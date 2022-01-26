八小时谈判奏效 俄乌同意不动武

（德国之声中文网）俄罗斯和乌克兰代表以及德国和法国官员26日在巴黎举行「诺曼底模式」会谈，希望平息两国紧张情势。在经过8小时的谈判后，双方同意维持停火，下个月则会在柏林再举行新一轮会谈。

莫斯科表示，与乌克兰、德国和法国官员的会谈「不简单」。虽然彼此存在分歧，军队也已经在两国边境备战，但他们支持2014年在乌克兰东部的停火协议。

这是自2019年以来，首次举行这一类的会谈，也是莫斯科在乌克兰边境开始重兵集结后的首次会谈。俄罗斯的军队部署，激起外界对俄罗斯入侵乌克兰的担忧。

会谈前，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顾问叶尔马克(Andriy Yermak)说，这次会议是一个「准备好和平解决的强烈信号」。会谈进行期间，法国外交部长让勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）告诉法国参议院，「我们正在采取所有必要的举措让情势降温」。

会谈是如何结束的？

整场会议持续了8个多小时。克里姆林宫特使科扎克（Dmitry Kozak）说，该会谈很艰难，但有共识。他说：「尽管有各种不同对事件的看法，但我们同意，（乌克兰东部的）停火必须由所有各方根据协议来维持。」

他所指的是《明斯克协议》，该协议是俄罗斯吞并克里米亚并继续支持乌东地区分离势力的情况下，为解决危机，通过「诺曼底模式」下所签署。

特使们「支持无条件地尊重停火和全面遵守2020年7月22日的加强停火措施，无论在与执行《明斯克协议》上有何分歧，」法国当局称。

俄罗斯和乌克兰在2014年和2015年签署了《明斯克协议》。尽管协议签署后，主要的战争已经结束，但仍有一些冲突发生。

多年来，俄罗斯和乌克兰都曾多次指责对方违反停火协议，该协议旨在化解乌克兰军队和亲俄分裂分子之间的冲突。法国爱丽舍宫表示，双方同意两周后在柏林会面，进行进一步对话。

对局势有何影响？

欧洲对外关系委员会的安全政策专家格雷泽尔（Gustav Gressel）告诉德国之声，目前还不清楚这样的外交进程将对俄乌边境局势产生什么影响。

「对乌克兰的威胁一直存在，」他说，「普京本人和（俄罗斯外长）拉夫罗夫本人都强调有意动用军事力量，在过去三个月中，也一直使用同样的措辞。我认为我们应该认真对待这一点。」

自去年11月以来，美国和欧洲公开宣称有情报显示，俄罗斯的军事部队包围了乌克兰，目前有超过10万名部队驻扎在该国边境。

这些情报促使人们担心，俄罗斯在2014年吞并乌克兰的克里米亚半岛后，计划升级顿巴斯地区的冲突，并夺取更多乌克兰领土。 1月初，德国和法国试图举行三方会谈，两国的代表穿梭于基辅和莫斯科之间，但四方都没有同时坐下来好好谈。

美国与北约回覆俄罗斯要求

而就在俄乌德法四国在巴黎举行「诺曼底模式」会谈的同时，美国国务卿布林肯说，美国已经就俄罗斯的安全要求作出书面回应，但强调华盛顿没有做出任何让步，表示此举只是为了为解决乌克兰危机提供了一条新的「外交途径」。

美国和北约周三（26日）表示，他们对俄罗斯提出的安全要求作出了书面答复。俄罗斯之前要求提供安全保证，保证乌克兰永远不会加入北约，并要求北约停止东扩，当时美国和北约拒绝了这些要求。

布林肯说，这份文件解决了莫斯科的疑虑，「把事情写成文字是...确保我们尽能尽量精确，且俄罗斯可以清楚地了解我们的立场，我们的想法。现在，文件在他们那里」。他并透露，将在未来几天与与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈，并说美国的书面回应不会对外公开。

布林肯重申了华盛顿对俄罗斯要求乌克兰永不成为北约成员的立场。他说：「我再清楚不过了，北约的大门是开放的，仍然是开放的，这就是我们的承诺。」

这份回应有助缓解情势吗？

同时，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg ）说，该军事联盟坚信，「紧张局势和分歧必须通过对话和外交手段来解决」。

