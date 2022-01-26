八小时谈判奏效 俄乌同意不动武

俄乌德法在巴黎举行的会谈中确认了俄乌双方将遵守东乌停火协议，让紧张情势将有所降温，预计两周后再会再次谈判。与此同时，美国与北约针对俄罗斯的安全要求给予书面回覆，看似为解决俄乌紧张情势放低姿态，但实际内容为何，美方不对外公布。
（德国之声中文网）俄罗斯和乌克兰代表以及德国和法国官员26日在巴黎举行「诺曼底模式」会谈，希望平息两国紧张情势。在经过8小时的谈判后，双方同意维持停火，下个月则会在柏林再举行新一轮会谈。
莫斯科表示，与乌克兰、德国和法国官员的会谈「不简单」。虽然彼此存在分歧，军队也已经在两国边境备战，但他们支持2014年在乌克兰东部的停火协议。
这是自2019年以来，首次举行这一类的会谈，也是莫斯科在乌克兰边境开始重兵集结后的首次会谈。俄罗斯的军队部署，激起外界对俄罗斯入侵乌克兰的担忧。
会谈前，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顾问叶尔马克(Andriy Yermak)说，这次会议是一个「准备好和平解决的强烈信号」。会谈进行期间，法国外交部长让勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）告诉法国参议院，「我们正在采取所有必要的举措让情势降温」。
整场会议持续了8个多小时。克里姆林宫特使科扎克（Dmitry Kozak）说，该会谈很艰难，但有共识。他说：「尽管有各种不同对事件的看法，但我们同意，（乌克兰东部的）停火必须由所有各方根据协议来维持。」
他所指的是《明斯克协议》，该协议是俄罗斯吞并克里米亚并继续支持乌东地区分离势力的情况下，为解决危机，通过「诺曼底模式」下所签署。
特使们「支持无条件地尊重停火和全面遵守2020年7月22日的加强停火措施，无论在与执行《明斯克协议》上有何分歧，」法国当局称。
俄罗斯和乌克兰在2014年和2015年签署了《明斯克协议》。尽管协议签署后，主要的战争已经结束，但仍有一些冲突发生。
多年来，俄罗斯和乌克兰都曾多次指责对方违反停火协议，该协议旨在化解乌克兰军队和亲俄分裂分子之间的冲突。法国爱丽舍宫表示，双方同意两周后在柏林会面，进行进一步对话。
欧洲对外关系委员会的安全政策专家格雷泽尔（Gustav Gressel）告诉德国之声，目前还不清楚这样的外交进程将对俄乌边境局势产生什么影响。
「对乌克兰的威胁一直存在，」他说，「普京本人和（俄罗斯外长）拉夫罗夫本人都强调有意动用军事力量，在过去三个月中，也一直使用同样的措辞。我认为我们应该认真对待这一点。」
自去年11月以来，美国和欧洲公开宣称有情报显示，俄罗斯的军事部队包围了乌克兰，目前有超过10万名部队驻扎在该国边境。
这些情报促使人们担心，俄罗斯在2014年吞并乌克兰的克里米亚半岛后，计划升级顿巴斯地区的冲突，并夺取更多乌克兰领土。 1月初，德国和法国试图举行三方会谈，两国的代表穿梭于基辅和莫斯科之间，但四方都没有同时坐下来好好谈。
而就在俄乌德法四国在巴黎举行「诺曼底模式」会谈的同时，美国国务卿布林肯说，美国已经就俄罗斯的安全要求作出书面回应，但强调华盛顿没有做出任何让步，表示此举只是为了为解决乌克兰危机提供了一条新的「外交途径」。
美国和北约周三（26日）表示，他们对俄罗斯提出的安全要求作出了书面答复。俄罗斯之前要求提供安全保证，保证乌克兰永远不会加入北约，并要求北约停止东扩，当时美国和北约拒绝了这些要求。
布林肯说，这份文件解决了莫斯科的疑虑，「把事情写成文字是...确保我们尽能尽量精确，且俄罗斯可以清楚地了解我们的立场，我们的想法。现在，文件在他们那里」。他并透露，将在未来几天与与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈，并说美国的书面回应不会对外公开。
布林肯重申了华盛顿对俄罗斯要求乌克兰永不成为北约成员的立场。他说：「我再清楚不过了，北约的大门是开放的，仍然是开放的，这就是我们的承诺。」
同时，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg ）说，该军事联盟坚信，「紧张局势和分歧必须通过对话和外交手段来解决」。
「我们现在再次与俄罗斯接触，试图对话，找到政治的解决方案，斯托尔滕贝格说。他补充：「但当然，在我们希望并努力寻求一个好的解决方案、缓和局势的同时，我们也为最坏的情况做好准备。」
俄罗斯方面也已经表示，已经收到了美国对于安全要求的回应。俄罗斯外交部长拉夫罗夫告诉国会，他将在收到华盛顿的答复后向总统普京建议下一步行动。
他说：「如果西方继续其侵略性路线，莫斯科将采取必要的报复措施。」拉夫罗夫还强调，莫斯科「不会允许我们的建议被淹没在无止尽的讨论中」。
（路透社、美联社、德新社、法新社）
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