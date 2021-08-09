公开讨论性侵让#MeToo再浮水面

（德国之声中文网）路透社注意到，周一（8月8日）和周二两天，中国微博上关于女性在职场面临的性骚扰以及陪酒等话题，带来最多的讨论，其浏览量超过5亿人次。

在目前同女权相关话题里，“谁来保护职业女性免受丑陋的饮酒文化影响？”和 “职场女性应如何防范性骚扰？”是最热门的关注点。

最近，中国警方拘留了加拿大华裔流行歌手吴亦凡，吴被指控向未成年女性灌酒并勾引她们。周一，阿里巴巴集团宣布解雇一名员工，原因是他被一名女员工指控性侵。

有关这两个话题的报导在中国互联网内到处都能读到，这意味着这两起事件没有受到中国审查的屏蔽。而多年来，性骚扰和性侵犯在中国很少被公开提及，2018年#MeToo运动传播到中国后，网上开始审查，官方为控制舆情，甚至逮捕了一些特别积极的活动人士。

北京外国语大学退休新闻学教授展江对路透社解释说，吴亦凡和阿里巴巴事件都算不上敏感事件。他具体分析认为，来自娱乐圈的吴亦凡并不牵扯到政治；而阿里巴巴目前正处于风暴的中心，构不成对官方利益的威胁，所以当局并不担心。

女权五姐妹被抓、#MeToo标签被删除

2015年的三八妇女节前夕，中国警方以“聚众扰乱公共秩序”和“寻衅滋事”的名义逮捕了5名女权活动人士。而她们的犯法行为不过是曾经组织过一次全国范围反对公交车上性骚扰的活动、组织过旨在反对家暴的女性穿“带血的婚纱”活动， 以及计划在2015年3月8日在3个城市发传单，反对公共交通工具上的性骚扰。

在巨大的国际压力下，一个月之后，她们5人获得释放。

2018年，微博上的#MeToo标签被删除。此前有数十人在该平台上发表了有关性骚扰的文字。

央视名嘴朱军被当年实习生周小弦状告性侵

《民法典》1010条奠定反性侵基础

2020年5月中国人大通过《民法典》被看作是反性侵道路上一个重要里程碑。该法典第1010条规定，“违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。”有专家认为，相较于《妇女权利保障法》、《女职工劳动保护特别条例》等，《民法典》1010条反性骚扰的规定在司法判决中实用性更强。

立法层面的改善并不等于女性的处境得到了实际改善，更不意味着中国女权人士不再经受打压。中国政府不能容忍在他们看来扰乱社会治安、威胁其权威的言论和活动。今年早些时候，十多个与女权主义相关的小组被关闭了微博豆瓣上的账号。

尽管如此，吴亦凡和阿里巴巴性骚扰事件引发了新一轮的集体关注，新的女权意识正在诞生。

一名位女性在微博上详细描述了就职滴滴出行时，在一次工作晚餐中被侵犯的情况。该微博也被疯传，有超过300万次的浏览量，数千条评论。

曾于2018年状告央视大牌主持人朱军性侵、从而再将#MeToo拉入人们视野的周小弦对路透社表示，人们的关注会产生积极影响，“它扩大了对女权的支持范围，推动了对性侵的讨论”。但周小弦自己同朱军的案子仍悬而未决。

（综合报道）

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