公主去哪儿了？迪拜光鲜外表下的黑幕

（德国之声中文网）迪拜酋长、同时也是阿联酋副总统兼首相的谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆 （ Mohammed bin Rashid al-Maktum）一直希望将迪拜从一个四处荒漠、完全依赖石油出口的落后国家，打造成富庶新潮、对外国投资者和游客具有吸引力的国家。上周，阿联酋刚刚将一枚探测器送入火星轨道，引起全世界的关注。

然而，火星使命成功仅仅数天之后，现在71岁的穆罕默德酋长就成了一起丑闻的主角。他的女儿娜提法公主（Prinzessin Latifa bint Mohammed al-Maktum ）的命运引起了联合国、各国政界人士以及人权组织的关注。

穆罕默德酋长（Muhammad bin Raschid Al Maktum）

娜提法公主是穆罕默德酋长三十多名子女中的一员。2018年三月，娜提法公主曾试图驾帆船逃亡印度，但不幸半路被截回，从此开始了名副其实的“笼中金丝鸟”生活。前不久，“解救娜提法”运动的发起人约海能（ Tiina Jauhiainen）和海格（ David Haigh)披露了一段反映娜提法公主禁锢生活的视频，截至此时，娜提法已从公众视野消失长达六个月之久。

约海能对德国之声表示：“我们已经失去了同她的联系，但我们确信，她还活着。”芬兰籍健身教练约海能自称是娜提法公主最要好的闺蜜。目前，约海能希望美国总统拜登能够亲自出面关注娜提法公主的命运。此前不久，拜登就曾发挥影响力，促成了沙特阿拉伯人权积极分子哈塔鲁（Ludschain al-Hathlul ）重获自由。

海格则是娜提法公主的律师，同时也是人权组织“关押国际”的工作人员，总部设在英国的这一非官方组织在全球范围内为难民提供法律咨询。海格呼吁阿联酋总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 （Khalifa bin Zayid al-Nahyan）及其王储穆哈木德苏丹（ Mohammed bin Zayed bin Sultan al-Nahyan）督促穆罕默德酋长立即释放其遭到关押的女儿。海格说：“父母滥权以及践踏人权的行为必须终止，因为这类行为有损阿联酋的国际形象，并引起全世界强烈不满。”

大赦国际在赫尔辛基组织呼吁释放娜提法公主的抗议活动

这已经是第二名失踪的公主

大赦国际、人权观察、联合国以及众多政治家们对营救娜提法公主的行动表示声援，并敦促穆罕默德酋长拿出娜提法公主仍在人世的证据。

人权观察海湾地区专家扎亚丁（Hiba Zayadin)指出，娜提法公主的姐姐莎姆萨公主“2000年在剑桥街头遭公然绑架之后，也一直下落不明。” 2019年，伦敦最高法院曾认定，现年已40岁的莎姆萨公主在英国遭绑架之后，已被转道法国强行带回迪拜。扎亚丁表示，伦敦最高法庭的认定也充分说明，阿联酋无论是在国内，还是国际社会上，都在粗暴践踏法治原则。

人权观察执行主任罗特（ Kenneth Roth）对德国之声表示：“迪拜周边都是专制国家，所以迪拜很容易给自己打造一个自由主义堡垒的形象。但这个光鲜外表之下，却是非常丑陋的现实：异议人士遭到关押，外籍劳工的权益受到种种限制。迪拜的统治者剥夺自己成年女儿的自由，仅仅是因为她想摆脱父亲的严格控制。联合国人权事务高级专员的发言人科尔维尔（Rupert Colville)也证实，“我们将会就阿联酋新近发生的一系列事件公开表态。”

表象与现实

为了成为海湾地区的国际大都市，迪拜可谓不惜人力财力。同沙特阿拉伯、安曼或卡塔尔等邻国相比，迪拜的自由化程度显然要高得多，她既是企业的避税天堂，也是国际金融的重要中心。除此之外，鳞次栉比的摩天大楼、豪华酒店以及游乐设施，还吸引了源源不断的各国游客。2019年，旅游业收入已经占迪拜国民经济的12%，而且还呈现出很大的上升潜力。

迪拜街景和高耸入云的哈里发塔

迪拜并不没有出众的名胜古迹和自然景色，所以这里吸引游客主要靠的是消费。由于法律环境相对宽松，这里还聚集了大量来自世界各国的“网红”。前不久进行的一项司法改革规定，“荣誉谋杀”将受到严惩，而未婚同居和成年人买酒饮酒则不再违法。不过，尽管如此，网红们在网络发布自己在迪拜的生活时，还是要注意这里的司法禁忌，比如不得有接吻、粗口或支持同性恋的内容。当然，关于娜提法公主命运的内容也绝不可能在网上发布。两名被剥夺行动自由的公主？穆罕默德酋长可不想让世界知道这样的事情。

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