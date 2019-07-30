公务员聚集遮打花园 四万人雨中吶喊

（德国之声中文网）香港「反送中」示威者周五（8月2日）晚上在遮打花园号召公务员集会，将近四万人到场，呼吁成立独立调查委员会，外围的遮打道、附近天桥也都站满人。 虽然天空下着雨，却也浇不熄民众的参与度。

德国之声记者在现场采访到了现任公务员。 她要求隐匿姓名与面貌，说她对政府的处理手法很失望：「跟我认识的九十年代香港，公正、公开、依法的处事手法有很大分别。 到了这个时候，如果还不把握机会站出来，就好像连最后发声的机会都没有。 」

另一名接受采访的退休公务员梁先生则说，公务员是政府的手脚，现在就连公务员都发声，代表政府的政策已经非常有问题。 「只不过在工作上无法发声，但下班后我们都是香港人，凭着良心去说话，觉得政府做得不对。 」

这天晚上的集会也邀请到前任公务员事务局局长王永平压轴上台发言。 他在台上说，「政治中立」受到太多片面的解释：「公务员应向体制、和维护核心价值的社会与市民忠诚，而不是效忠特首。 」作为曾经撰写公务员守则的人，他说，守则第一条要求公务员坚守法治，如果长官违反法治，公务员有责任指出。

至于前政务司司长陈方安生，则在大会中指出，一队优秀、高效、高士气、中立的公务员团队，需要特首及管治团队体恤民情，保护公义才能够管治香港。 陈太又说，公务员事务局昨日发出的电邮带恐吓成分，她感激公务员有良知及道德勇气，响应市民诉求。 陈方安生并要求成立独立调查委员会，指出无真相就不能弥补社会撕裂。 她认为有优秀的公务员及香港市民一同追求自由民主，要求政府回应，对香港未来有很大希望。

此外，發起人之一颜武周强调，此次集会与星期一罢工无关。 他也强调集会没有违反政治中立原则，公务员不需要担心被政府「秋后算账」。

颜武周在台上说，公务员一直以来被卷标为「离地」、沉默的一群，但人性光辉会在面对困难和抉择呈现，他说，作为公务员，前途可以牺牲，但香港人的前途不能牺牲，希望公务员坚守信念，本整着良知，与民同行。

罗法/李芊（综合报导）