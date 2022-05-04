 公开信风波再发酵：多位名人联署支持武器援乌 | 德国新闻 | DW | 05.05.2022

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德国新闻

公开信风波再发酵：多位名人联署支持武器援乌

一波未平，一波又起：上周末德国媒体人施瓦策等文化界人士联名发表公开信，呼吁总理肖尔茨慎重考虑对乌援助重型武器的决定；周二，另一封与之针锋相对、要求尽快将武器援助计划付诸实施的公开信也在媒体上发表，使相关争议进一步升温。

Deutschland Kassel | Jacob-Grimm-Preis Deutsche Sprache | Herta Müller

出生在罗马尼亚的德国女作家赫塔·米勒也参与了支持武器援助乌克兰的公开信联署

（德国之声中文网）在上周包括知名媒体人施瓦策（Alice Schwarzer）、演员艾丁格（Lars Eidinger）和喜剧脱口秀演员努尔（Dieter Nuhr）等文化界人士发表公开信，呼吁政府重新考虑向乌克兰输送重型武器之后，另一封与之针锋相对的公开信也浮出水面。

这封公开信呼吁总理肖尔茨通过输送重型武器向乌克兰提供支持。其发起人是前绿党政治家、媒体人福克斯（Ralf Fücks），参与联署者包括诺贝尔文学奖获得者赫塔·米勒（Herta Müller），钢琴家莱维特（Igor Levit）和土耳其后裔记者于切尔（Deniz Yücel）、施普林格出版社董事长多普弗纳（Mathias Döpfner）等50多人。

背景阅读：避免战争升级还是屈服于强权？一封公开信在德国引发争论

针锋相对

这封公开信在多家媒体得到了刊登和转载，信中呼吁肖尔茨“将联邦议院有关向乌提供武器的决议尽快付诸实施”，原因是“凡是希望通过谈判获得和平的人——而且这一和平绝不能等同于让乌克兰屈服于俄罗斯——那就必须要加强乌克兰的防卫能力，并且尽可能地削弱俄罗斯的战斗力”。

Deutschland Ralf Fücks

第二封公开信的发起人福克斯

这第二封公开信使得德国舆论界有关向乌克兰输送重型武器的讨论继续升温。针对之前那封反对武器援乌的公开信认为当前“在压力之下不断升级的扩大武装”会开启“具有灾难性后果的全球军备竞赛”的观点，这第二封公开信也加以了驳斥。

向莫斯科让步也无法阻止普京使用核武

第二封公开信的起草人认为，“阻止俄罗斯侵略战争的成功”是符合德国利益的，并且指出每一场战争“都存在升级的风险”，仅凭“向克里姆林宫让步”是不能阻止普京动用核武器的。因为这只会让俄罗斯有勇气去尝试“更多的军事冒险”。只有通过具有可信度的威慑才能抵御冲突升级为和冲突的危险。

与此同时，第一封公开信的签署人中已经出现了“反悔者”。作家朗格-穆勒（Katja Lange-Müller）在《南德意志报》发表的一篇客座文章中称自己参与之前那封公开信的联署是一个“错误”。“我担心俄罗斯侵略战争蔓延到我们身上，我仍然坚持这一观点。但是在这封公开信上签名的行为让我的良心受到了折磨。”她表示并不想要“自诩知道什么可以保护我们，帮助我们避免越来越深地卷入这场战争”。

除了德国之外，其它一些欧洲国家也在进行有关向乌克兰援助武器的争论。最新发表的这封公开信强调，“欧洲和整个西方世界坚定决心、保持团结”是至关重要的，德国绝不能“走特殊道路”。

（德新社、天主教新闻社、基督教通讯社）

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