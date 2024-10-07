公投过关 哈萨克斯坦将建首座核电站

哈萨克斯坦建设该国首座核电站的计划，在为此举行的公投中获得多数支持。中国和俄罗斯都在参与计划中新的核电站的竞标。

（德国之声中文网）位于中亚的哈萨克斯坦是世界最大的铀矿生产国，并拥有丰富的油气储量，但长期以来却受到能源短缺的困扰。

该国选举委员会周一宣布，在周日（10月6日）举行的全民公投中，超过71%的投票者支持建造核电站。投票率为63.66%。

这个拥有2000万人口的哈萨克斯坦主要依靠燃煤电厂来满足电力需求，其次是水力发电和其它可再生能源。哈萨克斯坦需要进口电力，其中大部分来自俄罗斯。

中国、法国、俄罗斯和韩国参与了新电站的竞标，该电站将建在巴尔喀什湖畔。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫说，该核电站将是 “哈萨克斯坦独立以来最大的项目”。托卡耶夫周日表示，他倾向于 “由全球拥有尖端技术的公司组成的国际财团”承建该项目。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫（中）称核电站是该国独立以来最大的建设项目 图像来源: Turar Kazangapov/REUTERS

曾是苏联核试验场

在公投准备过程中，赞成派阵营一直占据主导地位，而担心可能发生意外的反对者要发出自己的声音则遇到阻碍。据当地私营媒体报道，公投前几周有数十人被捕。



核能在哈萨克斯坦也是一个敏感问题。1949年至1989年期间，苏联在今哈萨克斯坦境内进行了约 450 次核试验，使150万人受到辐射影响。



新的核电站将建在中亚第二大湖巴尔喀什湖畔草原上部分被废弃的村庄乌尔肯（Ulken）附近。 一些当地人希望该项目能带来就业，而另一些人则对项目对湖水质量的影响表示担忧。



为了提高投票率，当局允许未在选民名单上登记的人参加投票。公投当天，各大城市的公共汽车免费通行，以方便人们前往投票站。

总统托卡耶夫在投票前说："全民公决本身进一步证明了哈萨克斯坦在过去五年中发生的巨大变化，是国家倾听民众这一新理念的明确体现。”



（法新社）

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