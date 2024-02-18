 八天春节假期：中国旅游收入激增五成 票房打破记录 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.02.2024

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新闻广角

八天春节假期：中国旅游收入激增五成 票房打破记录

根据最新发布的官方统计数据，截至本周六的中国春节假期期间，中国旅游收入同比激增了47.3%。每逢春节假期，中国都会出现世界上最大规模的人口流动。

China Frühlingsfest | Hainans Flughafen Haikou Meilan

（德国之声中文网）春节假期的人口流动也被称为 "春运"。每逢春节，都会有数以亿计的中国人乘坐飞机、火车和汽车返回家乡同家人团聚。同时，中国很多著名旅游景点也都会迎来游客爆满的景象。

根据中国文化及旅游部发布的数据，今年中国境内旅游消费同比增长了47.3%，达到6327亿元人民币。而境内出游人数则为4.74亿，同比增长了34.3%

同新冠疫情发生前的2019年相比，今年春节旅游收入增长了7.7%，人数则增长了19%。不过，2024年的春节假期为八天，比2019年多出了一天。旅游文化部的统计中并没有给出按天计算的旅游人数和消费支出。

中国农历春节期间，海南岛引来了大批游客。

中国农历春节期间，海南岛引来了大批游客。


中国出入境管理局提供的数据显示，今年春节期间，共有1352 万人次出入境，比去年同期增长了2.8%，春节出入境总人数恢复到了2019年的90%。

除此之外，春节期间，影院生意也相当火爆。中国电影部门提供的统计数据称，八天春节假期期间，票房总收入达到了80亿元，创下历史新高。

去年以来，中国经济一直面临多重挑战，其中包括房地产危机和内需疲软。来自旅游业的利好消息，对缓解当前的经济不景气态势显然会起到缓解作用。但旅游业增长是否具有可持续性，目前仍难以确定。

 

（路透社）

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