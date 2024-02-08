公民实验室：全球逾百家亲中宣传网站与中企有关

（德国之声中文网）根据位于多伦多的"公民实验室"(Citizen Lab)周三（2月7日）发布的一份研究报告，从2020年中期以来，在欧洲、亚洲和拉丁美洲的30多个国家出现了100多家散布亲中宣传的网站，内容部分来自当地新闻媒体，部分来自中国官方媒体。这些网站上充斥着攻击北京批评者的文章以及针对美国及其盟友的阴谋论，比如指责美国科学家"泄露"了COVID-19新冠病毒。

研究人员阿尔贝托·菲塔雷利 (Alberto Fittarelli) 表示，虽然迄今为止，这些宣传网站的曝光率可以忽略不计，但因其数量越来越多，并且使用当地语言，提供适应当地的资讯，当地媒体和目标受众无意间受影响的风险会增加。

公民实验室表示，这场始于2020年中期的网络宣传运动可以追溯到一家中国公关公司--深圳海脉云翔传媒有限公司，又名海脉。该公司没有回应路透社的置评请求，路透社也无法联系到其网站存档版本上列出的电话号码。中国驻华盛顿大使馆发言人在一份电子邮件声明中表示："原则上，将亲中内容和报道称为'假信息'，将反华内容和报道称为'真实信息'，是典型的偏见和双重标准。"

意大利和韩国出现越来越多假媒体网站

公民实验室举例称，参与亲中宣传活动的网站之一是"罗马日报"(Roma Journal)。该网站看起来完全像一家意大利当地新闻媒体。比如在头条新闻讨论意大利总理的政治前景、报道意大利北部省份的热气球节以及一场新书发布会。但点击其主页一角的"新闻稿"一栏，就可以看到一系列中国官方媒体的文章，主题包括中国对全球经济复苏的贡献以及推动技术创新等等。

公民实验室发现的网站上的很多内容都来自名为Times Newswire的新闻稿服务，网络安全公司Mandiant的分析师去年指出，该服务是针对美国受众进行宣传活动的主力之一。

据意大利《页报》（Il Foglio）报道，"罗马日报"在意大利根本没有合法注册为媒体。而在路透社披露后，"罗马日报"网站和Times Newswire的页面都无法再访问。

公民实验室是在韩国和意大利出现越来越多这些假媒体网站后开始进行深入调查的。韩国国家网络安全中心 (NCSC)去年11月的一份报告曝光了18 个与深圳海脉公司有关的网站。

中国的宣传行动加速扩张

网络安全公司SentinelOne的中国顾问达科塔·卡里 (Dakota Cary) 表示，虽然这类网站的流量低，但重要的是，资助这类宣传活动的人显然认为值得继续做，因此这种假媒体网站可能仍会持续冒出来。

世界各地有权势的人和政府试图操纵公众舆论的问题现在已越来越普遍，但跟踪此类活动的专家表示，中国、俄罗斯和伊朗是此类活动的最大来源。

社交媒体巨头Meta在去年11月的一份报告中表示，中国的宣传行动已增加并扩展到亚洲以外地区，是2020年以来"网络安全威胁格局中最显着的变化"。

（路透社等）

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