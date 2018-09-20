八卦杂志曝光凯特王妃裸照 罚金交定

（德国之声中文网）运营股东为德国鲍尔传媒集团（Bauer Media Group）的《Closer》是一份创刊于2002年，以英语、德语和法语出版的娱乐性周刊。目标读者群为20至49岁的女性。2012年，该杂志的一位记者在法国南部的卢贝隆山区（Luberon)拍摄到了凯特当时正赤裸上身，在当地一处酒庄阳台上乘凉的多张照片。这一系列照片成为杂志的封面故事，如今甚至有人以超过杂志本身大约十倍的价格在欧洲的亚马逊网站上出售当年的这本杂志。尽管法国法庭曾裁定禁止继续刊登凯特的半裸照。

2017年9月，《Closer》杂志法语版的编辑皮奥（Laurence Pieau）以及该杂志当时的意大利股东蒙达多利出版社（Mondadori）总编毛里（Ernesto Mauri）分别被法庭判处45000欧元的最高罚金。此外，这份花边杂志本身也被判决必须向威廉王子夫妇支付大约10万欧元左右的赔偿金。

发布王妃裸照符合公众利益？

据法国媒体报道，两位被告律师认为法庭作出的罚金判决对于侵犯隐私的行为来说过高。《Closer》杂志的辩护律师表示，发表相关照片是符合公众利益的。因为照片的发布证实了凯特患有厌食症的消息并不真实。

在法国受理此案的凡尔赛上诉法庭在一份文件中表态称，司法机关最初裁决并施加的罚款是"公平和适当的"。

偷拍惯犯

《Closer》杂志一直专注于曝光名人私生活的照片。2014年，这个杂志公开了前法国总统手拿一袋法式牛角面包，去找女演员卡耶（Julie Gayet）的照片。也首次将这个政治人物和娱乐界明星的秘密恋情曝光于公众。卡耶将该杂志告上法庭后，得到了15000欧元的赔偿。

此外，法国右翼政治家勒庞（Marine Le Pen）也曾经是《Closer》靠近的对象。杂志的摄影记者于2016年在勒庞不知情的情况下，拍到了她在科西嘉岛海滩度假的照片。而与英国王妃凯特所不同的是，如今勒庞的那组照片仍然随处可见。

任琛/叶宣（路透社、南德意志报）