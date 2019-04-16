八九学运人士张健传出因病去世

（德国之声中文网）流亡德国作家廖亦武4月23日在推特上发布消息说，张健已去世："刚刚又给玛丽（编者注：指法国汉学家Marie Holzman）打电话，官方信息，张健已去世。 病因是肝腹水致使昏迷，当时正在回巴黎的飞机上，由于张健病危，飞机紧急降落在一个德国城市，进医院抢救无效，就走了。上述只是梗概，因玛丽正在悲伤当中，我不忍追问。她下午还写信给外交部，她是法国最有名望的汉学家，多年来却将张健当作有点傻的孩子。"

八九学运领袖王丹4月23日在推特上写道："在六四三十周年到来之际，传来八九同学张健不幸去世的消息，令人我震惊和悲哀。多年来，我们有时候观点一致，有时候也有不同意见，但在我眼里，他始终是我的战友。我们拥有共同的过去，和共同的期待。现在，他休息了。留下我们，擦干泪水，还是会继续坚持下去。张健安息！"

台湾中央社4月24日引述张健友人韩荣利消息："在六四天安门事件中枪的中国民运人士张健，传出于15日返回巴黎的班机上因肝腹水导致昏迷，飞机紧急在德国降落，送医抢救后仍宣告不治，享年48岁。"报道称，这项消息是由法国驻德国大使馆通知法国警方，再转告张健的房东才获知的。

旅居美国的民主人士胡平4月23日在推特上写道："难以置信。哀悼。""张健走好。"

张健在推特上的最后一则推文是在4月14日："如果找不到坚持下去的理由，那就找一个重新开始的理由，生活本来就这么简单。 只需要一点点勇气，你就可以把你的生活转个身，重新开始。 要想以后活得光彩，就只能努力现在。 不是每一个贝壳里都有珍珠，但珍珠一定生在贝壳中， 不是每个人努力都会成功，但成功的人一定很努力！"

4月12日，张健在推特上写道："生命中，有阴雨，也有太阳， 无论如何，不要辜负了美好的时光。 没有永恒的夜晚，没有永恒的冬天， 一切都会有开始，一切也都会过去。 人生有喜就有悲，有得就有失。 不同的经历使人成熟， 愿你懂得珍惜，从此变得坚强。 不管你经历多痛的事情，到最后都会渐渐遗忘。 没有什么能敌得过时光。"

而在3月1日的一则推文中，张健讲述了自己的身体状况："诸位朋友，诸位同志们，诸位弟兄姊妹，我的身体从去年十月巴黎民主大会之后一直不好。现在做了全面的核磁共振和ct灯系列检查，一会儿得出结果，是良性和恶性的。六四屠杀之夜，我没有死，虽然骨断筋折但是活下来，坚持三十年了。自信在国内十二年法国十八年没有苟活。尽量有尊严活着。赚了。彼此祷告。"在这条推文下的回复中，张健提到自己有"肝积水，还要做切片穿刺"。

2010年，张健在奥斯陆，刘晓波获诺贝尔和平奖

2014年，六四25周年之际，张健曾写了一篇文章《我站在家的门口--张健六四二十五周年巴黎随笔》，登在海外华文网站上。文章中，他回顾了当年参加学运以及后来流亡的历程。

他写道："我叫张健，北京人。一九八九年'六四'学潮爆发的时候，我参加了这场伟大的爱国的学生民主运动。我当年只有十八周岁，是一个学运学生的小兵。作为绝食团抬水、搭帐篷、背晕倒的伤员，到堵军车，抵抗戒严部队，我都参加了。

"后来我作为一个天安门广场的学生纠察队员总指挥，从始至终只有一个念头，就是保护天安门广场同学们的安全。”

张健写道："直到六月四日，凌晨两点到两点半的时候，我为救助被围捕的同学，被由西向东突入广场的戒严突击部队中校军官，相距仅十米，在东观礼台对面的广场上。他用手枪向我发射三枪，其中一发子弹打碎我右腿肱骨干上三分之一处，粉碎性骨折。后来，我经历养伤、抓捕、逃亡、隠姓埋名、打工。

"'六四'已经过去二十年了，这颗子弹一直陪我，经过在中国十二年的逃亡岁月和在法国的八年流亡时光，在2008年取出。”

他写道："二零零一年五月，我到法国，开始我的流亡生涯。”

他说："刚到法国的时候，一位已经流亡法国多年的八九朋友对我说，流亡海外需要克服两关，一个关是生存，一个关是思乡。第一关生存，对于我实在不费甚麽劲。对于毎一经历死亡的人，活着就是赚的，还有甚麽劳苦不可以承受呢。

张健描述说："在摄氏零下二十度的冻房里我努力工作，人家称我为张铁牛。在华人街烤鸭店卖鸭子，人家也叫我张一刀，因为一刀剁下去正好是客人需要的重量。馀下的时间我投入在民运的报纸、研讨会、演讲和教会的服侍上。

他提到亲情："妈妈有时候太思念我了，特别是在法国同情支持我的一些留学生，途经北京看望她的时候，睹物思人，她总是以泪洗面。她有时巴望我不再坚持了，说我四十多还独身一人，什么时候是头啊！事业、前途、家庭等等都牺牲了。但有时候她向主祷告之后，也安慰我，我们娘两个都是属于主的人，地上不见天见啊！我的外婆先走了，对于基督徒来说，死亡算什么，地上不见天上见。

张健最后写道："小的时候我们都知道一个故事，一群小孩在公园玩军事游戏，其中一个少年被命令去看管一个军火库。他一直站在那里，到公园关门的时候。他也有些害怕，想回家。公园管理员叫他回家。小孩回答派他的司令员还没有解除命令，所以不可以离开。公园管理员没有办法，就到大街上找到一位经过的军官，军官欣然答应走到少年面前，说：士兵，你完成任务，现在可以回家了。

"这个少年是幸运的，还有一位叫他回家的军官。而我就如同傻傻的那个小孩，一直站在这里，没有人给我解除命令，没有人叫我可以回家。而且我知道，这已经不是一场游戏，是真的战斗。”