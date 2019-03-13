 公安「名將」入新疆 「績優」書記續維穩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

公安「名將」入新疆 「績優」書記續維穩

中国官媒近期大幅度报导中国官员探访新疆的行程，而其中也包含一些人事上的调度。 专门研究新疆议题的澳大利亚学者雷国俊告诉德国之声，他认为近期的人事异动显示中国政府的新疆政策将继续以维稳为前提发展。

Chinas Vizepremier Wang Yang (Getty Images/Lintao Zhang)

中国官媒近期大幅度报导中国官员探访新疆的行程，而其中也包含一些人事上的调度。 专门研究新疆议题的澳大利亚学者雷国俊告诉德国之声，他认为近期的人事异动显示中国政府的新疆政策将继续以维稳为前提发展。

(德国之声中文网) 根据新华社报导，中国全国政协主席汪洋于上个月视访新疆，并在探访时呼吁地方政府要贯彻习近平提出关于新疆工作的重要论述及治疆方略。 他强调维持社会稳定与长治久安是新疆工作总目标的精神实质。 他说: 「实现新疆工作总目标根本在于凝聚人心。 要完善维稳措施，保持对"三股势力"的高压态势，为经济社会发展和各族群众生产生活创造良好环境。 」

除了汪洋的探访令人注目外，不少媒体也注意到本次陪伴他访视的团队多了新面孔。 根据环球英文网的报导，原任中国中央统战部副部长的侍俊，在汪洋出访期间也以中央新疆工作协调小组办公室主任的身分陪同在侧。 不少研究新疆议题的学者认为这个新的人事安排，反映了中国政府治疆策略的方向。

长期研究新疆议题的澳大利亚学者雷国俊 (James Leibold) 告诉德国之声，中央新疆工作协调小组成立之时，原是为了判断新疆当地形势、研究政策并督促检查政策执行成效，而该小组在2008年时原是隶属于国家民族事务委员会下。 然而，习近平上任后，将该小组转移到中央统战部旗下。 他认为这代表中国政府将管理新疆事务的职权从政府转移到党中央。

他说: 「这样的职权转移，让中国共产党中央能直接掌管新疆的相关事务。 而根据党中央指派官员过往的背景，能推测出中国政府新疆政策的方向。 」

侍俊在出任中央新疆工作协调小组办公室主任之前，曾任四川省的公安厅厅长与中央政法委副秘书长。 他在2017年5月转任公安部副部长，并在2018年9月成为中国近20年来首位从公安系统转任中国统战部副部长的官员。

Chen Quanguo (picture-alliance/AP Photo/Ng Han Guan)

香港南华早报上周也报导，为了让新疆保持稳定，原先外传可能高升至中央政府的中共新疆自治区党委书记陈全国，应该会留在他目前的职位。

雷国俊表示，中国政府指派侍俊负责新疆事务，代表北京希望借重于他在公共安全领域的经验，在新疆地区建立有系统的维稳制度。 他说: 「侍俊的职务调派显示，曾在中国境内执行过维稳任务的官员，有机会因为相关经历，在中国共产党的组织架构内，快速晋升至高阶官位。 」

此外，香港南华早报上周也报导，为了让新疆保持稳定，原先外传可能高升至中央政府的中共新疆自治区党委书记陈全国，应该会留在他目前的职位。 该报导引述消息人士的分析，表示中国政府目前因新疆再教育营遭到外界批评的氛圍下，不太可能在新疆进行高层级的人士调度。

该消息人士说: 「维稳是目前新疆地区的首要目标，而经济发展则是次要目标。 除非中国政府决定重新检视新疆政策，否则这样的政策顺序短期内不会改变。 」

 

 

DW.COM

专家：维吾尔民族与文化受到严重威胁

柏林墨卡托中国研究中心专家古思亭在接受德新社采访时表示，北京建立"再教育营"的目的是阻止维吾尔人的自治诉求。她也阐述了为什么一些国家对新疆的穆斯林处境闭口不言。 (28.03.2019)  

专访：哈萨克斯坦新总统如何面对中国？

纳扎尔巴耶夫的突然辞职可能给中国与哈萨克斯坦之间的关系带来变数。德国中亚问题专家施密茨（Andrea Schmitz）认为，北京在新疆拘押哈萨克族人的做法可能会在哈萨克斯坦总统选战中引发激烈争议。 (21.03.2019)  

相关内容

China Anwendung von Zwangsarbeit an Muslimischen Gefangenen

关闭再教育营有谱?中国官员:待时机成熟可考虑 13.03.2019

中国新疆代表团周二在两会举行会议。 新疆自治区主席雪克来提·扎克尔除了反驳国际社会对再教育营的批评之外，也形容新疆的「职业培训」设施跟「寄宿学校」一样，而非外界所传的再教育营。

China Uiguren

美斥中國迫害穆斯林﹕1930年以來最嚴重 14.03.2019

伊斯兰合作组织举行外长会议，其中公开表彰中国对其穆斯林社群的照顾。对此，美政府批评穆斯林国家未针对新疆议题谴责中国。此外，美国务院发布年度人权报告，严厉斥责中国对穆斯林的迫害。而北京则回击称华盛顿“充满意识形态偏见”。

Kadyrbek Nurlanuly

新疆再教育营威胁哈萨克公民 家属哭诉有去无回 07.03.2019

就在国际社会持续要求中国开放外界参访新疆之际，三名哈萨克公民向德国之声表示，他们仍有多名家属被关押在中国再教育营内。 其中，数名年迈哈萨克人有受虐的现象。

广告

评论分析

Hong Kong Proteste gegen neue Gesetze (Reuters/T. Siu)

专访：林荣基的「最后一次游行」

香港立法会将即在本周首读备受争议的《逃犯条例》，过万人在首读前夕（3月31日）上街反对，铜锣湾书店店长林荣基也是其中一人。他日前接受德国之声专访时表示，这很可能是他最后一次现身游行队伍，感叹这个条例迫使他成为香港首批「政治难民」。  