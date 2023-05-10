公共圖書館撤書挨批 特首：借書須符香港利益

（德國之聲中文網）多家港媒近日報導，香港公共圖書館將大批涉及政治議題的書籍下架，其中包括偏重學術、屬於歷史文獻類的作品；部分政治或爭議人物所著作的作品，如回憶錄、遊記、言情小說等，即便內容本身並不敏感，亦遭抽出。

「任何一個在香港愛書之人，都會問為何。」香港中文大學歷史系客座副教授、港府檔案處前處長朱福強告訴香港《明報》。該報週二（5月16日）報導，朱福強認為，各國都會對書籍上架有所限制，但香港政府現時不論內容、把個別作者有作品全下架，是「過了少少火位」。

朱福強補充，每個地方均有其法例，他並不反對禁止部分書籍在圖書館架上公開借閱，但認為當局應清晰交代準則，例如個別書籍因什麼法例條文下架、如何處理下架書刊等，「下了架是否代表要消滅它？政府是否都要解一解釋？」

香港《明報》週一（15日）發布調查報導稱，自2020年底以來，至少有195項涉及政治題材或人物的錄像作品和書籍遭下架。錄像作品多涉及「文革、革命、民主、六四」等關鍵字，而書籍大多是泛民主派人士的作品；此外，在《明報》13日宣布停刊政治漫畫家尊子的專欄之後，隨即發現香港公共圖書館也迅速將尊子的著作全數下架。

對於外界批評，香港特首李家超16日向媒體公開表示：「這些（遭下架的）書，人們可以在私營書店購買。如果他們想買，就買得到。」然而，他強調公共圖書館需要「確保沒有違反香港的任何法律」，其中包括版權條例，以及傳播「不符合香港利益的信息」。

15日，負責管理公共圖書的香港康文署也回應道，官方本就會「不時檢視及註銷不符合館藏發展的書籍」；涉嫌違反國家安全或香港法律的書，都會立即下架以作檢視。

針對下架準則未明的說法，香港保安局長鄧炳強也僅稱「康文署有自己的政策」，並表示香港的言論自由受《基本法》和國安法保障，但當局若懷疑某書籍涉嫌違反《港區國安法》，警方會視個別情况展開調查。

現代版焚書？

在《明報》揭露書籍下架的消息之後，多家媒體亦跟進報導。《香港01》16日指出，公共圖書館網站已搜尋不到香港政治學者馬嶽、沈旭暉、許寶強、方志恒等人的作品；DW同日下午2時嘗試搜尋，頁面僅顯示「沒有符合的檢索結果」。

《自由亞洲電台》也比對了香港在2009年公布的「六四事件」館藏清單，發現逾百本書籍已被下架，只剩下3本英文書，包含英國華裔作家馬健的《北京植物人》（Beijing coma）。

16日，《明報》發表一篇社論指出，一些香港元老級政治人物的回憶錄及著作，包括已故前支聯會主席司徒華的《大江東去》亦遭下架。儘管圖書館職員表示，書架上不見《大江東去》，是因為「國安法相關書籍正在檢視中，暫時未能外借」。

社論寫道，《大江東去》一書，看不到任何涉及分裂國家、顛覆政府或煽動危害國安的元素，倘若當局僅因為作者的政治背景，就「有殺錯無放過」，將明顯沒有涉及國安問題的書籍也一律下架檢視，「實屬反應過度，全無必要」。一名網友則在文章評論處留言：「又一次現代版焚書。」

學者：影響香港聲譽

其他內容相對軟性卻也遭下架的作品，包括民主黨前立法會議員鄺俊宇的言情小說《有一種幸福叫守護》、資深傳媒人區家麟的2本遊記《潮池》與《他他巴》、以及前立法會議員兼資深律師吳靄儀對金庸武俠小說的相關評論。

15日，區家麟在臉書寫道，他並不驚訝其遊記在公共圖書館「消失了」；對於「一個缺乏制衡的政府，你能有什麼期望」。

區家麟說，這2本遭下架的書籍出版於10多年前，「內容純粹關於旅行見聞」，其中最「政治化」的部分，也許是《他他巴》中提及關於「全球貧窮懸殊」或「津巴布韋民主倒退」；至於《潮池》，則是談闖蕩、遊歷、讀書。

他在貼文寫道：「為何容不下？什麼準則？不言而喻，不告自知，亦不需理喻。什麼時候舉行焚書儀式或堆填大典，記住通知大家，你們豎立人類文明新台階，歷史會記錄你們的功績，全世界都會說好香港故事。」

《南華早報》15日報導，著作也遭下架的香港政治學者馬嶽表示，繼續撤書將會影響香港的聲譽，「在過去幾十年裡，香港一直以自由獲取信息聞名。當局目前的舉動，是否與他們自己所說『講好香港故事』的目標抵觸？」

自2020年《香港國安法》通過以來，內容審查日益收緊。香港審計署今年4月發表有關圖書館管理的報告，要求康文署加強檢視圖書館資料。2021年起，康文署開始執行檢視，審核顯然不利國家安全的書籍，將從館藏中移除。

香港中文大學政治與行政學系副教授周保松15日亦在臉書上發文，引述《聯合國教科文組織公共圖書館宣言》指出，「藏書與服務均不應受任何形式的思想、政治或宗教審查，也不應受商業的壓力」。

他批評道：「你們是否知道，你們正在一手摧毀香港公共圖書館辛苦建立的數十年基業，並令香港人，尤其年輕一代，從此無書可讀，無史可鑒」？

（綜合報導）

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