八国航班禁入香港 林郑：第五波疫情一触即发

(德国之声中文网) 香港周三 (1月5日) 宣布8日起，将禁止8国的航班赴港，禁令为期2周。这8个国家包含英国丶美国丶澳大利亚丶加拿大丶法国丶菲律宾丶印度丶巴基斯坦。原因是变种病毒奥密克戎 (Omicron) 持续在全球多国肆虐。

香港特首林郑月娥5日在记者会上坦言，香港疫情正处於再次爆发的边缘。过去24小时，香港疫情急遽恶化，港府已紧急召开内部会议，认定香港的第五波疫情一触即发。

除了禁止8国航班入境两周外，林郑月娥也宣布，自1月7日零时起，香港的餐厅在晚间6点後禁止内用，酒吧丶健身中心丶夜店丶美容院丶按摩中心丶麻将馆等15类场所也将关闭14天。香港境内的所有大型活动，包含香港单车节，也将全数取消。港府还下令一艘载有3700人的游轮回港接受检测，因为当中有9人被认为是奥密克戎确诊者的密切接触者。

法新社在报导中称，这些限制将对香港的经济带来新一波的冲击，因为香港一直透过严格的边境管制将确诊病例压低，但此策略也使香港居民形同於与世隔绝。截至1月4日晚间，香港通报了114个奥密克戎的确诊病例，其中一个小社区的疫情被追踪到国泰航空的工作人员，这也引发港府颁布最新的疫情防控措施。

同日，香港政府的新冠专家顾问袁国勇在接受电台节目访问时表示，香港的社区已形成隐形传播炼，技术上来说，香港的第五波疫情已开始，所以他呼吁港府考虑要求学校停课以及缩短内用时间。

袁国勇也强调，香港的疫苗接种率仍太低，根据Our World Data，截至1月3日完整接种疫苗的人数只有62.5%。他警告，不愿接种疫苗的长者和慢性病患者一旦感染新冠病毒，香港的死亡个案便会增加，港府别无选择。在那之前，港府1月4日宣布，从2月24日起，香港市民至少要接种一剂疫苗才能进入餐厅丶酒店丶政府场所和学校等地方。

港媒报导，港府宣布消息後，香港多个疫苗接种中心都出现人潮。林郑月娥5日也表示，目前香港持续上升的新冠个案，会影响到香港与中国政府商讨已久的通关一事，她表示香港市民应该必须多等一段时间，香港与中国的往来才会恢复正常。

林郑月娥说：「现在只需要我们速战速决，能在很短的时间遏抑传播，我们就能重启那些工作。无论大家在农历新年可以出街丶做生意，我们也都可以与内地尽早启动有关於两地人员正常的往来。」

(综合报导)

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