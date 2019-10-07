公民大会——将气候保护主导权还诸于民？

(德国之声中文网) 近来，全球52个国家的示威者走上街头，要求当局即刻采取根本措施应对气候危机。去年环保人士在英国成立了气候组织"反抗灭绝"（Extinction Rebellion）。这场国际公民运动的活动者堵塞了伦敦最大的交通干道，在英国议会下议院脱衣抗议，甘冒被捕风险参与活动，为地球的未来进行抗争。

该组织警告，气候危机将造成"物种大规模灭绝"以及"气候崩溃危机"。"反抗灭绝"提出三点主要诉求：他们希望各国政府宣布进入气候紧急状态；在2025年之前实现温室气体零排放，而非先前所设定的2050年。此外：人们应该自行组织公民运动并推动气候政策。

该组织成员琳达·多伊尔（Linda Doyle）认为，议会民主的代表受到游说者施压，不敢进行重大取舍，被证明无法肩负此类重大挑战。

"议会民主制基本上无法胜任，因为它建立于短暂的选举周期，促使其只能进行短期政治决策。" 多伊尔对德国之声表示："我们认为英国公民应有权坐下来理解情况，与其他人一同商议，决定如何应对这场危机。"

解决危机的办法

加拿大不列颠哥伦比亚省作为先驱，已在2004年采用这个模式。该省委托161名公民设计新选举系统。

目前在波兰和南澳大利亚州也存在公民大会，由其决定核废料的处置问题。在西班牙马德里以及位于比利时的德语区，公民大会已经成为民主制度的常设机构。在法国，公民大会属于所谓的"全国辩论"范畴，这是自黄背心运动后出现的一种公民对话形式。

其中最知名的当属爱尔兰公民大会。它打破了数十年的政治僵局，成功将堕胎和同性婚姻合法化。

多伊尔表示，知晓情况并且有充足思考时间的公民被随机选出后，"将如同反抗灭绝的所有成员般，感受到事情的急迫性"。"剩下要做的事情就是找到应对这个状况的最好途径。"

但事情并没有如此简单。即便爱尔兰在进行关于堕胎的辩论时，情况错综复杂且激烈，这个议题仍可被简化为是非题。但全面迈入无碳经济--至少由政策层面来看--又是另一个规模的挑战。

雄心壮志

爱尔兰公民大会也曾针对气候变迁展开讨论并决定了13项措施，其中包括以超过80%的压倒性多数通过提高赋税，以减少二氧化碳排量。该会花费两个周末进行讨论，最后将提议递交给一个议会委员会。委员会将其中一部分提案改写为气候行动计划，并于2019年夏季发布。

但多伊尔表示，"反抗灭绝"的雄心远大于爱尔兰公民大会"流于表面"的提议。

"反抗灭绝"的环保人士希望，未来的公民大会在关注交通、农业或居住等领域前，先深入探讨气候科学、环境议题及社会正义问题。此外他们还要求，大会以三分之二多数决通过的决定将对政府具有约束力。

但并非所有人都认同上述诉求。

英国爱丁堡政治学大学讲师埃斯科巴尔（Oliver Escobar）表示，公民大会必须与现有的民主机构共同合作，不能将其绕开。

他对德国之声表示："议会的职责是记录并审查公民大会的讨论结果，如同审查法案一般。"他还指出："这个审查和监督的系统是必要的。"

更激烈的提案

公民大会的遴选程序也同样棘手。要使大会真正具有代表性，必须考虑许多人口统计参数，例如年龄、性别、收入、教育水平和地理因素。斯科巴尔指出，大会的组成必须能反映社会各界观点，这样包括尚未发表意见的人群，以及适量的气候变化否定者。

斯科巴尔表示："这些人必须见证整个过程，之后还得作为发言人，向他们自己的利益群体阐述大会达成的决议。"

"反抗灭绝"当然希望能在整体意识形态范围内展开辩论，针对比当前的政治议程-例如2050年实现净零排放--更激烈的提议进行讨论。

多伊尔称，英国政府计划今年秋天召集一个全国气候变迁公民大会，为如何在2050年前达成净零排放的政治辩论进一步做铺垫。她认为，"这是对全球大量民众宣判死刑" 。

多伊尔也担忧，英国的公民大会不会针对英国可以采取的重大措施进行商议。

"塑料吸管、塑料袋及搭乘飞机是值得思考的重要议题。"但她也表示，我们真的需要政府层面的对策，例如禁止水力压裂、终止对化石燃料的补贴以及对最大宗排放实施制裁。

建立人民与议会的桥梁

在全球气候抗议活动的参与者眼中，不再浪费纳税人的金钱开采或燃烧化石燃料，此类诉求听起来是轻而易举之事，但迄今尚未有任何欧洲政府认真考虑删除这笔开销。

倡议者认为，公民大会可以填补人民和议会之间的空隙。

"想要达成目标，在街头强势发起活动还不足够。" 埃斯科巴尔指出："还需要能联系街头民众与各机构的一种机制。"

在威斯特敏斯特大学教建筑学的威尔金森（Camilla Wilkinson）今年夏季曾在伦敦参加公民大会。他们共同向卡姆登区市府提出了地方气候保护提案。

威尔金森对德国之声表示，与会者兴致勃勃地希望推动实现清洁及绿化的卡姆登区。但在商议的过程中，他们更能敏锐辨识出政治陷阱的存在。"需要耗费庞大资金才能维持现状，这令人难以理解。"

艰难决策任务

或许这也是这种政治模式的最大优势-被遴选官员获得强大授权，以作出艰难决定。

"堕胎和气候变迁等是政治家不愿意真正触碰的议题。"爱尔兰公民大会的气候保护议题专家小组成员托尔尼（Diarmuid Torney）如是说。"因此他们将议题抛给公民大会，由其起草一系列建议，让政治家能进行政治决策。"

托尔尼表示，爱尔兰在气候保护上一直相对落后，在其公民大会的推动下，气候议题成功获得议会重视。

虽然他承认公民大会的回旋余地有限，但在第一次大会召开后的两年内，许多事情都发生转变。托尔尼说，如今对公众、政治家和同他一样的研究人员而言，紧迫感比以往更加强烈。

"政府间气候变化专门委员会（IPCC）去年秋天发布了《全球升温1.5度C特别报告》。两年前反抗灭绝组织还不存在。"托尔尼说："如今再探讨气候保护，我们会有不同思路。"