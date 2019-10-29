公开听证指责特朗普借“特殊渠道”调查拜登

（德国之声中文网）在弹劾特朗普总统调查程序中，美国国会周三（11月13日）开始公开听证。两位证人分别是现任美国驻乌克兰大使馆临时代办泰勒（William Taylor）和助理国务卿帮办肯特（George Kent）。泰勒是当着开启的摄像头进行陈述的第一位证人，涉及乌克兰丑闻，他的证词举足轻重。他的每一句话都从坐满议员的会议大厅直播出去。

他说，美国的乌克兰政策有两个平行的渠道，一个是常规渠道，另一个则"尤其不正规"，而后者特别聚焦对特朗普总统的政敌拜登造成伤害。

两位证人都强调了乌克兰军援的必要性。肯特说，他基本赞同这样的理念，即：美国不可过分要求别国参与调查或者追究刑事责任，尤其是，调查的对象是当权者的政敌，"因为这种选择性做法，无论对哪一个国家而言，都将破坏法治国家的根基。"

听证应澄清的问题是，特朗普是否向乌克兰政府施压，从而为自己的总统大选创造优势。

众议院情报委员会民主党籍主席希夫（ Adam Schiff）为本次公开听证会做了开场白："乌克兰丑闻调查不仅将决定特朗普总统的政治未来，同时也将决定美国总统制度的未来。……它将有助于帮助美国人民自行判断，他们的最高指挥官是否确有不当行为。"

听证会场

特朗普称之为“猎巫”

周三，听证从一开始就以直播的形式公开，不仅美国各大报纸以及在线平台，多家电视台也纷纷进行了无中断实况直播。美国媒体认为这样的阵势堪称"史上少有"。

但特朗普总统则有不同的观点。他在会晤到访的土耳其总统埃尔多安时说，他"太忙了"，无暇关注听证会，并称那是"猎巫"行动。

民主党目前正在为弹劾总统收集证据。过去数周里，国会已对多名证人进行了非公开听证，其中包括泰勒这样的外交官、一名国家安全委员会的乌克兰问题专家以及国务院和国防部的工作人员。

共和党则希望借助听证来达到阻止民主党的调查计划。众议院议员努涅斯（Devin Nunes）表示，民主党抛出的都是一些"荒诞指责"，他们伙同"腐败的媒体"，"悉心策划了"肮脏的活动，目的是否定2016年的总统选举结果。具体到泰勒和肯特时，他说，他们二人均被要求"联手上演一出戏"。

还有更多公开听证

本周五，前美国驻乌克兰大使约万诺维奇（Marie Yovanovitch）也将公开听证。此外，希夫宣布还安排了更多的公开听证会。

美国历史上还没有哪位总统被弹劾下台。目前，民主党在众议院拥有多数，能够开启旨在弹劾的调查程序，但程序最终结果如何，则由参议院决定。本届国会参议院中，共和党人占多数。

李鱼/凝炼（德新社、美联社、路透社）