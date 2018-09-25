公投一周年： 巴塞罗那大游行呼吁独立

（德国之声中文网）加泰罗尼亚独立公投被禁一年之后，大约18万人在巴塞罗那举行示威集会，要求加泰罗尼亚独立建国。周一晚间，集会结束后，部分激进的独派人士曾制造骚乱。而在巴塞罗那以北的基罗那市，数百名独派人士一度占领高铁路轨，并封锁了数条公路。加泰罗尼亚自治政府领导人托拉（Quim Torra）对上述行动表示赞赏，称这是一种"施压手段"。

周一晚间21点后，示威者冲破了巴塞罗那地方议院前的封锁线。一些蒙面者用垃圾桶设置路障，并向地方警察投掷石块。加泰罗尼亚自治政府主席托拉出现在巴塞罗那示威现场时，示威者一片嘘声。他们指责托拉面对西班牙中央政府过于软弱。

而在此前，铁路运营商表示，数百名大多数蒙面的示威者占领了基罗纳火车站的高铁路轨。而电视台报道称，示威者还在巴塞罗那等城市占领了一些交通要道，其中包括巴塞罗那通往瓦伦西亚和马德里的高速公路。此外，在基罗纳市，示威者以独立运动的旗帜换下了西班牙国旗。

本次示威活动是由"保护独立委员会"（CDR）发起的。该委员会下属一个小组通过推特发表声明称："一年前，我们宣告成立共和国，现在我们要将口号付诸行动。"

本身也是加泰罗尼亚人的西班牙外相尤素朴·博雷列（Josep Borrell）对地方自治政府主席托拉发出警告说，维护公共秩序是地方政府的职责。而托拉本人则在加泰罗尼亚北部小城（Sant Julià de Ramis）发表演说称："一切都始于去年的十月一日，一切也都是去年十月一日引发的。"他身后的白色旗帜上写着："不能忘记，不能原谅。"

在巴塞罗那，数百名大学生走上街头，要求官方承认去年全民公投的结果。而早在上周六，巴塞罗那市内就曾发生过激进独派人士同警方的冲突。事件中有24人受伤，警方宣称逮捕了6个人。

历史悠久的加泰罗尼亚独立运动去年一度激化。尽管马德里政府宣布公投违法，并出动大量警力，但去年十月一日的公投仍得以如期举行。公投结果显示多数人支持加泰罗尼亚独立建国，不过，投票率并不高。警方在投票站动用暴力手段的画面当时传遍了世界。

2017年10月1日公投当日有人被警方打伤

去年10月27日，加泰罗尼亚议会单方面宣布独立，而当时以保守派首相马里亚诺·拉霍伊（Mariano Rajoy）为首的西班牙政府则解散了加泰罗尼亚地方政府。数名独立运动支持者被冠以"叛乱"罪名逮捕，而地方政府主席卡莱斯·普伊格蒙特（Carles Puigdemont ）及数名内阁成员则逃往国外。

今年六月，以桑切斯（Pedro Sánchez）为首的工人社会党开始执掌马德里中央政府。新政府发言人伊萨贝尔·策拉（ Isabel Celáa）在公投一周年之际表示，没有什么值得庆祝和纪念的事情。公投是违法的，因此其结果也是无效的。这位发言人还敦促加泰罗尼地方政府主席托拉不要使用"过激言论"，毕竟中央政府已经开始了同地方政府的对话。不过，与此同时，策拉也表示，去年公投期间动用大量警力是个错误。

