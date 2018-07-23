公安紀委介入疫苗醜聞 长生生物董事长被捕

(德国之声中文网) 长春新区公安分局在官方微信上发布公告称，长生生物科技股份有限公司董事长高俊芳等4名公司高管7月23日下午15时被带至公安机关审查。

该公安分局声称依据吉林省食品药品监督管理局《涉嫌犯罪案件移送书》，对长春长生狂犬病疫苗涉嫌违法案件立案调查，并将主要涉案人带至公安机关依法审查。

吉林省纪委监委官方网站公告，启动对长春长生生物疫苗案件腐败问题调查追责。 该声明宣布工作有三: 一，反映该公司主要负责人的问题线索和信访举报进行梳理调度。二，对省市食药监部门相关责任人失职渎职问题问责。三，成立责任追究工作组，对长春长生改制、生产、经营过程中可能存在的腐败问题进行调查。

连习近平也出面

长春长生生物科技公司二度被爆出丑闻，引发中国公愤，乃至李克强出面重批，就连远在非洲访问的中国国家主席习近平，也亲上火线，要求严肃问责、依法从严处理。

国家药品监管局官方微博22日表示，已经查明，该公司编造生产记录和产品检验记录，随意变更工艺参数和设备，严重违反了《中华人民共和国药品管理法》《药品生产质量管理规范》有关规定，国家药监局已责令企业停止生产，收回药品GMP证书，召回尚未使用的狂犬病疫苗。国家药监局会同吉林省局已对企业立案调查，涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任。」

药监局表示:「已部署全国疫苗生产企业进行自查，确保企业按批准的工艺组织生产，严格遵守GMP生产规范。」也将组织对所有疫苗生产企业进行飞行检查。

中国官媒新华社的微博也发表微评，接连提出问句: 「能不能在最短的时间找到被接种的孩子并全面检查？对于疫苗可能造成的不良后果，相关部门有没有做好应对措施？长生生物还有哪些疫苗可能存在隐患，背后有无利益输送？」

新华社官方微博截图

破两万网民在该文下面留言回应，措辞激烈却未被删帖，还有上千点赞。比如，排名最前昵称「江湖觅道」的博客写道: 「长生生物，必须死！敢动孩子的人，罪不可赦！ 」获得4585点赞。

中国凤凰网报道，23日有消息称，长春长生生物的官方网站被黑客袭击，首页配一张孩童施打疫苗的照片，写道「不搞你，对不起祖国的花朵」。事后凤凰网记者尝试打开网页已经无法连接。

网民的不满也蔓延到美国驻华大使馆的官方微博。大使馆近日发帖虽主题没有直接提及疫苗问题，转贴了科札克大使的一句话:「促进人权从来就不依赖于联合国。 我们接下来的政策将继续直接点名侵犯人权的政府。 ​​​​」网民回应却围绕疫苗发泄。

罗法/李芊(综合报道)