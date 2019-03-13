公安「名將」入新疆 「績優」書記續維穩

(德国之声中文网) 根据新华社报导，中国全国政协主席汪洋于上个月视访新疆，并在探访时呼吁地方政府要贯彻习近平提出关于新疆工作的重要论述及治疆方略。 他强调维持社会稳定与长治久安是新疆工作总目标的精神实质。 他说: 「实现新疆工作总目标根本在于凝聚人心。 要完善维稳措施，保持对"三股势力"的高压态势，为经济社会发展和各族群众生产生活创造良好环境。 」

除了汪洋的探访令人注目外，不少媒体也注意到本次陪伴他访视的团队多了新面孔。 根据环球英文网的报导，原任中国中央统战部副部长的侍俊，在汪洋出访期间也以中央新疆工作协调小组办公室主任的身分陪同在侧。 不少研究新疆议题的学者认为这个新的人事安排，反映了中国政府治疆策略的方向。

长期研究新疆议题的澳大利亚学者雷国俊 (James Leibold) 告诉德国之声，中央新疆工作协调小组成立之时，原是为了判断新疆当地形势、研究政策并督促检查政策执行成效，而该小组在2008年时原是隶属于国家民族事务委员会下。 然而，习近平上任后，将该小组转移到中央统战部旗下。 他认为这代表中国政府将管理新疆事务的职权从政府转移到党中央。

他说: 「这样的职权转移，让中国共产党中央能直接掌管新疆的相关事务。 而根据党中央指派官员过往的背景，能推测出中国政府新疆政策的方向。 」

侍俊在出任中央新疆工作协调小组办公室主任之前，曾任四川省的公安厅厅长与中央政法委副秘书长。 他在2017年5月转任公安部副部长，并在2018年9月成为中国近20年来首位从公安系统转任中国统战部副部长的官员。

雷国俊表示，中国政府指派侍俊负责新疆事务，代表北京希望借重于他在公共安全领域的经验，在新疆地区建立有系统的维稳制度。 他说: 「侍俊的职务调派显示，曾在中国境内执行过维稳任务的官员，有机会因为相关经历，在中国共产党的组织架构内，快速晋升至高阶官位。 」

此外，香港南华早报上周也报导，为了让新疆保持稳定，原先外传可能高升至中央政府的中共新疆自治区党委书记陈全国，应该会留在他目前的职位。 该报导引述消息人士的分析，表示中国政府目前因新疆再教育营遭到外界批评的氛圍下，不太可能在新疆进行高层级的人士调度。

该消息人士说: 「维稳是目前新疆地区的首要目标，而经济发展则是次要目标。 除非中国政府决定重新检视新疆政策，否则这样的政策顺序短期内不会改变。 」