目前，独立派阵营内部在今后如何行动的问题上也产生了分歧。激进派团体如"保卫独立委员会"以及极左派团体CUP都指责以托拉为首的地方政府面对中央政府采取了犹豫不决的立场。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 古迹众多 加泰罗尼亚早期是腓尼基、伊特拉斯坎、后来是希腊人在此定居。希腊人主要定居在Rosas和Ampurias一带（见图）。后来罗马人继续在这里扩建居住区和基础设施。公元507年加泰罗尼亚被西哥特人征服之前，这里一直是罗马帝国的一部分。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 伯爵领地与独立 公元711年加泰罗尼亚被阿拉伯人占领。公元732年查理曼大帝在图尔战役中取胜，阻止阿拉伯人继续挺进。公元759年，加泰罗尼亚北部再次成为基督徒的地盘。1137年，加泰罗尼亚与阿拉贡合并。到了13世纪和14世纪早期，阿拉贡王朝统治了地中海西部地区，并占领了马略卡和巴伦西亚。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 从自治到争夺王位的战争 13世纪，加泰罗尼亚成立了自治管理机构。1476年阿拉贡王国与卡斯蒂利亚王国合并之后，争夺王位的战争一直持续到1714年结束。在此期间阿拉贡王国维护了其自治地位，只是在1460-1659年期间因发生叛乱而一度中断。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 自治失败纪念日 1714年9月11日，西班牙国王腓力五世占领巴塞罗那之后解散了加泰罗尼亚管理机构，从而结束了地区自治。从那时起，当地每年都会在这一天举行纪念活动。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 首个共和国时期的联邦制建议 1873年2月10日阿玛迪奥一世（Amadeo I）退位之后，西班牙有史以来的第一个共和国宣告成立。但是不到一年共和国便夭折。共和政体的追随者出现分裂，一部分人主张实行中央集权制的共和政体，另一部分人则支持建立联邦制。这幅图是联邦制的支持者，短命的西班牙共和国5位总统之一的弗朗西斯科·皮·马加尔总统（Francisco Pi i Maragall）。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 19世纪的失败尝试 加泰罗尼亚人试图在西班牙共和国内成立一个自己的国家，从而加剧了共和党人之间的意见分歧。1874年西班牙复辟君主制，图中的阿方索十二世登基，开始了对西班牙的统治。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 加泰罗尼亚共和党人 1923年至1930年间，普里莫·德里维拉将军（Primo de Rivera）在国王阿方索十三世以及军队和神职人员的支持下建立了独裁政权。加泰罗尼亚成为反对派和抵抗力量的中心。独裁统治结束后，政治家Francesc Macià（见图）为加泰罗尼亚争取了重要的自治权利。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 弗朗哥获胜毁灭一切自由 在西班牙第二共和国时期，加泰罗尼亚议员们制定了自治条例，并于1932年获得西班牙议会的批准。然而弗朗哥将军在西班牙内战中（1936年-1939年）的胜利标志着西班牙第二个共和国的结束。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 丧失一切自由 弗朗哥政权（1939年-1975年）的上台意味着加泰罗尼亚民主自由的结束：所有政党遭到禁止和迫害，自治权利被取消，加泰罗尼亚语言和文化受到压制。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 恢复自治的新条例 西班牙结束独裁统治举行了首次自由选举之后，1977年临时恢复了“加泰罗尼亚自治政府”。在1978年西班牙民主宪法的基础上，加泰罗尼亚在1979年获得了新的自治法条例。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 前加泰罗尼亚自治区主席齐奥尔迪·普约尔 弗朗哥时代结束后的首个自治条例承认加泰罗尼亚的独立性以及加泰罗尼亚拥有自己的语言。与1932年的自治条例相比，该条例扩大了加泰罗尼亚人在教育和文化领域的权利，但是对司法、财政管理和公共秩序领域的权利进行了限制。齐奥尔迪·普约尔（Jordi Pujol/见图）从1980年至2013年一直担任加泰罗尼亚自治区主席。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 增加自信心 近年来，加泰罗尼亚人要求独立的呼声高涨。 2006年，加泰罗尼亚获得了新的自治条例，其权限得以扩大。但是在保守的人民党提出诉讼之后，最高宪法法院又取缔了这一新的自治条例。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 首次尝试举行独立公投 加泰罗尼亚曾计划在2014年11月9日就举行独立公投。公投的第一个问题是“你希望加泰罗尼亚成为一个国家吗？”第二个问题是：“你希望这个国家独立吗？”然而举行公投的提案在宪法法院未获得通过。

加泰罗尼亚人追求独立的漫漫长路 两任主席 同出一辙 自2016年1月以来普里格迪蒙特（Carles Puigdemont）一直担任加泰罗尼亚自治政府的负责人。他继承了其前任阿图尔·马斯（Artur Mas）的分裂主义路线，并呼吁在2017年10月1日举行全民投票。西班牙总理马里亚诺·拉霍伊（Mariano Rajoy）认为公投违反宪法。



达扬/苗子（法新社、路透社）