。香港学联常委之一、城市大学学生会代表丁家祺接受德国之声采访。
香港的占领区人数众多，要顺利运作，其实一点不易。有赖一群义工的帮忙，占领区得以保持了其卫生和安全。
香港学联13日宣布，暂定周六按原定计划上京。
在街上争取民主的同时，形形色色的示威艺术品在香港应运而生。为了不让这些艺术品随着时间流逝，或因清场而受到破坏，一群致力于艺术的学者及艺术家正努力守护着这些历史的记录。
香港政府周四单方面宣布取消与学生本来定于周五的对话。双方的冲突本来露了一线曙光，但现在，情况再次变得不稳定。
最近几周，包括前港督彭定康及前政务司司长陈方安生在内的一些政治人物先后撰文，对英国在处理香港普选问题上的冷漠态度表达不满。两人均表示英国有历史和道德责任为香港发声。到底英国为何选择沉默？英国诺丁汉大学的中国政策研究所主任曾锐生教授与德国之声分享了他的看法。
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