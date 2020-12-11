 公关危机下 华为法德边界设厂 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.12.2020

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时政风云

公关危机下 华为法德边界设厂

美国持续指控华为有国安风险，媒体也爆料华为涉及侵害维族人权，接连事件使得这间中国电信巨头深陷公关危机。

Frankreich I Huawei Hauptsitz in Paris

美国不断指控华为设备会被用来窃取使用者的资料，危害国家安全，要求盟友不要使用。

DW.COM

据德国《世界报》周日版报道，华为慕尼黑研究所的一个研发团队指称，该团队的一名负责人曾于2019年3月要求成员探寻竞争对手思科公司的一款重要软件，并以未经授权的形式模仿。

2018世足赛冠军队球星格里兹曼决定与华为划清界限。他怀疑华为协助开发侵害新疆维族人权的软件。

英国政府在有关新电信立法的辩论之前宣布，英国的电信公司从2021年9月开始，不得安装新的华为5G设备。对于腹背受敌的华为来说，这是又一个坏消息。

在英国和法国对中国公司采取事实上的禁令后，意大利和德国等欧洲国家正在讨论是否允许华为参与5G网络建设。而美国持续施压的态度则引起葡萄牙的不满。

与欧洲其他国家一样，法国也在为其下一代5G移动市场奠定基础，而法国正处于两个全球超级大国之间日益严重的政治风暴中。虽然法国表面上说不会排除华为，实际上却祭出类似淘汰华为的措施。

(德国之声中文网) 根据挪威网路新闻媒体Nettavisen，挪威滑雪名将约豪格(Therese Johaug)因为与华为合作招致批评，在12月18传出解除合作关系。

华为宣布，这个决定立即生效，主要是希望约豪格能「集中精力做一个世界上最好的越野滑雪者」。

约豪格的经纪人恩斯特 (Jørn Ernst)则表示感谢华为愿意让约豪格全神贯注于体育事业，但他并没有对事件做进一步评论。

12月10日法国球星格里兹曼 (Antoine Griezmann)才因为强烈怀疑华为协助开发侵害维族人权的「维吾尔族警报」软体，宣布终止与华为合作

更早之前在8月，瑞典当红流行歌手莱森 (Zara Larsson)，也以「不支持中国正在做的事」为由解除与华为的合约。

美国持续指控其华为5G设备有间谍风险，表示北京可以通过其设备来窥探语音和数据流量。华为也被指控协助北京监控维吾尔族穆斯林。

虽然华为反驳这些指控不实，但包括法国在内的越来越多的国家已经限制甚至直接禁止华为设备，但这没有阻止华为在欧洲发展的决心。

华为周四 (12月17日)表示，将在法国开设手机网络设备制造厂，这是华为首次在海外设立此类工厂。

根据法新社，华为估计将投资至少2亿欧元（约2.45亿美元）。这个位于法国东部城镇布鲁马特的工厂开始运转后，初期将创造300个工作岗位，目标是每年为欧洲市场生产10亿欧元的设备。

这个工厂设在法德边境，该公司在一份声明中说：「随着这个工厂建在欧洲的十字路口，华为将加强在欧洲大陆本已丰富的业务：23个研发中心、100多所合作大学、3100多家供应商和一条有效的供应链。」

Norwegen Oslo Therese Johaug

在华盛顿邮报传出华为涉及开发侵害维族人权的软体之后，与华为有合作关系的挪威滑雪运动员约豪格受到舆论指责。随后双方表示结束合作关系。

邹宗翰/张慈 (法新社等)

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