「我们现在再次与俄罗斯接触，试图对话，找到政治的解决方案，斯托尔滕贝格说。他补充：「但当然，在我们希望并努力寻求一个好的解决方案、缓和局势的同时，我们也为最坏的情况做好准备。」

俄罗斯方面也已经表示，已经收到了美国对于安全要求的回应。俄罗斯外交部长拉夫罗夫告诉国会，他将在收到华盛顿的答复后向总统普京建议下一步行动。

他说：「如果西方继续其侵略性路线，莫斯科将采取必要的报复措施。」拉夫罗夫还强调，莫斯科「不会允许我们的建议被淹没在无止尽的讨论中」。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ SWIFT银行交易系统 切断俄罗斯与SWIFT金融转账系统的联系，将是欧美对俄所能采取的最强硬的金融制裁步骤之一。总部位于比利时的SWIFT（环球银行金融电信协会）与万余家银行联网，全球半数主要的跨境转帐都通过其传递数据。若与之脱钩，俄罗斯的国际金融交易，包括占该国总收入40%以上的油气出口收益将被切断，其经济会立即受到长期的影响。美国以往曾说服SWIFT对伊朗实施过这一制裁。但这一制裁也会对美国及其盟友的经济造成伤害。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 曾错过时机？ 2014年俄罗斯出兵吞并克里米亚半岛时(图)，美国及其欧洲盟国曾考虑过动用SWIFT这一制裁工具。俄罗斯当时称，如果被逐出该金融交易系统，将视之为对俄宣战。西方国家随后搁置了这一方案，后来被批评反应过于软弱。俄罗斯此后曾试图建立自己的跨境金融交易系统，但成果有限。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 冻结美元结算 美国本身就掌握着对抗普京最有力的金融武器之一——断绝俄罗斯获取美元的途径。所有以美元进行的交易最终都通过美联储或美国金融机构进行结算。就是说外国银行必须通过美国金融系统完成美元交易。美国曾对违反对伊朗、苏丹等国制裁的金融机构进行处罚、禁止其美元结算。与其它金融手段不同的是，美国可单独祭出这一制裁。拜登曾暗示这是制裁俄罗斯的选项之一。无法以美元结算，俄罗斯的企业和个人进行最常规的交易时都会受到阻碍，比如发工资或买东西。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 出口禁令 白宫还证实在考虑实施出口管制，阻止俄罗斯获取用于飞机和智能手机的高科技产品，以及其它现代化设备所需的软件和电子装备。因为美国的软件、技术和设备在全球占据主导地位，这意味着俄罗斯获得集成电路和含有集成电路的产品的可能将受到严重限制。这可能涉及飞机航空电子设备、机床、智能手机、游戏机、平板电脑和电视，甚至国防工业。受到美国出口禁令制裁的国家包括古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 禁购国债 去年，拜登政府已经禁止美国金融机构直接向国有机构购买俄罗斯政府债券，以限制俄罗斯的借贷能力。但这一措施并不针对二级市场，因此有可能成为制裁的下一步。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 北溪二号输气管道 美国多年来一直反对从俄罗斯向德国输送天然气的北溪二号线工程，认为这有助于俄罗斯利用对天然气供应的控制权来达到其在欧洲的政治目的。共和党人希望立即制裁管道的运营方，民主党人则主张在俄罗斯入侵乌克兰的情况下出手。为避免与盟友德国冲突，拜登政府上台后暂停了前任政府的制裁。德国则表示，若俄罗斯入侵乌克兰，北溪二号的运营前景将被“放到桌面上”讨论。

欧美对俄罗斯有哪些制裁工具？ 普京女友？朋友圈？ 美国惯用的一种制裁手法是制裁相关领导人、亲信圈子成员、他们的家人以及军队和文职官员。普京及其亲信和家人、俄罗斯的银行和有权势的财阀富豪都有可能遇到这一命运。共和党议员提出的一项法案，主张于俄罗斯对乌克兰采取进一步军事行动之前就实施制裁。这些众议员还敦促考虑针对俄罗斯上层人士的制裁，包括普京的家人，以及一名据称与普京有绯闻的女性——2004年奥运体操金牌得主军阿丽娜·卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。



（路透社、美联社、德新社、法新社）

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