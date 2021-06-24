公民实验室：苹果在中国的审查渗入港台

（德国之声中文网）加拿大多伦多大学公民实验室（Citizen Lab）在18日发布的一份报告中指出，苹果在中国对涉及政治内容的词语进行审查，但其部分审查规则却渗透到了香港和台湾。

报告指，在中国，苹果公司对政治相关词语进行审查，当地顾客若希望在他们购买的苹果产品上镌刻「最高领导人」丶「人权」丶「达赖」丶「毛主席」等词，都不被中国的苹果网站核准，无法在网站的镌刻服务栏位提交这些词汇。

虽然苹果在中国对一部分政治相关词汇进行审查，但用户在台湾和香港的苹果公司网站上同样无法提交部分相关的关键字。公民实验室指出，有一部分内容审查超出苹果公司在香港当地所需承担的法律义务，台湾也没有特别针对政治内容审查的法律条文。公民实验室呼吁，该公司应发布一套准则解释为何以及如何对内容进行审核。

在报告中，公民实验室分析了苹果公司在中国丶香港丶台湾丶日本丶加拿大丶美国等六个地区对产品镌刻内容的关键词过滤情况，共发现1105条过滤规则。在中国的屏蔽量最大，有1045关键词被屏蔽，其次是香港的542个，然后是台湾的397个。

在台湾的苹果网站文字镌刻栏位上，输入「习近平」丶「李克强」丶「孙春兰」丶「法轮功」丶「外交部」丶「毛主席」等政治关键词时，都无法提交。不过，在中国和香港受到限制的「艾未未」丶「双普选」丶「新闻自由」在台湾则没有受到过滤，可以在台湾的苹果网站上做提交。

而在中国和香港两地的苹果网站的文字镌刻栏位里，若输入「雨伞革命」丶「香港民运」丶「双普选」丶「新闻自由」 丶「余杰」 丶「刘霞」丶 「艾未未」 都不被允许丶无法做出提交。在香港，与集体行动相关的词汇尤其受到过滤。

虽然《香港国安法》於去年生效，该法可能被用来强制要求实体和个人删除政治相关内容，但根据该市的《基本法》和《人权法案》，言论自由在该地区应受到法律保护。

是故意还是疏忽？

该份报告的共同作者Jeffrey Knockel在接受美国媒体Protocol采访时说，苹果公司将其在中国的审查制度套用在香港和台湾有两个可能的原因，一个是苹果公司故意这麽做希望讨好中国政府，另一个只是疏忽。

在公民实验室分享给Protocol的一封来自苹果公司的信中，苹果公司首席隐私官（Chief Privacy Officer ）霍瓦特（Jane Horvath）告诉公民实验室，苹果公司尽量不允许根据当地法规被认为是非法的镌刻请求。

「对很多公司来说，过滤（filtering）是他们在中国开展业务所必须承担的成本。」该报告的共同作者Lotus Ruan告诉Protocol，透过「审查」，这些公司想向中国政府表明他们已经做了一些事情。

呼吁苹果发布准则

公民实验室表示，苹果公司的公开文件中没有解释该公司如何获得或建立这些关键词列表，呼吁该公司应发布一套准则解释。

报告指：「苹果公司并不完全了解他们审查的内容，而且，与其说每个被审查的关键词都是经过深思熟虑的，不如说许多关键词似乎是不假思索地从其他来源转用的。」

报告也举例，在一个案例当中，苹果公司审查了十个姓「张」的中国人的名字，但其缘由并不明确，这些名字似乎是从与新浪的视频聊天室「新浪show」相关的一份过滤名单当中复制出来的。

（综合报导）

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