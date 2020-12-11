公关危机下 华为法德边界设厂

(德国之声中文网) 根据挪威网路新闻媒体Nettavisen，挪威滑雪名将约豪格(Therese Johaug)因为与华为合作招致批评，在12月18传出解除合作关系。

华为宣布，这个决定立即生效，主要是希望约豪格能「集中精力做一个世界上最好的越野滑雪者」。

约豪格的经纪人恩斯特 (Jørn Ernst)则表示感谢华为愿意让约豪格全神贯注于体育事业，但他并没有对事件做进一步评论。

12月10日法国球星格里兹曼 (Antoine Griezmann)才因为强烈怀疑华为协助开发侵害维族人权的「维吾尔族警报」软体，宣布终止与华为合作。

更早之前在8月，瑞典当红流行歌手莱森 (Zara Larsson)，也以「不支持中国正在做的事」为由解除与华为的合约。

美国持续指控其华为5G设备有间谍风险，表示北京可以通过其设备来窥探语音和数据流量。华为也被指控协助北京监控维吾尔族穆斯林。

虽然华为反驳这些指控不实，但包括法国在内的越来越多的国家已经限制甚至直接禁止华为设备，但这没有阻止华为在欧洲发展的决心。

华为周四 (12月17日)表示，将在法国开设手机网络设备制造厂，这是华为首次在海外设立此类工厂。

根据法新社，华为估计将投资至少2亿欧元（约2.45亿美元）。这个位于法国东部城镇布鲁马特的工厂开始运转后，初期将创造300个工作岗位，目标是每年为欧洲市场生产10亿欧元的设备。

这个工厂设在法德边境，该公司在一份声明中说：「随着这个工厂建在欧洲的十字路口，华为将加强在欧洲大陆本已丰富的业务：23个研发中心、100多所合作大学、3100多家供应商和一条有效的供应链。」

邹宗翰/张慈 (法新社等)

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